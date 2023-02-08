Sosyal medyaya yansıyan dünyadan Türkiye'ye destek paylaşımları

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, son yüzyılın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak gösteriliyor. Türkiye’ye dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağıyor. Yabancı isimlerin çeşitli destek mesajlarını bu içeriğimizde derledik.

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Yunanistan, Türkiye’ye en çok destek mesajı gönderen ülkelerden birisi. Yunanistan’ın devlet televizyonu EPT, enkaz görüntülerini Türkçe şarkı eşliğinde yayınlayarak sabah haberlerine başladı. Bu duygusal videoyla acımızı paylaştı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Fransız karikatür Charlie Hebdo’nun çirkin karikatürüne cevap niteliğinde bir karikatür paylaştı. Karikatürde, “Hepmiz Türküz” ifadelerine yer verildi.

İtalya, Türkiye’ye arama kurtarma ekibi ve yardım malzemeleri gönderdi. Konuyla ilgili Twitte’'dan paylaşım yapan İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği; Türkiye'nin İtalya'ya Covid-19 yardımlarını gönderirken kullandığı, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadelerini kullandı.

Atalanta’da forma giyen Merih Demiral, deprem bölgesine yardım için Ronaldo, Bonucci ve Dybala imzalı üç formayı açık artırmaya sundu. Açık artırmadan elde edilen gelirler Ahbap’a bağışlanacak. Üç forma için 1,5 milyon TL’nin üzerinde teklif verildi. Teklifler bugün 22.00’ye kadar alınmaya devam edecek.

Tam Boyutta Gör Roma’nın Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Terim ile fotoğrafını kullanarak, “Türk ve Suriyeli kardeşlerimi sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör En çok kazanan YouTuber’lardan MrBeats, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’ye yardım sağlayacağını belirterek, “Hey! Yorumlarınızı görüyoruz. Beast yardım takımımız ile afet bölgesine yardım etmek için aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Çeşitli yıldız oyuncular ve şarkıcılar da Türkiye’ye destek mesajları yayınladı. Russel Crowe, Hugh Jackman, Antonio Banderas, Jennifer Garner, Dua Lipa, Demi Lovato, Evgeny Grinko, Ellen DeGeneres ve Hailey Bieber üzüntülerini paylaştı. Yardım için takipçilerine çağrıda bulundu ve resmi yardım kuruluşlarının bağlantılarını paylaştı.

Kripto para dünyasından da Türkiye’ye destek mesajları ve maddi yardımlar yağıyor. Binance CEO’su Changpeng Zhao, Türkiye’ye destek mesajını iletirken deprem bölgesindeki tüm kullanıcılara 100’er dolar değerinde yardım yapılacağını ve toplam 5 milyon doların üzerinde yardım yapıldığını söyledi. Ayrıca Binance kullanıcılarının yardım yapabilmesi için Türkiye’ye Deprem Yardım Fonu başlattı. 1 milyon dolar değerinde yardım toplanması hedefleniyor. Buna ek olarak 4 milyon dolar civarında malzeme yardımı yapıldı.

Huobi kripto para borsasının CEO’su Justin Sun, Toplum Gönüllüleri Vakfı’na 1 milyon adet TRX (Yaklaşık 1,2 milyon TL) bağışladı.

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı kripto para borsası MEXC, 1 milyon TL değerinde nakit yardım paketi hazırladı. Ayrıca gıda, su, temizlik ve barınma ürünleri içeren üç tırı deprem bölgesine ulaştırdı.

Teknoloji devlerinin CEO'larından paylaşımlar

Apple, Google, Amazon gibi dev teknoloji şirketlerinin CEO'ları depremin ilk saatlerinde paylaşım yaparak Türkiye'ye destek mesajlarını iletti. Yardım için kolları sıvadı. Amazon, acil ihtiyaç duyulan malzemeleri deprem bölgesine ulaştırdı. Apple ise arama kurtarma çalışmaları için bağışta bulunacak.

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