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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu

    2x2 On-Chip Lens (OCL) adı verilen teknolojide 4 piksel üzerine bir lens entegre ediliyor ve görüntüleme için kullanılan pikseller de faz algılamasına dahil ediliyor.
    6 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu
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    Bugün çözünürlük yarışında biraz geride kalmış gibi görünse de gerek teknoloji geliştirme açısından gerekse de pazar payı açısından mobil sensör pazarının hâkimi Sony olmaya devam ediyor. Firma mobil görüntü sensörlerinde dengeleri değiştirecek yeni bir teknoloji duyurdu.

    2x2 On-Chip Lens (OCL) teknolojisi nedir?

    2x2 On-Chip Lens (OCL) olarak adlandırılan yeni teknoloji daha çok lens ve piksellerin dizilimiyle ilgileniyor. Geleneksel yonga üzeri lens çözümlerinde her piksel üzerine bir lens yerleştiriliyor. OCL teknolojisinde ise aynı renkteki 4 piksel üzerine bir lens entegre ediliyor.

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    2x2 On-Chip Lens teknolojisinin geleneksel yöntemlere göre en önemli avantajı faz farklılıklarını algılama konusunda ortaya çıkıyor. Geleneksel yöntemlerde faz farklılığını algılamak için görüntüleme özelliği olmayan pikseller kullanılıyor ve bu nedenle sınırlılık yaşanıyor. OCL ise görüntüleme piksellerini faz algılama için kullanıyor ve böylece sensör çok küçük nesnelere büyük doğrulukla odaklanabiliyor.

    Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu
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    Diğer taraftan faz algılama piksellerinden toplanan veriler artıyor ve daha dengeli bir odaklama performansı ortaya konuyor. Böylece düşük ışık koşullarında bile iyi bir odak performansı elde ediliyor.

    Son olarak OCL teknolojisi yatay ve dikey olarak hassas faz algılama yapabildiği için geleneksel yöntemlerin eksik kaldığı yatay faz algılama konusunu da çözüyor. Ayrıca 4 pikseli birleştirdiği için daha yoğun görüntüler ve HDR performansı elde edilebiliyor.

    Henüz OCL teknolojisinin hangi Sony sensörlerinde kullanılacağı açıklanmadı. Önümüzdeki yıl ilk örnekleri görmemiz muhtemel. Ayrıca teknolojiyi de lisanslama ihtimali olduğu için diğer firmaların özelleştirilmiş sensörlerinde OCL çözümünü görebiliriz.

    Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu
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    https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/mobile/2_2_ocl.html Yorum Yaz
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    Bloodin 5 sa.
    Sonunda istediğim teknoloji gelişiyor, bu teknoloji ile 4 pikseli birleştirip tek büyük piksel elde etmek çok daha iyi sonuç vermeye başlayacak, ayrıca bunu kullanarak lensleri de bir şekilde inceltebilirler, şu anda telefona büyük sensör koymanın önündeki en büyük engel lensin de uzun olma zorunluluğu, sensörler 1 inç'e yaklaşıyor (108 mp Samsung sensör 1/1.3 inç), ama ince lensin oluşturduğu problemlerden dolayı bu gücü tam kullanamıyorlar, bu teknolojiyle üretilmiş 1 inçlik 20 megapiksel fotoğraflar çeken 80 megapiksellik bir sensör iyi bir lensle ve iyi optimize edilmiş GCam gibi bir yazılımla harikalar yaratacaktır, Mi 9T Pro'daki 48 megapiksellik 1/2.3 inç ve bu teknolojiyi kullanmayan sensör bile GCam ile karanlıkta müthiş işler başarıyor
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    xenix 5 sa.
    Görüntü sensörü nedir görüntüleme sensörü bu sensör uydurmayalım lütfen
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    smart1978 5 sa.
    Dinamik HDR ne zaman uygulanacak :) . Sony yine oncu iyi isler cikartiyor gerci...
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