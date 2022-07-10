Samsung Galaxy S23, yalnızca Snapdragon işlemcisi ile gelebilir: Exynos için yolun sonuna gelinmiş olabilir

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Son yıllarda Samsung, Exynos işlemcilerinde yaşanan performans ve güç tüketimi problemleri nedeniyle ciddi anlamda eleştiriliyor. Samsung, Galaxy S serisinde hem Exynos hem de Snapdragon işlemcilerine yer vererek çip tedarikini kolaylaştırsa da Exynos işlemcili Galaxy cihazları, büyük eleştirilere maruz kalıyor. Özellikle Snapdragon 8 Gen 1 karşısına çıkardığı Exynos 2200 ile büyük tartışmalara sebep olan Samsung, Exynos 2300 işlemcisinden vazgeçebilir.

Samsung Galaxy S23, küresel anlamda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile gelebilir

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Galaxy S23 serisinde yalnızca SM8550 kod adlı Qualcomm işlemcilerinin kullanılacağını bildirdi. Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S22 cihazlarının %70’inde Snapdragon 8 Gen 1 kullanmıştı. Görünüşe göre Samsung, Exynos markasına olan güvenini kaybediyor.

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Samsung’un bir süredir Exynos 2300 işlemcisi üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak gelen bilgilere göre Exynos 2300, Samsung Foundry’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretiliyor ve böylece ciddi güç tüketim problemlerine sebep oluyor. TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 2 ise Exynos 2300’ten hem daha yüksek performans hem de daha yüksek güç verimliliği sunuyor. Bu nedenle Samsung, Galaxy S23 serisinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 kullanmayı düşünüyor.

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Samsung kendi işlemcilerini üretmeyi bırakacak mı?

Son aylarda gelen iddialar, Exynos serisinin yakında bitebileceğine işaret etse de Samsung, kendi işlemcilerini üretmeyi bırakmayacak. Geçtiğimiz aylarda Güney Koreli teknoloji devi, 1000 kişilik bir mühendis ekibi toplayarak yeni nesil mobil işlemci geliştirmeye başlamıştı. Exynos’un yerine geçecek yeni nesil Samsung işlemcileri büyük ihtimalle ilk kez 2025 yılında tanıtılacak Galaxy S25 serisinde kullanılacak. O zamana kadar ise Samsung, büyük ihtimalle orta seviye Exynos işlemcileri geliştirmeye devam edecektir.

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