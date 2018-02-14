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İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi

Kötü niyetli videoların daha paylaşım sitesine yüklenmeden tespit edilmesi ve silinmesi amacıyla İngiliz İçişleri birimleri yeni bir yapay zekâ teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.
1 yıl
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yapay zekâ teknolojilerinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi internet üzerinde kötü niyetli paylaşımları tespit etmek oldu. Facebook, YouTube, Instagram gibi pek çok sosyal ağ kötü niyetli paylaşımları tespit edebilmek için yapay zekâ algoritmaları geliştiriyor.

Yükleme esnasında tarama yapıyor

Sosyal ağlar yanında devletler de ulusal güvenlik adına yapay zekâ teknolojileri kullanmaya başladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, internet üzerinde terör propagandasını yüzde 94 doğruluk oranıyla tespit edebilen bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

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ASI Data Science firması ile birlikte geliştirilen teknoloji makine öğrenme dilini kullanarak internet üzerinde IŞİD propagandasını tespit edebiliyor ve engelleyebiliyor. Başta video paylaşım siteleri ve indirme siteleri olmak üzere sistemi hemen her platforma kurmak mümkün.

Bakanlık, tespit sistemini bir platformun yükleme esnasındaki sürecine kurduklarında propaganda aleti daha paylaşılmaya başlanmadan tespit edilerek engelleneceğini belirtiyor. Yetkililer ABD’de büyük internet şirketleri ile sistemin kurulması konusunda görüşmeler yapıyor.

Bugün propagandanın en iyi yapılacağı yerler sosyal mecralar haline geldi. Gerçek olmasa bile bir anda viral hale gelen paylaşımlar kitleleri gerçek olduğuna inandırabiliyor. Sosyal platformlar da zaten buna anında müdahale edebilmek için teknolojiler geliştiriyor.

 

https://news.sky.com/story/new-online-tool-detects-and-blocks-terrorist-propaganda-11248450 Yorum Yaz
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aylabusracimen 1 yıl
Tüm dünya ülkeleri için gerekli bir hizmet bence. Fakat şu da var ki, terörizm tanımlamasını kafasına göre değiştiren ülkeler ve liderler olduğu sürece, ülke içinde muhalif insanlar terörist damgası da yiyebilir. Kötüye kullanımını da düşünmek gerekir işin.
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Mianfei 1 yıl
Niye Arapça yazı var
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INumber1OneI 1 yıl
Avrupanın ve amerikanın terör anlayışını anlamış değilim
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technic26 1 yıl
kime göre terör?
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hanımneder 1 yıl technic26
technic26
kime göre terör?

Sana göre değil canım

Ona göre

(Tehdit de içerir, sübliminal)
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nForcer 1 yıl
PKK (uzantılarıyla birlikte) ve FETÖ propagandasını tespit edemiyorsa hiçbir işe yaramaz. Başta DEAŞ olmak üzere İslam'ı çarpıtan terör örgütlerinin dünyadaki İslamofobiyi büyütmesine hizmet eder sadece.
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hanımneder 1 yıl
Yüksek doğrulukta mı

Keyfi terörist ilan ederiz ha demenin başka yolu
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khytr89 1 yıl
Zaten Türkiye üzerinde deneyerek geliştiriyorlar.
En berbat konumdayız, komşularımız en berbat insanlar, eğitimden çok silaha para harcıyoruz.
İngiliz terör yapay zekası buraya master yapmaya gelsin
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Tugrul_512bit 1 yıl
E o zaman ingiltere hem kendi kendini hem de natonun alayını suçlu bulacak? PKK teröristlerini deşifre edemezse beş para etmez. Bildiğin yalancı yapay zeka olur o.
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pspoor 1 yıl
Umarim gercekten "terör" propagandasini tespit edebiliyordur, sadece kendilerinin istemedikleri iceriklerin degil...
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scooting2563 1 yıl pspoor
pspoor
Umarim gercekten "terör" propagandasini tespit edebiliyordur, sadece kendilerinin istemedikleri iceriklerin degil...

aynen öyle kendileri duymak istemedikleri sesleri eleyecek alet bulmuşlar
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Batumatu 1 yıl
Kesinlikle bize de lazım. Facebook Atatürk'e söven hewal kaynıyor.
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