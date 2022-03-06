Sony Xperia 1 II ve Xperia Pro Android 12 güncellemesine kavuştu

Sony’nin Xperia markalı akıllı telefonlarından olan iki model, Xperia 1 III ve Xperia 5 III’ün ardından Android 12 güncellemesine kavuştu. 2020’nin güçlü amiral gemilerinden olan Xperia 1 II ve Xperia Pro, 12GB'a kadar RAM ve Snapdragon 865 ile hala oldukça güçlü konumdalar. Xperia 1 II ve Xperia Pro, oldukça benzer özelliklere sahip telefonlar ancak Xperia Pro, Sony alpha kameraları ile bağlantı kurarak özel bir şekilde kullanılabiliyor.
Sony Xperia’nın Android ara yüzü oldukça sade ve stok bir deneyim sunuyor. Android 12 ile gelişmiş Gizlilik Panosu, Wi-Fi ağları için Nearby Share ve genişletilmiş ekran görüntüsü gibi Pixel özelliklerini bünyesine katan Xperia, kalan anlamda büyük ölçüde değişmemiş kalıyor. Android 12 güncellemesi, 2022 Ocak güvenlik yaması ile geliyor. Güncelleme, şimdilik Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanmış durumda ancak yakında global anlamda yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..