Sony, 3 yeni Bluetooth hoparlörünü tanıttı

Kulaklık ve hoparlör pazarında kaliteli ürünleri ile bilinen Sony, kablosuz hoparlör yelpazesini genişletiyor. Sony’nin yeni bluetooth hoparlörleri, dışarıda kullanılmak amacıyla geliştirilmiş. Sony’nin X serisine eklediği yeni hoparlörleri IP67 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı olarak gekiyor.

Exynos için yolun sonu görünmüş olabilir 1 gün önce eklendi

Sony SRS-XG300

Sony’nin yeni hoparlörlerinden en gelişmişi ve en büyüğü olan SRS-XG300, müzik kutusuna benzer bir tasarım ile geliyor. Mega Bass, ClearAudio+ ve Live Sound Mode teknolojilerini destekleyen XG300, farklı ses profilleri ile özel bir deneyim sunuyor. Ayrıca XG300, Sony’nin Music Center uygulaması üzerinden ekolayzer ayarlanmasına da izin veriyor. Çift X-Dengeli hoparlör, çift tweeter ve çift pasif radyatörden gücünü alan XG300, özelleştirilebilir ışık halkaları ile dikkat çekiyor. Sony, XG300’ün 25 saatlik batarya ömrüne sahip olduğunu ve 10 dakikalık şarj ile 70 dakika çalışabileceğini belirtiyor. Sony XG300, 350 dolar fiyatı ile temmuz ortasında satışa çıkacak.

Sony SRS-XE300

Sony’nin orta seviye hoparlörü olan SRS-XE300 ise beşgen tasarımı ile dikkat çekiyor. X-Dengeli sürücüleri ile daha geniş bir dinleme alanı sağlayan XE300, Party Connect, Stereo Pair ve senkronize hoparlör bağlantı özellikleri ile geliyor. Yerleşik mikrofon kapatma tuşuna da sahip olan XE300, su ve toz dayanıklılığı üzerine darbe dayanıklılığı da sunarak dikkat çekiyor. 24 saatlik batarya ömrüne sahip olan XE300, 200 dolar fiyatı ile temmuz ortasında satışa çıkacak.

Sony SRS-XE200

Sony’nin yeni cihazlarından sonuncusu olan SRS-XE200, XE300’e oldukça benzer bir tasarım ve özellikler sunuyor. Bir nevi XE300’ün kompakt versiyonu olan XE200, kayışa sahip olarak geliyor. XE200, 130 dolar fiyatı ile temmuz ortasında çıkış yapacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.