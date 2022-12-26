Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobili CES 2023'te gösterebilir

Tam Boyutta Gör İlk haberlere göre araçta dahili yeni nesil PlayStation 5 oyun konsolu bulunacak. Otomobilin üretimine 2026 yılında başlanması ve ilk olarak ABD'li tüketicilerin, ardından Japonların ve daha sonra da Avrupalıların erişmesi bekleniyor.

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Dahili PS5'e sahip ilk otomobil olabilir

Sony Honda Mobility, 2025 yılının ilk yarısında ilk aracı için sipariş almaya başlayacak. Şu anda aracın teknik özelliklerine ilişkin ayrıntılar bilinmiyor. Öte yandan pek çok kaynağa göre, ön panelde tam teşekküllü bir PlayStation 5 konsolunun yanı sıra, otomobil Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak.

Ancak bu gelecek vaat eden elektrikli otomobil yalnızca belirli durumlarda kendi kendini sürebilecek, bu nedenle otonomiyi uyarlanabilir hız sabitleyici ile Seviye 2+ olarak sınıflandırmak daha uygun.

Tam Boyutta Gör İlk SHM aracının sahiplerinin, şirket tarafından sunulan ücretli abonelik hizmetlerini kullanarak araçlarına değer katabileceklerini belirtiyor. Satış sonrası destekten kimin sorumlu olacağı henüz belli değil. Honda mı yoksa ortak girişim mi? Sony Honda Mobility Eylül 2022'de kuruldu ve iki şirket ortak girişimde eşit hisseye sahip.

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Sony ve Honda, PlayStation 5'e sahip otomobili tanıtabilir