Sony Xperia 1 II ve Xperia Pro Android 12 güncellemesine kavuştu

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Sony’nin Xperia markalı akıllı telefonlarından olan iki model, Xperia 1 III ve Xperia 5 III’ün ardından Android 12 güncellemesine kavuştu. 2020’nin güçlü amiral gemilerinden olan Xperia 1 II ve Xperia Pro, 12GB'a kadar RAM ve Snapdragon 865 ile hala oldukça güçlü konumdalar. Xperia 1 II ve Xperia Pro, oldukça benzer özelliklere sahip telefonlar ancak Xperia Pro, Sony alpha kameraları ile bağlantı kurarak özel bir şekilde kullanılabiliyor.

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Sony Xperia’nın Android ara yüzü oldukça sade ve stok bir deneyim sunuyor. Android 12 ile gelişmiş Gizlilik Panosu, Wi-Fi ağları için Nearby Share ve genişletilmiş ekran görüntüsü gibi Pixel özelliklerini bünyesine katan Xperia, kalan anlamda büyük ölçüde değişmemiş kalıyor. Android 12 güncellemesi, 2022 Ocak güvenlik yaması ile geliyor. Güncelleme, şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmış durumda ancak yakında global anlamda yayınlanması bekleniyor.

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Xperia 1 ii ve Xperia Pro Android 12'ye kavuştu