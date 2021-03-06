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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu

    Amerika'da HBO Max üzerinden yayınlanacak olan ancak diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı belli olmayan Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu.
    06 Mart 2021, 12:00 (Güncellendi, 2 gün)
    11,6b
    13
    20
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    12

    Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu

    2017 yılında Zack Snyder yönetmenliğinde çekilen Justice League bildiğiniz gibi yönetmenin yaşadığı talihsiz olay sebebiyle Joss Whedon'a devredilmişti. Ancak ortaya çıkan film pek de sevilen bir film olmadı. Zack Snyder da yıllar sonra filmin kendi versiyonunu yayınlamak istedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak

    Ayrıca Bkz. "LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı"

    Geçtiğimiz yıl duyurulan Zack Snyder's Justice League'in HBO Max'te yayınlanacağı açıklandı. HBO Max ise ne yazık ki yalnızca şu an için Amerika'da bulunuyor. Diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı ise geçtiğimiz gün belli oldu.

    Zack Snyder's Justice League'in resmi internet sitesi üzerinden her ülke için ayrı ayrı yayıncı kuruluş açıklandı. Zack Snyder's Justice League, tüm dünya ile aynı anda, yani 18 Mart'ta yayınlanacak. Türkiye'de yayınlanacağı platform ise Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+. Film büyük ihtimalle ekstra bir ücret ile satılacaktır.

    Zack Snyder's Justice League, 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Filmde daha önce görülmeyen yaklaşık 2.5 saatlik sahne bulunacak. Son olarak, film için paylaşılan iki ayrı klibi aşağıda bulabilirsiniz.



    https://zacksnydersjusticeleague.dcuniverseinfinite.com/
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    labtek38 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    wickersan (wickersan wickersan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    cehennem ya da box'ta izlenir
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    Askaparta 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Film başına para vermek de ağır geliyor.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    canskru (ŞükrüCan Topcuoğlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    sansürlü sansürlü izleriz artık
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kıçımıza takacağımız telepatik anten lerle izleyeceğiz kesin..... Başka türlü yayını mümkün değil bu filmin....
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    Petegrus (Petty Petegrus) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    bi bitmedi zek sineydir castik lig haberleri
    1 Yanıt Yanıtla
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    A ARTAGON99 (SERKAN SÖZER) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Petegrus
    Madem seni ilgilendirmeyen artık sıkıldığın bir haber ne diye altına yorum atacak kadar ilgileniyorsun anlamadım. Bende gün boyunca bi dünya haber okuyorum ama ilgilenmediğim haberlere tıklamıyorum bile. nasıl bir kafa bu anlamadım ki
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    V Venom59 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Öyle fanboylar var ki, yönetmene tapan, normal bir konuda genel bir tavsiye mesajını bile ne sebeptendir bilinmez bunu bile çekemeyen, "aklı sıra" laf sokan beş yaşındaki çocuklar gibi, her yerde taptıkları filmin savunuculuğunu yapan, filmi eleştiren ve kötüleyenleri direkt "beğenmiyorsanız gidin gibi" boş konuşan, sevdikleri kahramanın haberlerini takip etmelerini dahi çekemeyen iğrenç bir fanboyluk...

    Anlamıyorum ne geçiyor ellerine kendilerini küçük düşürmekten başka ? Çizgi roman seven biri, hayranı olduğu bir karakteri yönetmen veya stüdyo kötü bir şey yapıyor diye takip etmeyecek mi, ortaya ne çıkacak diye bakmayacak mı, sizi mi ırgalıyor bu konu ?

    Herkes bir habere yorum yapabilir, o konuyla ilgili düşüncelerini dile getirebilir, eleştirilerini yazabilir, siz mi karar vereceksiniz "takip etme o zaman konuyu kardesim, hem beğenmiyorsun hem haberlerine bakıyorsun" gibi boş laflar sarf eden.

    Şurada ilgili olduğum o kadar konularda gezindim, olumlu olumsuz filmlerle ilgili yorumlar okudum ama böyle saygısızlık ve seviyesizlik inanın görmedim forumda bu konular bazında. Toplam 4-5 defa bu film ve karakterler ile ilgili sevip sevmediğim noktaları film bazında gayet "normal" bir şekilde eleştirdim kendimce. Filmle ilgili normal bir şekilde olumsuz düşüncesi olan hiçbir kişi ve kuruma gram tenezzül etmiyorlar yani bu kadar tapıyorlar, böyle bir fanboyluk gerçekten görmedim. Zack şu çabanızı görse herhalde bir ödül taktim eder size. Cevap vermeye tenezzül bile etmeye değmez ama ilk ve son olsun bu da.
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    Hazreti Bruce Wayne (Bruce Wayne) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de herhangi bir iş yapmak bile güç gerçekten. Bizim Türk insanını anlamak zor. Adam görmek istemediği, haberini duymak istemediği filmin haberine giriyor mesaj yazıyor. ''KaçINcI sNyDEr cUt HaBErİ bU aBi YhAa'' diye zırlıyor. Madem ilgini çekmiyor ya da bu haberlerden bıktın ne diye girip o çok değerli vaktini bu konuya girerek harcıyorsun?
    Bu haberi yapan kişi milyon tane haber yapıyor yabancı film bölümünde, mesela hızlı ve öfkeli 9 filminin haberini yapmış. Girip de oraya ''9 fiLm oLdU aBi YhAa yeTeR aRTıK'' yazmıyorum 5 iq gibi. Seveni var izleyen izler, izlemeyen de ilgilenmez ve yazmaz olur biter.
    Ne tuhaf bir milletiz abi anlamıyorum ki ya, başkalarının takip etmekten zevk aldığı şeylere burnunu sokmaktan kendileri zevk alacak bir şey bulamıyor.
    Yanıtla +3
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ya artık şu adamın filmi yayınlansa da bizde kurtulsak. ne egoymuş be
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    N Night_Blade (ibrahim s) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    5 kere "belli oldu" içeren paragrafa maruz kaldım, böylesi abuk subuk sitelerde yok. Amacınız "belli oldu"
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    simbolmina (Bilal ARKAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir haber başlığınız da clickbait olmasın ya. Siteye girmekten nefret eder oldum.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizede yohmi
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    labtek38 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Torrent 😁
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    11558 kez okundu.
    18 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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