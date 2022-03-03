Volvo, kablosuz elektrikli araç şarj teknolojisini test ediyor

Elektrikli araçların şarj süreleri ve yöntemleriyle alakalı çeşitli teknolojiler test ediliyor. Volvo da bu kapsamda yeni kablosuz şarj teknolojisini test ederek gelecek modellere uygulanabilirliğini ölçüyor.
Volvo, elektrikli otomobilleri kablosuz şarj eden teknolojiyi İsveç'in Göteborg şehrinde test ediyor. Burada, Volvo XC40 Recharge modelleri taksi olarak kullanılıyor. Kablosuz şarj uyumluluğuna da sahip olan otomobillerin asfalt yüzeyine entegre edilen şarj ünitesi üzerine gelmesi yeterli oluyor. Böylelikle şarj işlemi otomatik şekilde başlıyor, sürücünün herhangi bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Testler şehirdeki 'Green City Zone' adı verilen özel alanlarda yapılıyor.
İsveçli üreticinin belirttiğine göre şarj hızı 40 kW'tan fazla. Bu da sistemin neredeyse 50 kW kablolu DC şarj ünitesi kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Volvo, kablosuz şarj teknolojisinin test süreci boyunca XC40'ların günde 12 saat çalışmasını ve yılda 100 bin kilometre mesafe kat etmesini umuyor. Bu sadece kablosuz şarj teknolojisinin değil, aynı zamanda elektrikli Volvo modellerinin de gerçek ticari kullanım koşullarında ilk kez dayanıklılık testine tabi tutulduğu bir süreç olacak.
Volvo'nun test ettiği sistemdeki kablosuz şarj üniteleri Momentum Dynamics'ten temin edilmiş. Söz konusu firma, kablosuz şarj konusunda önde gelen şirketlerden biri. Bunun dışında Volvo'nun İsveçli enerji şirketi Vattenfall ve enerji şirketi Göteborg Energi gibi başka partnerleri de bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..