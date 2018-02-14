İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi

Son dönemde yapay zekâ teknolojilerinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi internet üzerinde kötü niyetli paylaşımları tespit etmek oldu. Facebook, YouTube, Instagram gibi pek çok sosyal ağ kötü niyetli paylaşımları tespit edebilmek için yapay zekâ algoritmaları geliştiriyor.

Yükleme esnasında tarama yapıyor

Sosyal ağlar yanında devletler de ulusal güvenlik adına yapay zekâ teknolojileri kullanmaya başladı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, internet üzerinde terör propagandasını yüzde 94 doğruluk oranıyla tespit edebilen bir teknoloji geliştirdiklerini duyurdu.

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ASI Data Science firması ile birlikte geliştirilen teknoloji makine öğrenme dilini kullanarak internet üzerinde IŞİD propagandasını tespit edebiliyor ve engelleyebiliyor. Başta video paylaşım siteleri ve indirme siteleri olmak üzere sistemi hemen her platforma kurmak mümkün.

Bakanlık, tespit sistemini bir platformun yükleme esnasındaki sürecine kurduklarında propaganda aleti daha paylaşılmaya başlanmadan tespit edilerek engelleneceğini belirtiyor. Yetkililer ABD’de büyük internet şirketleri ile sistemin kurulması konusunda görüşmeler yapıyor.

Bugün propagandanın en iyi yapılacağı yerler sosyal mecralar haline geldi. Gerçek olmasa bile bir anda viral hale gelen paylaşımlar kitleleri gerçek olduğuna inandırabiliyor. Sosyal platformlar da zaten buna anında müdahale edebilmek için teknolojiler geliştiriyor.