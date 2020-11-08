Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti

Sosyal medya platformlarında başkalarına yönelik hakaret, yalan bilgi, karalama gibi paylaşımlarda bulunan kişiler paylaşımı sildikten sonra adli süreç yolu tıkanıyor. Bu gibi durumlarda mağduriyeti önlemek adına noterler tarafından “elektronik ortamda tespit (e-Tespit)” hizmeti veriliyor.
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Yaklaşık 4 senedir hayatımızda olan e-Tespit hizmeti sayesinde noterler sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasını sağlıyor. Herhangi bir internet sitesinde yer alan sayfa içeriklerini ispatlamak amacı ile kullanılıyor.
https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/
e-Tespit hizmetinden faydalanmak için notere gitmeye gerek yok. Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan e-Tespit Portal sayfasını kullanarak noter tespitinde bulunmak istediğiniz sayfayı online olarak kaydedebilirsiniz. Örneğin bir Twitter paylaşımı hakkında adli süreç başlatacaksınız. Bu paylaşımı kanıtlamak için e-Tespit Portal aracılığıyla Twitter’a girerek ilgili paylaşımı kaydedip noter tespiti gerçekleştirebilirsiniz. Tespit işlemi 7 gün 24 saat yapılabiliyor.
10 bin tespit yapıldı
Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, e-Tespit sistemi kullanılarak bugüne kadar yaklaşık 10 bin işlem yapıldığını açıkladı. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-Tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu:
"e-Tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-Tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."
https://www.dha.com.tr/yurt/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti/haber-1796837 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Hiçbir gelişmiş ülkede olmayan bir uygulama.
Gelişim bilgi ve teknoloji ile olur kültürü yozlaştırmak ile veya yasantimizi batililastirmak ile bir adım öteye gidemeyiz ve 100 yıldır da halimiz ortada. Tamamen bir benlik karmamasasi içindeyiz. davranış ve anlayış olarak her nesil bir önceki nesil ile bir çatışma ve uyusamama sorunu yaşıyor. Ve bu toplum olarak bizim çok fazla enerjimizi alıyor.
Tabi diğer yandan bunu kabul etmeyen kültürüne inancına örf adetine sahip çıkmaya çalışan ile kendini (sizin gibi) batılılaşma çizgisine koymak isteyen ile devamlı bir çatışma durumu oluşturuyor. Bunda bizi yine boş tartışmaların içine sürükleyip zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamamiza sebebiyet veriyor.
100 yıldır bu çatışma bize bir şey kazandırmadı. Artık bunu görmek lazım. Bu milleti benliğinden ayıramazsınız. Istediğinizi giydirin istediğinizi içirin ama aslında Türk olan yine Türk tür.
Özetle. Bizde küfür hakaret kabul edilemez. Biz Türküz. Şahsımıza ailemize sevdiğimize Kutsalımıza değerlerimize hakareti kabul etmeyiz