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    Sony, 3 yeni Bluetooth hoparlörünü tanıttı

    Kulaklık ve hoparlör pazarında önemli bir yere sahip olan Sony, yeni cihazlarını sahneye çıkardı. Sony, 3 farklı bluetooth hoparlörü ile farklı kitleleri hedefliyor.
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    Sony'nin yeni hoparlörleri tanıtıldı!

    Kulaklık ve hoparlör pazarında kaliteli ürünleri ile bilinen Sony, kablosuz hoparlör yelpazesini genişletiyor. Sony’nin yeni bluetooth hoparlörleri, dışarıda kullanılmak amacıyla geliştirilmiş. Sony’nin X serisine eklediği yeni hoparlörleri IP67 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı olarak gekiyor.

    Sony SRS-XG300

    Sony’nin yeni hoparlörlerinden en gelişmişi ve en büyüğü olan SRS-XG300, müzik kutusuna benzer bir tasarım ile geliyor. Mega Bass, ClearAudio+ ve Live Sound Mode teknolojilerini destekleyen XG300, farklı ses profilleri ile özel bir deneyim sunuyor. Ayrıca XG300, Sony’nin Music Center uygulaması üzerinden ekolayzer ayarlanmasına da izin veriyor. Çift X-Dengeli hoparlör, çift tweeter ve çift pasif radyatörden gücünü alan XG300, özelleştirilebilir ışık halkaları ile dikkat çekiyor. Sony, XG300’ün 25 saatlik batarya ömrüne sahip olduğunu ve 10 dakikalık şarj ile 70 dakika çalışabileceğini belirtiyor. Sony XG300, 350 dolar fiyatı ile temmuz ortasında satışa çıkacak.

    Sony SRS-XG300

    Sony SRS-XE300

    Sony’nin orta seviye hoparlörü olan SRS-XE300 ise beşgen tasarımı ile dikkat çekiyor. X-Dengeli sürücüleri ile daha geniş bir dinleme alanı sağlayan XE300, Party Connect, Stereo Pair ve senkronize hoparlör bağlantı özellikleri ile geliyor. Yerleşik mikrofon kapatma tuşuna da sahip olan XE300, su ve toz dayanıklılığı üzerine darbe dayanıklılığı da sunarak dikkat çekiyor. 24 saatlik batarya ömrüne sahip olan XE300, 200 dolar fiyatı ile temmuz ortasında satışa çıkacak.

    Sony SRS-XE300

    Sony SRS-XE200

    Sony’nin yeni cihazlarından sonuncusu olan SRS-XE200, XE300’e oldukça benzer bir tasarım ve özellikler sunuyor. Bir nevi XE300’ün kompakt versiyonu olan XE200, kayışa sahip olarak geliyor. XE200, 130 dolar fiyatı ile temmuz ortasında çıkış yapacak.

    Sony SRS-XE200

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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