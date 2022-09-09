Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Xperia Pro'nun kamera detayları sızdırıldı: Sony geri mi dönüyor?

    Akıllı telefon sektöründe kamera odaklı modeller ile varlığını sürdüren Sony, söylentilere göre ikinci nesil Xperia Pro modelini duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan telefonun kamera detayları paylaşıldı.
    Oy Ver

    Sony Xperia Pro'nun kamera detayları açıklandı: İddialı geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji dünyasının başarılı isimlerinden Sony, 12 Eylül tarihinde oyun odaklı bir etkinlik düzenleyecek. Söz konusu etkinlikte yeni bir akıllı telefonun tanıtılacağına dair söylentiler dolaşırken, yeni nesil Sony Xperia Pro'nun kamera detayları gün yüzüne çıktı.

    Kamera konusunda iddialı geliyor

    Bildirilenlere göre Xperia Pro,  geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Xperia Pro-I modelinin halefi olacak. Bununla birlikte kamera konusunda oldukça iddialı gelen yeni telefon, 1 inç boyutlarında 48MP IMX903 ana, 1/1.3 inç 48MP IMX803 ultra geniş açı ve geliştirilmiş 1/1.7 inç 48 MP IMX557 makro sensör olmak üzereüçlü bir kamera tasarımını beraberinde getirecek. Ayrıcabu sensörlerden birinin f/1.2 ila f/4.0 arasında değişken diyafram açıklığı sunacağı iddia ediliyor.

    Şu an için bilinenler yalnızca kamera özellikleri ile sınırlı olsa da, telefonun ekran tarafında 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç 4K HDR OLED bir panel ile gelmesi muhtemel görünüyor. Bilindiği üzere Sony akıllı telefonlar uzun zamandır Türkiye pazarında yer almıyor. Bu nedenle Xperia Pro'nun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı da merak edilen detaylar arasıda yer alıyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

    Profil resmi
    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

    Profil resmi
    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız