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    Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobili CES 2023'te gösterebilir

    İki Japon şirketinin ortak girişimi olan Sony Honda Mobility (SHM), Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2023 fuarı için önemli bir duyuru yaptı. 4 Ocak'ta SHM ilk otomobilini tanıtacak.
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    Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobili tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    İlk haberlere göre araçta dahili yeni nesil PlayStation 5 oyun konsolu bulunacak. Otomobilin üretimine 2026 yılında başlanması ve ilk olarak ABD'li tüketicilerin, ardından Japonların ve daha sonra da Avrupalıların erişmesi bekleniyor.

    Dahili PS5'e sahip ilk otomobil olabilir

    Sony Honda Mobility, 2025 yılının ilk yarısında ilk aracı için sipariş almaya başlayacak. Şu anda aracın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılar bilinmiyor. Öte yandan pek çok kaynağa göre, ön panelde tam teşekküllü bir PlayStation 5 konsolunun yanı sıra, otomobil Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak.

    Ancak bu gelecek vaat eden elektrikli otomobil yalnızca belirli durumlarda kendi kendini sürebilecek, bu nedenle otonomiyi uyarlanabilir hız sabitleyici ile Seviye 2+ olarak sınıflandırmak daha uygun.

    Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobili tanıtabilir Tam Boyutta Gör
    İlk SHM aracının sahiplerinin, şirket tarafından sunulan ücretli abonelik hizmetlerini kullanarak araçlarına değer katabileceklerini belirtiyor. Satış sonrası destekten kimin sorumlu olacağı henüz belli değil. Honda mı yoksa ortak girişim mi? Sony Honda Mobility Eylül 2022'de kuruldu ve iki şirket ortak girişimde eşit hisseye sahip.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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