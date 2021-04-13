Uzay savaşı simülasyon oyunu End Matter, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını rioko'nun yaptığı, geliştiriciliğini ise Mario Koenig'in yaptığı gerçek zamanlı uzay savaş simülasyon oyunu End Matter, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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End Matter, filolarınıza gezegenleri fethetmek ve galaksiler arası imparatorluğunuzu şiddetli düşmanlardan korumak için komuta ettiğiniz, gerçek zamanlı bir uzay savaşı simülasyon oyunudur. 4 farklı zorluk modunun bulunduğu oyunda gezegenleri ve güneş sistemlerini fethedeceksiniz.

End Matter şu anda iOS ve Android cihazlar için erişime açılmış durumda. oyunun App Store'daki fiyatı 27,99 TL, Google Play'deki fiyatı ise 16,99 TL. Oyunun minimalist de bir oyun olduğu için boyutu da yaklaşık oalrak 50MB. Oyunun fragmanını ve mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

End Matte‪r‬ Mario Koenig Oyunlar ₺27,99 46.2 MB

End Matter rioko.io Aksiyon ₺16,99 111M

https://www.pocketgamer.com/articles/086327/end-matter-is-a-recently-released-space-battle-simulator-thats-available-for-ios-and-android/

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