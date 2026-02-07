Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 için tanıtım tarihi netleşti

    Sony WF-1000XM6 için geri sayım başladı. Gizemli tanıtım videosu ve resmi lansman tarihi netleşti. Yeni amiral gemisi kulaklık neler sunacak? İşte detaylar:    

    Sony WF-1000XM6 tanıtım tarihi netleşti
    Sony, yeni nesil amiral gemisi kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 için yayınladığı kısa ve karanlık bir tanıtım videosuyla lansman tarihini resmen doğruladı. Şirketin açıklamasına göre ürün, 12 Şubat’ta tanıtılacak. Sony WF-1000XM6, daha önce ortaya çıkan sızıntılarla gündeme gelmiş olsa da,bu video markanın ilk doğrudan doğrulaması niteliğini taşıyor.

    Sony’nin yeni amiral gemisi kulaklığı 12 Şubat’ta geliyor

    Yayınlanan video, neredeyse göz kırpma süresinde sona eren sahnelerden oluşuyor ve izleyiciye net bir ürün sunumu yapmaktan çok bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Görüntüler doğrudan WF-1000XM6 ismini anmasa da açık durumdaki şarj kutusunun silueti kulaklıkla güçlü bir ilişki kuruyor. 

    Sony WF-1000XM6 tanıtım tarihi netleşti
    Tanıtım videosunda en dikkat çekici unsur, şarj kutusunun içinde yalnızca tek bir kulaklığın kısa süreliğine görünmesi oluyor. Bu sahne, önceki WF-1000XM serisi modellerle kıyaslandığında daha keskin hatlara sahip bir tasarımı işaret ediyor. Son sızıntılarda görülen fasulye benzeri kulaklık formu ile bu siluet büyük ölçüde örtüşüyor. Sony’nin daha yuvarlak ama belirgin köşelere sahip bir şarj kutusu tercih ettiği de bu görsellerle doğrulanmış oluyor.

    Videonun sonunda ekrana gelen tarih ve saat bilgisi, Sony’nin tanıtım takvimini kesinleştiriyor. 12 Şubat’ta yapılacak duyurunun küresel ölçekte eş zamanlı olması, ürünün aynı dönemde birçok pazarda satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Apple, Samsung ve Bose gibi markaların mevcut modelleri karşısında WF-1000XM6’nın nasıl konumlanacağı, açıklanacak teknik detaylarla netlik kazanacak.

     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    açık hat youtube altyazı türkçe olmuyor tedi çalışan yorumları shell kırmızı antifriz yorumları bim kumtel fırın yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile Gm Era 30 Pro
    General Mobile Gm Era 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum