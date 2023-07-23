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    Anlık Bildirim

    Sony Xperia Flip ufukta göründü: Sony geri mi dönüyor?

    Sony'den çok yakında Galaxy Z Flip 5'e rakip gelebilir. Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Xperia Flip, ekran tasarımıyla sınırları zorlayacak. İşte detaylar...
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    Sony Xperia Flip ufukta göründü: Sony geri mi dönüyor? Tam Boyutta Gör
    Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinden Sony, pazara tekrar geri dönebilir. Öyle ki geçtiğimiz Mayıs ayında Xperia Flip olarak adlandırılan bir modelin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Son olarak bu cihazın bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki Xperia Flip rakiplerine karşı neler sunacak? İşte bildiklerimiz

     Sony Xperia Flip ufukta göründü

    Japon medya kuruluşu Sumahodigest'e göre Sony, katlanabilir telefon rekabetine Xperia Flip ile giriş yapmayı planlıyor. Bununla birlikte Galaxy Z Flip 5'e benzer dikey katlanabilir forma sahip olacak bu model, 4K çözünürlük sunan 7 inç boyutlarında birincil ekrana sahip olacak. Ayrıca Galaxy Z Flip 4'ten biraz daha geniş 21:9 en-boy oranında vitrine çıkacağı belirtiliyor. 

    Bu özellikler her ne kadar etkileyici olsa da, katlanabilir rekabetinde yeterli olmayabilir. Dolayısıyla Sony'nin ikna edici bir satış noktası için masaya yenilikçi özellikler getirmesi gerekiyor.

    Mevcut söylentiler ise, cihazın Playstation veya şirketin oyun bölümünden destek alabileceğini öne sürüyor. Öte yandan tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak Sony'nin yenilik konusundaki itibarı göz önüne alındığında, Xperia Flip'in akıllı telefon pazarında önemli bir rakip olduğunu görebiliriz. 

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    Evren7 2 gün önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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