Sosyal medya platformları artık nükleer enerji ile çalışacak

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, ABD’deki veri merkezlerini güçlendirmek için nükleer enerji kullanımına geçmeye hazırlanıyor. Şirket, 2030'ların başlarından itibaren 1 ila 4 gigavat arasında nükleer enerji kapasitesi eklemeyi hedeflediğini duyurdu.

Sosyal medyaya nükleer desteği

Bilindiği üzere Facebook, WhatsApp, Instagram, ve Messenger gibi sosyal medya platformları Meta’nın çatısı altında bulunuyor. Son verilere göre Meta’nın platformlarının toplam günlük kullanıcı sayısı 3.29 milyar kişiden oluşuyor. Bu platformların tamamı veri merkezlerinde çalışıyor. Ve Meta, bu platformlarını günümüzün popüler teknoloji yapay zeka ile harmanlamaya çalışıyor.

Bu amaçla Meta, özellikle Küçük Modüler Reaktör (Small Modular Reactor - SMR) adı verilen reaktörler veya daha büyük nükleer reaktörler konusunda deneyimli iş ortakları aradığını belirtti. Şirket, nükleer santral projelerinin coğrafi konumuna dair herhangi bir sınırlama getirmediğini ve bu konuda esnek olduğunu vurguladı.

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Meta, nükleer enerji kullanımını hem teknolojik yeniliklerin desteklenmesi hem de ekonomik büyümeye katkı sağlama açısından önemli bir adım olarak görüyor. Şirketin yaptığı açıklamada, “Yeni inovasyonlar sektörler arasında etkili teknolojik ilerlemeler sağlarken ve ekonomik büyümeyi desteklerken, nükleer enerjinin hem veri merkezlerimize (Meta'nın platformlarının üzerinde çalıştığı fiziksel altyapı) hem de çevrelerindeki topluluklara güç sağlayan elektrik şebekelerinin büyüme ihtiyaçlarını desteklemek için güvenilir, baz yük gücü sağlamaya yardımcı olabileceğine inanıyoruz” denildi.

Teknoloji devleri aynı yolda

Meta, nükleer enerjiye yönelen tek teknoloji devi değil. Google, ABD'de birden fazla reaktör inşa etmek için bir anlaşma imzaladı ve bu projelerin 500 megawatt’lık bir nükleer enerji kapasitesi sağlaması bekleniyor. Microsoft ise ABD’deki Three Mile Island nükleer santralini yeniden canlandırarak yapay zeka çalışmalarını destekleme planlarını duyurdu. Benzer şekilde Amazon da nükleer enerji kullanacağını açıkladı.

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Sosyal medya platformları artık nükleer enerji ile çalışacak