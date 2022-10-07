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    Sosyal medya yasasının ilk 14 maddesi kabul edildi

    Sosyal medya ve haber sitelerine düzenleme getiren sosyal medya kanun teklifinin 14 maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler neler?                            
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    Sosyal medya yasasının ilk 14 maddesi kabul edildi Tam Boyutta Gör

    TBMM Genel Kurulda görüşmeleri devam eden, sosyal medya yasası olarak bilinen sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi kabul edildi. Toplam 40 madden oluşan kanun teklifinin diğer maddeleri 11 Ekim Salı günü saat 15.00’te görüşülecek.

    Sosyal medya yasasında kabul edilen maddeler neler?

    Kabul edilen maddelerde internet haber siteleri ve basın kartına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren maddenin teklifi henüz görüşülmedi.

    Haber sitelerindeki haberlerin ilk eklendiği tarih ve sonraki güncelleme tarihleri, içeriğin üst kısmında okuyucuya gösterilecek. Yayım durdurma kararına uymayan sitelere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza verilecek.

    Haber sitelerindeki içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.

    Söz konusu kanun teklifinin kabul edilen maddeleri arasında basın kartı başvuru yöntemi, basın kartı çeşidi, basın kartı yetkisi ve başvuru şartlarına yönelik düzenlemeler yer alıyor. İnternet haber siteleri de basın kartı için başvurabiliyor. Basın kartı başvuruları T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yapılacak. Başvurular, 19 üyeden oluşacak Basın Kartı Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

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    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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