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Elektrikli araçların şarj süreleri ve yöntemleriyle alakalı çeşitli teknolojiler test ediliyor. Volvo da bu kapsamda yeni kablosuz şarj teknolojisini test ederek gelecek modellere uygulanabilirliğini ölçüyor.

Volvo, elektrikli otomobilleri kablosuz şarj eden teknolojiyi İsveç'in Göteborg şehrinde test ediyor. Burada, Volvo XC40 Recharge modelleri taksi olarak kullanılıyor. Kablosuz şarj uyumluluğuna da sahip olan otomobillerin asfalt yüzeyine entegre edilen şarj ünitesi üzerine gelmesi yeterli oluyor. Böylelikle şarj işlemi otomatik şekilde başlıyor, sürücünün herhangi bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Testler şehirdeki 'Green City Zone' adı verilen özel alanlarda yapılıyor.

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İsveçli üreticinin belirttiğine göre şarj hızı 40 kW'tan fazla. Bu da sistemin neredeyse 50 kW kablolu DC şarj ünitesi kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Volvo, kablosuz şarj teknolojisinin test süreci boyunca XC40'ların günde 12 saat çalışmasını ve yılda 100 bin kilometre mesafe kat etmesini umuyor. Bu sadece kablosuz şarj teknolojisinin değil, aynı zamanda elektrikli Volvo modellerinin de gerçek ticari kullanım koşullarında ilk kez dayanıklılık testine tabi tutulduğu bir süreç olacak.

Volvo'nun test ettiği sistemdeki kablosuz şarj üniteleri Momentum Dynamics'ten temin edilmiş. Söz konusu firma, kablosuz şarj konusunda önde gelen şirketlerden biri. Bunun dışında Volvo'nun İsveçli enerji şirketi Vattenfall ve enerji şirketi Göteborg Energi gibi başka partnerleri de bulunuyor.

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Volvo, kablosuz elektrikli araç şarj teknolojisini test ediyor