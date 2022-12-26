Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobili CES 2023'te gösterebilir

Dahili PS5'e sahip ilk otomobil olabilir
Sony Honda Mobility, 2025 yılının ilk yarısında ilk aracı için sipariş almaya başlayacak. Şu anda aracın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılar bilinmiyor. Öte yandan pek çok kaynağa göre, ön panelde tam teşekküllü bir PlayStation 5 konsolunun yanı sıra, otomobil Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak.
Ancak bu gelecek vaat eden elektrikli otomobil yalnızca belirli durumlarda kendi kendini sürebilecek, bu nedenle otonomiyi uyarlanabilir hız sabitleyici ile Seviye 2+ olarak sınıflandırmak daha uygun.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d