Sony: Tek bir PS5 bile kalmadı, tüm stoklar tükendi

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Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'te stok sıkıntıları yaşanmaya devam ediyor. Konsol, Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın her tarafında tamamıyla tükenmiş durumda ve stok bulmak neredeyse imkansız. Bu konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan PlayStation patronu Jim Ryan, şu anda tek bir PS5 konsolunun bile kalmadığını söyledi.

Rus medyasında TASS'a konuşan Ryan,"Her şey tükendi. Tümüyle tüm konsollar satıldı. Geride bıraktığımız yılın büyük bir kısmını, konsol için yeterince talep oluşturabildiğimizden emin olmak için harcamıştım. Şimdiyse yönetici zamanımın çoğunu bu talebe cevap vermek için tedarik artırmaya harcıyorum." ifadelerini kullandı.

Jim Ryan, olağanüstü seviyedeki talebe karşılık verebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını söylüyor ancak yine de en azından bir süre daha stok sıkıntılarının devam edeceği kesin gibi. Bu hafta Black Friday gününde muhtemelen yeni stoklar açılacak ancak elbette bunların da çok kısa sürede tükeneceğini tahmin edebiliriz.

PlayStation 5 ABD, Japonya ve Avustralya gibi bazı bölgelerde 12 Kasım'da; Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerde ise 19 Kasım'da piyasaya sürülmüştü. Türkiye, Arjantin, Brezilya gibi konsolun çok yüksek fiyatlara satıldığı bölgelerde bile stoklar tamamıyla tükendi.

https://www.techradar.com/news/ps5-stock-sony-says-absolutely-everything-is-sold-as-supply-slows-to-a-trickle

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