Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları

    Sosyal medya düzenlemesine ilişkin 11 maddelik teklifin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasıyla birlikte detaylar da belli oldu. Teklifin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.
    1 sa.
    2,8b
    212
    39
    sosyal medya
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklif Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Son şekli verilen 11 maddelik sosyal medya düzenlemesinin meclis tatile girmeden yasalaşması planlanıyor.

    Almanya modelinin örnek alındığı teklif ile Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye’de temsilci bulundurması gerekecek. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarının internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, daha sonra yüzde 95’e kadar daraltılacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Sosyal medya düzenlemesi Ekim'e sarkabilir

    Ayrıca Bkz. "İptal edilen dizinin senaristi, Netflix olayının perde arkasını anlattı"

    Yeni sosyal medya düzenlemesi ile kişiler tarafından da sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması ya da erişim engellenmesi başvurusu yapılabilecek. Bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu veya olumsuz yanıt verilmesi zorunlu olacak. Başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcıları para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

    Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilecek, bildirime rağmen belli bir saat içinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

    Bu hafta meclis başkanlığına sunulacak sosyal medya teklifinin kısa sürede yasalaşması planlanıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Sulu Çor Kağan 1 sa. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 1 sa.
    Model Almanya, Rol model ise 4. Yüzyıldan kalma bedevi modeli.
    1 Yanıt Yanıtla +21
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    furandor (Ömer Bin hattab) 25 dk. VirgilSollozzo
    Elektriğe zam konusu olsa sen yine konuyu ya islama getirirsin ya kendimce laf sokarsın ..sen rahatsizmisin ? Nedir senin bu kinin ofken ..kendi içinde yaşayamıyor musun ?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KarettaKerata 34 dk.
    İnternetle kavga eden bir yönetimin ömrü kısa olur bence . Ne yapıyoruz gençler 2023ü iple çekiyoruz di mi !?
    3 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MERNEPTAH 25 dk. KarettaKerata
    Allah'ın izni ile
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 16 dk. yeni yorumcu KarettaKerata
    çekin çekin sıkı çekin garanti olsun :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MERNEPTAH 12 dk. KarettaKerata
    Allah'ın izni ile
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 3 dk. (düzenlendi)
    Elinde tesbih çeken, uzun sakallı hocalarımızın 16 yaşında kızi görüp, bıyıklarını ovmasi gibi normaldir gelen yasa güncellemesi çünkü vahşi bir ırk yönetiyor dünyayı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mosquito 13 dk.
    Şurada sözüm ona her şeye yasak yasak edebiyatı yapanlara soruyorum çocuğunun lezbiyen yada homoseksüel olmasını ister mi. Olayı çarpıtmak isteyenler olacaktir bu sebeble acikliuorum kim ne oluyorsa olsun eşcinsel olacaksa olsun benide ilgilendirmez ama bu durum alenilestirilemez. Bu kapsamda da tabiki yasa çıkacak sınırlar çizilecek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    amadeus99 11 dk. mosquito
    Sosyal medyada muhalefeti fişleme ve engelleme ile lgbt ne alaka. Kardişim her yerde eşcinsellik görmek sağlıklı değildir. Çook acayip şeylere işarettir haberin olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 14 dk.
    Vpn alalım bari
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    rammusty (mustafa tek) 15 dk.
    DonanımHaber e de koymaları lazım bir temsilci. Milletin inandığı değerlerine Allah a kitaba peygambere edilen hakaretler aldı başını gidiyor. Prim yaptığı için burdaki yöneticilerden de ses çıkmıyor. Özgürlük adı altında her şey serbest birakilsin isteniyor. Geç bile kalındı bu düzenleme konusunda. Yalnız bu iş tek taraflı olmamalı. Yandaş muhalefet gözardı edilmemeli. Yasak olan herkese yasak olmalı.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 18 dk. (düzenlendi)
    Mecbur ofis açacaklar eğer açmazlarsa ülkeden çekilmek zorunda kalacaklardır 80 milyonluk ülkede kullanıcı sayısının az almadığı aşikar, az para da kazanmıyorlar böyle bir pazarı kimsenin kaybetmek isteyeceğini sanmıyorum. Netflix bile çekilmedi. Ki, abone sayısı bir Facebook İnstagram ya da Twitter kadar değil.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    efedemirci (melih demirci) 19 dk.
    Toptan kapatın olsun bitsin...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ?Roovu (Umut Caglar) 20 dk.
    Teknolojiye sırtını dönen her zaman kaybetmiştir. Tarih hiç şaşmaz.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eczm (emrah özer) 22 dk.
    Yiğidim yediği disk like kaldırmadı :)
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    blackice_serkan (Serkan ) 22 dk.
    Örnek alınan Almanya modeli Almanya'da hayata geçmeden önce böyle itirazlar, tepkiler olmuş mudur çok merak ediyorum.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    amadeus99 19 dk. blackice_serkan
    Alman yargısının derdi birinin Merkel'e aptal demesi, ya da muhalefet yapması mıydı sence?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kucukyenici 24 dk.
    Bunlar hep Dislike yüzünden.

    Kısaca; Dislike Effect
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    hollowman_ +87 Redzepi +65 Bay Virgül +63 sounderland +52 ebavamqko +32 RhiFaT +30 EmekliNinja +25 mokoko_TR +24 kadalt +22 addidas_85 +17
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 XpressMusic34 ilk kez +124 2 ilkerinanç ilk kez +104 3 Xtrud 2. kez +104
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    212 Kişi Okuyor (114 Üye, 98 Misafir) 23 Masaüstü 189 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2759 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya düzenlemesi, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha kısıtlama sosyal medya teklifi Internet
    Facebook Sayfası252,8b
    Twitter Profili90,5b
    YouTube Kanalı296b
    Instagram Profili47,2b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 53 dk. Elektrikli Hyundai Kona satışları 100 bin barajını geçti 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları Sonraki Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi 2 sa. BenQ MOBIUZ oyuncu monitörleri geliyor 3 sa. AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı 3 sa. TSMC pazar değeri olarak en büyük yarı iletken firması haline geldi 4 sa. QNAP ilk 2.5Gbps ağ anahtarını piyasaya sürüyor 4 sa. İptal edilen dizinin senaristi, Netflix olayının perde arkasını anlattı 5 sa. 20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı 5 sa. Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti 6 sa. Samsung 5 nm EUV’da zorlanıyor: 5G'de etkili olabilir 6 sa. En Özellikli Orta Sınıf Akıllı Telefon: Redmi Note 9 7 sa. Samsung'un tüm yeni ürünleri sızdırıldı: İşte Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Buds Live 7 sa. Türkiye'den çekileceği iddia edilen Netflix'ten resmi açıklama! 8 sa. Big Navi, RX 5700 XT’den %225 daha hızlı olabilir 8 sa. 2000TL altına Pop-up kamera "Elephone PX'i denedik" 8 sa. Küresel metan gazı emisyon oranları rekor seviyelere ulaştı 9 sa. Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak 9 sa. BTK'dan 5G raporu 10 sa. Türk Telekom şehirlere göre ortalama data kullanım miktarını açıkladı 11 sa. Netflix kendi James Bond serisini başlatacak 12 sa. Galaxy Z Fold 2 modeli de 5 Ağustos’ta tanıtılacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız