Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları

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Sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Son şekli verilen 11 maddelik sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.

Almanya modelinin örnek alındığı teklif ile Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması gerekecek. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

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Yeni sosyal medya düzenlemesi ile kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapılabilecek. Bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu veya olumsuz yanıt verilmesi zorunlu olacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcıları para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak sosyal medya teklifinin kısa sürede yasalaşması planlanıyor.

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