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    iPhone SE 3 alternatifi Sony’den geliyor

    Sony Xperia Ace 2022 akıllı telefon modeli 5.5 inçlik ekran, 5G desteği, mütevazi konfigürasyon ve batarya kapasitesi ile iPhone SE 3 alternatifi olabilecek mi? 
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    Sony Xperia Ace 2022
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    Apple’ın iPhone SE serisini ısrarla sürdürmesi halen küçük ekranlı ve hatta Home tuşu olan akıllı telefonlara olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. Sony de Xperia Ace bu ilgiden faydalanmakta kararlı.

    Sony Xperia Ace 2022 ne zaman geliyor?

    Akıllı telefon pazarında çok da iyi işler yapamayan Sony’nin kompakt ölçülere sahip Xperia Ace serisini bu yıl güncelleyeceği iddia edildi. Xperia Ace 2022 veya Xperia Ace 3 adını alması beklenen telefon yeni iPhone SE 3 ile rekabete girecek.

    Xperia Ace 2022 modelinde 5.5 inçlik bir ekran olacağı ifade ediliyor. Küçük ekran nedeniyle kasa kalınlığı 9.1mm seviyesine yükselmiş. Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kameraya yer verilecek.

    4500mAh kapasiteli bir batarya taşıyacak Xperia Ace 2022 modelinin alt seviye bir Dimensity yonga seti sayesinde 5G özelliğine de kavuşacağı tahmin ediliyor. Elbette performans tarafında iPhone SE 3 ile yarışması pek mümkün değil ancak uygun bir fiyat etiketi ile ilgi oluşturabilir.

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