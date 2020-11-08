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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti

    Noterlerin e-Tespit sistemi kullanılarak bugüne kadar 10 bin tespit yapıldı. Sosyal medyadaki veya internet sayfalarındaki paylaşımlar e-Tespit sistemi sayesinde noter tarafından kayıt altına alınıyor
    3 gün
    5,2b
    1
    26
    sosyal medya
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti
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    Sosyal medya platformlarında başkalarına yönelik hakaret, yalan bilgi, karalama gibi paylaşımlarda bulunan kişiler paylaşımı sildikten sonra adli süreç yolu tıkanıyor. Bu gibi durumlarda mağduriyeti önlemek adına noterler tarafından “elektronik ortamda tespit (e-Tespit)” hizmeti veriliyor.

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    Yaklaşık 4 senedir hayatımızda olan e-Tespit hizmeti sayesinde noterler sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasını sağlıyor. Herhangi bir internet sitesinde yer alan sayfa içeriklerini ispatlamak amacı ile kullanılıyor.

    https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/

    e-Tespit hizmetinden faydalanmak için notere gitmeye gerek yok. Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan e-Tespit Portal sayfasını kullanarak noter tespitinde bulunmak istediğiniz sayfayı online olarak kaydedebilirsiniz. Örneğin bir Twitter paylaşımı hakkında adli süreç başlatacaksınız. Bu paylaşımı kanıtlamak için e-Tespit Portal aracılığıyla Twitter’a girerek ilgili paylaşımı kaydedip noter tespiti gerçekleştirebilirsiniz. Tespit işlemi 7 gün 24 saat yapılabiliyor.

    10 bin tespit yapıldı

    Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, e-Tespit sistemi kullanılarak bugüne kadar yaklaşık 10 bin işlem yapıldığını açıkladı. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-Tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu:

    "e-Tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-Tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."



    https://www.dha.com.tr/yurt/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti/haber-1796837 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    muradisdan (murat *****) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bi insan sırf bi paylaşım yaptı diye ceza almamalı. Birkere hakaretin suç olması çok saçma

    Hiçbir gelişmiş ülkede olmayan bir uygulama.
    6 Yanıt Yanıtla +35
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    ihtiyar.gamer 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) muradisdan
    Türk kültürü, örf adetlerimiz, inancımız bizim hayatımızın tutkalıdır. Sosyal yaşantımızın yazıya dökülmemiş kanunlaridir. Düzen sağlar toplumu hizada tutar. Sosyal ilişkilerin sağlam zeminini oluşturur.

    Gelişim bilgi ve teknoloji ile olur kültürü yozlaştırmak ile veya yasantimizi batililastirmak ile bir adım öteye gidemeyiz ve 100 yıldır da halimiz ortada. Tamamen bir benlik karmamasasi içindeyiz. davranış ve anlayış olarak her nesil bir önceki nesil ile bir çatışma ve uyusamama sorunu yaşıyor. Ve bu toplum olarak bizim çok fazla enerjimizi alıyor.

    Tabi diğer yandan bunu kabul etmeyen kültürüne inancına örf adetine sahip çıkmaya çalışan ile kendini (sizin gibi) batılılaşma çizgisine koymak isteyen ile devamlı bir çatışma durumu oluşturuyor. Bunda bizi yine boş tartışmaların içine sürükleyip zamanımızı ve enerjimizi boşa harcamamiza sebebiyet veriyor.

    100 yıldır bu çatışma bize bir şey kazandırmadı. Artık bunu görmek lazım. Bu milleti benliğinden ayıramazsınız. Istediğinizi giydirin istediğinizi içirin ama aslında Türk olan yine Türk tür.

    Özetle. Bizde küfür hakaret kabul edilemez. Biz Türküz. Şahsımıza ailemize sevdiğimize Kutsalımıza değerlerimize hakareti kabul etmeyiz
    Türk kültürü, örf adetlerimiz, inancımız bizim hayatımızın tutkalıdır. Sosyal yaşantımızın yazıya dökülmemiş kanunlaridir. Düzen sağlar toplumu hizada tutar. S...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    joven 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Medeni cesareti olmayanların uğrak yeridir internet vs..yoksa sıkıysa kişinin yüzüne söyle bakalım işte ozaman dünyanın kaç bucak olduğunu görüreğini bildiği için sallıyor nasılsa bana birşey olmaz modunda
    Medeni cesareti olmayanların uğrak yeridir internet vs..yoksa sıkıysa kişinin yüzüne söyle bakalım işte ozaman dünyanın kaç bucak olduğunu görüreğini bildiği iç...
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    2 Yanıt Yanıtla +15
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BlueDay_86 (cemil özdemir) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında bunada vergi çıkarırlar
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    firat_kilic 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Birileri adalete cimerden bir yazı yazsın mesela 2007 ile 2018 arasında kaç tane iş davası açılmıştır diye... ve cevap şok edecek milyonlarca iş davası varmış 5milyon. Adalet ne zaman çöker diye sormaya gerek var mı? ddos saldırısı gibi. Fakat bundan adaletin içindeki böcekler taraflar faydalanıyor gibime geliyor. Adalet yok ki yukarıdaki işlemi yapsan ne olur? dosyalara ilave toplam kaç adet kim bilir dosya var. (80milyon?)
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    tobepeople 3 gün ( Mesaj Silindi )
    The Social Dilemma adlı belgeseli herkesin sabırla izlemesini şiddetle tavsiyeederim.
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    Bossa 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ya keşke iş; burada sizin gibi 3-5 bilmeyen ve anlamak istemeyen insanların konuşarak yada yazarak anlatılabilecek bir durum olsaydı...



    Bence çok da haklı verilmiş bir karar ancak komisyon oluşturulup, bu işin sınırlarının da çizilmesi gerekir.



    Ancak dünyada, bu seferde kişilerin sempati kurduğu kurum yada markaların çeşitli nedenlerle kayırıldığı bir durum ortaya çıkabilir. Bizim ülkemizde olmaz da... Venezuela'da oluşabilecek bir durum meselâ...!
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    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ama şey demi akplilere işlemiyor bu kurallar? Mesela zamanında fetö fetö diye ağlayanlar için geçerli değil balyoz ergenekon kumpasları içinde geçerli değil sadece şuanda muhalif olanlar işin geçerli dimi? Meraktan soruyorum pratikte nasıl çalışacak. Misal akpli biri küfür edince ona bişey olmayacak ama akpsiz biri yapınca hapı yutacak mı?
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Fişleniyoruz hemde noter onaylı 💋
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    redar 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Alkışlayın efendiler, ifade özgürlüğü işte böyle yok oluyor; noter tespitleriyle.
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    So_CLose84 (Seyh Ç.) 3 gün ( Mesaj Silindi ) redar
    Küfür, hakaret, karalama, iftira, herhangi bir kutsala saldir veya hakaret (yogadan, samanliga, hristiyanliktan, yahudilige kadar) ne zaman ifade özgürlüğü olmuş? Sen iki lafi bir araya getiremeyip tek bildiğin tukurcuklerini sağa sola sacmaya ifade özgürlüğü diyorsan. O zaman bu da senin sorunun.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Mugetsuga 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sorunlarımızın kaynağını bulduk sonunda oh be ben de diyorum nasıl bu hale geldik halbuki silinen hakaretler, küfürler yüzündenmiş.
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    joven 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ana avrat ağza alınmayacak sözler sarf edecek bizim kültürümüzde bu var deyip adama gülücükler göndereceğiz iyimiş nasıl bir kültürmüş nasıl bir rahatlık
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    SaB0 (M KSKN) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Küfür ve hakareti anlarımda bizim ülkemizde, hak aramak, eleştirmek bile suç. Her açıdan rezil bir sistemin kurbanları olduk.

    Edit: söylediğimin aksini iddia eden varsa girsin rte’nin yada herhangi bir bakanın sosyal medya hesabından eleştirsin görsün..
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    5168 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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