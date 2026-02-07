Sony'nin yeni kablosuz kulaklığı WF-1000XM6 için tanıtım tarihi netleşti

Sony’nin yeni amiral gemisi kulaklığı 12 Şubat’ta geliyor
Yayınlanan video, neredeyse göz kırpma süresinde sona eren sahnelerden oluşuyor ve izleyiciye net bir ürün sunumu yapmaktan çok bir atmosfer yaratmayı hedefliyor. Görüntüler doğrudan WF-1000XM6 ismini anmasa da açık durumdaki şarj kutusunun silueti kulaklıkla güçlü bir ilişki kuruyor.
Videonun sonunda ekrana gelen tarih ve saat bilgisi, Sony’nin tanıtım takvimini kesinleştiriyor. 12 Şubat’ta yapılacak duyurunun küresel ölçekte eş zamanlı olması, ürünün aynı dönemde birçok pazarda satışa sunulabileceğine işaret ediyor. Apple, Samsung ve Bose gibi markaların mevcut modelleri karşısında WF-1000XM6’nın nasıl konumlanacağı, açıklanacak teknik detaylarla netlik kazanacak.