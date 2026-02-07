Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 için tanıtım tarihi netleşti

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Sony, yeni nesil amiral gemisi kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 için yayınladığı kısa ve karanlık bir tanıtım videosuyla lansman tarihini resmen doğruladı. Şirketin açıklamasına göre ürün, 12 Şubat’ta tanıtılacak. Sony WF-1000XM6, daha önce ortaya çıkan sızıntılarla gündeme gelmiş olsa da,bu video markanın ilk doğrudan doğrulaması niteliğini taşıyor.

Sony’nin yeni amiral gemisi kulaklığı 12 Şubat’ta geliyor

Yayınlanan video, neredeyse göz kırpma süresinde sona eren sahnelerden oluşuyor ve izleyiciye net bir ürün sunumu yapmaktan çok bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Görüntüler doğrudan WF-1000XM6 ismini anmasa da açık durumdaki şarj kutusunun silueti kulaklıkla güçlü bir ilişki kuruyor.

Tanıtım videosunda en dikkat çekici unsur, şarj kutusunun içinde yalnızca tek bir kulaklığın kısa süreliğine görünmesi oluyor. Bu sahne, önceki WF-1000XM serisi modellerle kıyaslandığında daha keskin hatlara sahip bir tasarımı işaret ediyor. Son sızıntılarda görülen fasulye benzeri kulaklık formu ile bu siluet büyük ölçüde örtüşüyor. Sony’nin daha yuvarlak ama belirgin köşelere sahip bir şarj kutusu tercih ettiği de bu görsellerle doğrulanmış oluyor.

Videonun sonunda ekrana gelen tarih ve saat bilgisi, Sony’nin tanıtım takvimini kesinleştiriyor. 12 Şubat’ta yapılacak duyurunun küresel ölçekte eş zamanlı olması, ürünün aynı dönemde birçok pazarda satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Apple, Samsung ve Bose gibi markaların mevcut modelleri karşısında WF-1000XM6’nın nasıl konumlanacağı, açıklanacak teknik detaylarla netlik kazanacak.

