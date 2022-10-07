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TBMM Genel Kurulda görüşmeleri devam eden, sosyal medya yasası olarak bilinen sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk 14 maddesi kabul edildi. Toplam 40 madden oluşan kanun teklifinin diğer maddeleri 11 Ekim Salı günü saat 15.00’te görüşülecek.

Sosyal medya yasasında kabul edilen maddeler neler?

Kabul edilen maddelerde internet haber siteleri ve basın kartına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara hapis cezası getiren maddenin teklifi henüz görüşülmedi.

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Haber sitelerindeki haberlerin ilk eklendiği tarih ve sonraki güncelleme tarihleri, içeriğin üst kısmında okuyucuya gösterilecek. Yayım durdurma kararına uymayan sitelere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ceza verilecek.

Haber sitelerindeki içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek.

Söz konusu kanun teklifinin kabul edilen maddeleri arasında basın kartı başvuru yöntemi, basın kartı çeşidi, basın kartı yetkisi ve başvuru şartlarına yönelik düzenlemeler yer alıyor. İnternet haber siteleri de basın kartı için başvurabiliyor. Basın kartı başvuruları T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yapılacak. Başvurular, 19 üyeden oluşacak Basın Kartı Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

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Sosyal medya yasasının ilk 14 maddesi kabul edildi