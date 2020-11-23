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    Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi

    PlayStation patronu Jim Ryan, yüksek talebe cevap verebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor. Ancak şu an için maalesef tüm dünyada stoklar tamamıyla tükenmiş durumd
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi
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    Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te stok sıkıntıları yaşanmaya devam ediyor. Konsol, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her tarafında tamamıyla tükenmiş durumda ve stok bulmak neredeyse imkansız. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan PlayStation patronu Jim Ryan, şu anda tek bir PS5 konsolunun bile kalmadığını söyledi. 

    Rus medyasında TASS'a konuşan Ryan,"Her şey tükendi. Tümüyle tüm konsollar satıldı. Geride bıraktığımız yılın büyük bir kısmını, konsol için yeterince talep oluşturabildiğimizden emin olmak için harcamıştım. Şimdiyse yönetici zamanımın çoğunu bu talebe cevap vermek için tedarik artırmaya harcıyorum." ifadelerini kullandı.

    Jim Ryan, olağanüstü seviyedeki talebe karşılık verebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor ancak yine de en azından bir süre daha stok sıkıntılarının devam edeceği kesin gibi. Bu hafta Black Friday gününde muhtemelen yeni stoklar açılacak ancak elbette bunların da çok kısa sürede tükeneceğini tahmin edebiliriz. 

    PlayStation 5 ABD, Japonya ve Avustralya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da; Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmüştü. Türkiye, Arjantin, Brezilya gibi konsolun çok yüksek fiyatlara satıldığı bölgelerde bile stoklar tamamıyla tükendi.



    https://www.techradar.com/news/ps5-stock-sony-says-absolutely-everything-is-sold-as-supply-slows-to-a-trickle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Skywalkerx 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    8300 liralık fiyat ile yabancı basında bile alay konusu olduk, baştakiler bu ülkenin insanına oyun hobisini bile çok görüyor ne diyeyim benim hakkım helal olmasın en hafif tabir ile...
    8300 liralık fiyat ile yabancı basında bile alay konusu olduk, baştakiler bu ülkenin insanına oyun hobisini bile çok görüyor ne diyeyim benim hakkım helal olmas...
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    khytr89 (Hakan ) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aslında bu da bir satış stratejisi.. Yok satıyoruz algısı yaratıp ps5 i alıp almama konusunda kararsız olan insanları almaya teşvik ediyor.

    Bir çeşit stokçuluk , talebi daha da arttırıp malı öyle piyasaya sürecekler
    Aslında bu da bir satış stratejisi.. Yok satıyoruz algısı yaratıp ps5 i alıp almama konusunda kararsız olan insanları almaya teşvik ediyor. Bir çeşit s...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    BZTRL (Ahmet Boztarla) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de fiyatlar 2. el araç piyasasına dönecek anlaşılan
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    Galatas4ray (ENVER A.) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlk alanların %80 ni alıp üstüne kar koyup satmak için alanlar.
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    khytr89 (Hakan ) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Aslında bu da bir satış stratejisi.. Yok satıyoruz algısı yaratıp ps5 i alıp almama konusunda kararsız olan insanları almaya teşvik ediyor.

    Bir çeşit stokçuluk , talebi daha da arttırıp malı öyle piyasaya sürecekler
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    carter (Volkan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaç bin adet konsol sattınız? On bin konsol üretip yok satıyoruz demek ne kadar mantıklı? Bu Sony nereye varmaya çalışıyor?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 56 dk. ( Mesaj Silindi ) carter
    On bin olduğunu kim söyledi sadece japonya da 4 günde 118.000 sattı cihaz
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ön sipariş açılır açılmaz tükeniyordu uzun bir süre stok sorunu olacak gibi en azından Türkiye için
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    Source (Barış ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi nedeniyle üretimde yavaşladı sanırım :(
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    Cosmos2999 (Cosmos Cosmos ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reklam Kokuyor. bana göre PS5 özellikle GPU tarafinda cok tatmin etmeyen bir konsoldu. ama oyunlarin fiyatini arttirip , Konsolun fiyatini düsük tutup ve stoklari sinirli tutarak , " Bakin Konsolumuz yok satiyor , almak istiyorsan elini cabuk tut", mesaji vermeye ve sanki konsollari harika ötesi olmali ki cok satiyor " imaji yaratiyorlar. iyi bir PR Calismasi. Tebrikler Sonny.
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    formgonder2055 (regaip duman) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ne tukenmesin kardesim. konsollarin yaridan fazlasi sahibinden com da satiliyolar. lazimsa alabilirsiniz😀
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    Skywalkerx 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    8300 liralık fiyat ile yabancı basında bile alay konusu olduk, baştakiler bu ülkenin insanına oyun hobisini bile çok görüyor ne diyeyim benim hakkım helal olmasın en hafif tabir ile...
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    V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi talebe cevap vermek neden bu kadar zor?

    Ürettir 500 milyon tane tamam işte.
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    Shelby_34 (Mert ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Kesinlikle satılabilecek bir cihaz. Neden bu kadar az ürettiklerini anlayamadım
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    1677 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    ps5, PlayStation 5 ve
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