Sony yeni görüntü sensörü teknolojisini duyurdu

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Bugün çözünürlük yarışında biraz geride kalmış gibi görünse de gerek teknoloji geliştirme açısından gerekse de pazar payı açısından mobil sensör pazarının hâkimi Sony olmaya devam ediyor. Firma mobil görüntü sensörlerinde dengeleri değiştirecek yeni bir teknoloji duyurdu.

2x2 On-Chip Lens (OCL) teknolojisi nedir?

2x2 On-Chip Lens (OCL) olarak adlandırılan yeni teknoloji daha çok lens ve piksellerin dizilimiyle ilgileniyor. Geleneksel yonga üzeri lens çözümlerinde her piksel üzerine bir lens yerleştiriliyor. OCL teknolojisinde ise aynı renkteki 4 piksel üzerine bir lens entegre ediliyor.

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2x2 On-Chip Lens teknolojisinin geleneksel yöntemlere göre en önemli avantajı faz farklılıklarını algılama konusunda ortaya çıkıyor. Geleneksel yöntemlerde faz farklılığını algılamak için görüntüleme özelliği olmayan pikseller kullanılıyor ve bu nedenle sınırlılık yaşanıyor. OCL ise görüntüleme piksellerini faz algılama için kullanıyor ve böylece sensör çok küçük nesnelere büyük doğrulukla odaklanabiliyor.

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Diğer taraftan faz algılama piksellerinden toplanan veriler artıyor ve daha dengeli bir odaklama performansı ortaya konuyor. Böylece düşük ışık koşullarında bile iyi bir odak performansı elde ediliyor.

Son olarak OCL teknolojisi yatay ve dikey olarak hassas faz algılama yapabildiği için geleneksel yöntemlerin eksik kaldığı yatay faz algılama konusunu da çözüyor. Ayrıca 4 pikseli birleştirdiği için daha yoğun görüntüler ve HDR performansı elde edilebiliyor.

Henüz OCL teknolojisinin hangi Sony sensörlerinde kullanılacağı açıklanmadı. Önümüzdeki yıl ilk örnekleri görmemiz muhtemel. Ayrıca teknolojiyi de lisanslama ihtimali olduğu için diğer firmaların özelleştirilmiş sensörlerinde OCL çözümünü görebiliriz.

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https://www.sony-semicon.co.jp/e/products/IS/mobile/2_2_ocl.html