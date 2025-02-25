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Tam Boyutta Gör Türkiye’de çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya yönelik yasal düzenleme hazırlıkları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışmalar hakkında son durumu açıkladı.

Hazırlanan düzenleme ile 13 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımını yasaklanacağını, 13-16 yaş arasının ise ebeveyn onayı ile kullanabileceğini duyuran Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Dijital bağımlılıkta 13 yaşa kadar kısıtlama, 13-16 arası ebeveyn onayı olacak şekilde kademeli bir düzenleme önereceğiz. Bunun için yasal bir düzenlemeye gidilmesi yönünde çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Bakanlık olarak, ilgili paydaş Bakanlıklarımızla hayata geçirilecek bu yasal düzenlemeyle çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz."

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesini bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Düzenlemenin tüm detaylarıyla hazır olmasının ardından TBMM’ye sunulacak. Meclis’te yapılacak değerlendirmenin ardından 2025 yılı içerisinde yürürlüğe alınacak.

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Sosyal medyada 13-16 yaş için ebeveyn onayı zorunluluğu geliyor