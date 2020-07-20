İptal edilen dizinin senaristi, Netflix olayının perde arkasını anlattı

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Dizi ve filmlerdeki eşcinsel karakterlerle ilgili olarak Netflix ve RTÜK arasında anlaşmazlık yaşandı. 14 Temmuz tarihinde RTÜK’le görüşen Netflix, “Şimdiki Aklım Olsaydı” isimli dizinin çekimlerini iptal etti. Dizisinin senaryosunun ilk halinde eşcinsel karakter bulunuyordu. Dizinin yaratıcısı ve senaristi Ece Yörenç, konu hakkında açıklama yaptı.

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Dizinin yaratıcısı ve senaristi Ece Yörenç, Fasikül’e yaptığı açıklamada senaryoda eşcinsel karakter bulunduğunu ancak söz konusu karakterin senaryoda herhangi bir fiziki temasta bulunmadığını ve buna rağmen çekimlere izin verilmediğini belirtti. Yörenç’in açıklamalarına göre Netflix, “Şimdiki Aklım Olsaydı” dizisinin çekim izni için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bakanlıktan izin çıkmadı. Nedeni belirtilmedi. Ece Yörenç, senaryoda değişiklik yaparak eşcinsel karakteri senaryodan çıkardı ve Netflix yeniden Bakanlığa başvuru yaptı. Bu sefer izin çıktı fakat Netflix, izinden sonra RTÜK’le görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından diziyi iptal etme kararı aldı. Yörenç’e göre, Netflix’in bu kararı almasının nedeni, RTÜK’le yapılan görüşme sonrasında şirketin ileriki projelerini de düşünerek orijinal senaryoda değişiklik yapılmasını prensiplerine aykırı olarak değerlendirmesi. Netflix, çekilmemiş 8 bölüm için tüm dizi çalışanlarına ödeme yapacak.

Netflix’ten açıklama

Netflix, Yörenç’in açıklamalarından sonra resmi açıklama yayınladı. Firma, Türkiye’deki projelere devam edeceğini duyurdu. Açıklama metnine göre “Şimdiki Aklım Olsaydı” dizisinin devam edip etmeyeceği konusunda çıkarımda bulunmak güç. Açıklamanın tamamı şöyle:

“Netflix olarak Türkiye’deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz”

https://fasikul.altyazi.net/2020/07/19/bakanlik-ve-rtukten-sansur-netflixten-iptal-karari/

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