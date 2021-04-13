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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı

    Gerçek zamanlı oynanışa sahip uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, iOS ve Android cihazlar için erişime açıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Nisan 2021, 00:15 (1 gün)
    1,6b
    2
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını rioko'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise Mario Koenig'in yaptığı gerçek zamanlı uzay savaş simülasyon oyunu End Matter, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak"

    İlginizi Çekebilir Avatar Uzay simülasyon oyunu Infinite Lagrange, 21 Nisan'da mobil cihazlar için yayınlanacak

    End Matter, filolarınıza gezegenleri fethetmek ve galaksiler arası imparatorluğunuzu şiddetli düşmanlardan korumak için komuta ettiğiniz, gerçek zamanlı bir uzay savaşı simülasyon oyunudur. 4 farklı zorluk modunun bulunduğu oyunda gezegenleri ve güneş sistemlerini fethedeceksiniz. 

    End Matter şu anda iOS ve Android cihazlar için erişime açılmış durumda. oyunun App Store'daki fiyatı 27,99 TL, Google Play'deki fiyatı ise 16,99 TL. Oyunun minimalist de bir oyun olduğu için boyutu da yaklaşık oalrak 50MB. Oyunun fragmanını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

    End Matte‪r‬ End Matte‪r‬ End Matte‪r‬ End Matte‪r‬ Mario Koenig Oyunlar ₺27,99 46.2 MB

    End Matter End Matter End Matter End Matter rioko.io Aksiyon ₺16,99 111M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086327/end-matter-is-a-recently-released-space-battle-simulator-thats-available-for-ios-and-android/
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    beleş ama güzel oyunları paylaşsanız keşke. böyle bir oyuna 17 lira vermek çok gereksiz.
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