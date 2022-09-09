Yeni Xperia Pro'nun kamera detayları sızdırıldı: Sony geri mi dönüyor?

Tam Boyutta Gör

Teknoloji dünyasının başarılı isimlerinden Sony, 12 Eylül tarihinde oyun odaklı bir etkinlik düzenleyecek. Söz konusu etkinlikte yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağına dair söylentiler dolaşırken, yeni nesil Sony Xperia Pro'nun kamera detayları gün yüzüne çıktı.

Kamera konusunda iddialı geliyor

Bildirilenlere göre Xperia Pro, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xperia Pro-I modelinin halefi olacak. Bununla birlikte kamera konusunda oldukça iddialı gelen yeni telefon, 1 inç boyutlarında 48MP IMX903 ana, 1/1.3 inç 48MP IMX803 ultra geniş açı ve geliştirilmiş 1/1.7 inç 48 MP IMX557 makro sensör olmak üzereüçlü bir kamera tasarımını beraberinde getirecek. Ayrıcabu sensörlerden birinin f/1.2 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunacağı iddia ediliyor.

Xiaomi 13, daha büyük ekran ile 1.5K çözünürlük sunabilir 1 gün önce eklendi

Şu an için bilinenler yalnızca kamera özellikleri ile sınırlı olsa da, telefonun ekran tarafında 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç 4K HDR OLED bir panel ile gelmesi muhtemel görünüyor. Bilindiği üzere Sony akıllı telefonlar uzun zamandır Türkiye pazarında yer almıyor. Bu nedenle Xperia Pro'nun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da merak edilen detaylar arasıda yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.