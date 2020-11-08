Sosyal medyadaki 10 bin paylaşıma noter tespiti

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Sosyal medya platformlarında başkalarına yönelik hakaret, yalan bilgi, karalama gibi paylaşımlarda bulunan kişiler paylaşımı sildikten sonra adli süreç yolu tıkanıyor. Bu gibi durumlarda mağduriyeti önlemek adına noterler tarafından “elektronik ortamda tespit (e-Tespit)” hizmeti veriliyor.

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Yaklaşık 4 senedir hayatımızda olan e-Tespit hizmeti sayesinde noterler sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasını sağlıyor. Herhangi bir internet sitesinde yer alan sayfa içeriklerini ispatlamak amacı ile kullanılıyor.

https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/

e-Tespit hizmetinden faydalanmak için notere gitmeye gerek yok. Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan e-Tespit Portal sayfasını kullanarak noter tespitinde bulunmak istediğiniz sayfayı online olarak kaydedebilirsiniz. Örneğin bir Twitter paylaşımı hakkında adli süreç başlatacaksınız. Bu paylaşımı kanıtlamak için e-Tespit Portal aracılığıyla Twitter’a girerek ilgili paylaşımı kaydedip noter tespiti gerçekleştirebilirsiniz. Tespit işlemi 7 gün 24 saat yapılabiliyor.

10 bin tespit yapıldı

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, e-Tespit sistemi kullanılarak bugüne kadar yaklaşık 10 bin işlem yapıldığını açıkladı. Dursun Cin, sosyal medya hesaplarından hakaret, yanlış ve yanıltıcı paylaşımların silinmeden kayıt altına alınmasıyla ilgili e-Tespit uygulamasına vatandaşların rağbet gösterdiğine değinerek, şöyle konuştu:

"e-Tespit uygulamamızla, sosyal medyada ya da benzeri kaynaklarda insanlar arasındaki gerek hukuki gerekse de cezai konuları ilgilendiren bazı paylaşımlar yapılabiliyor. Yasal işlem başlatılabilmesi için paylaşan tarafından her an silinmesi ve yok edilmesi söz konusu olduğundan bu konuda yasal işlem başlatmak isteyen ilgili, Türkiye Noterler Birliği’nin e-Tespit sistemine girmek suretiyle tespitini sağlayabiliyor. Daha sonra bu paylaşımı yapan o paylaşımı oradan kaldırsa bile noter tarafından tespit edildiği için yasal yollara başvurma hakkına sahip oluyor."

https://www.dha.com.tr/yurt/sosyal-medyada-10-bin-paylasima-noter-tespiti/haber-1796837

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