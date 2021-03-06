Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu

2017 yılında Zack Snyder yönetmenliğinde çekilen Justice League bildiğiniz gibi yönetmenin yaşadığı talihsiz olay sebebiyle Joss Whedon'a devredilmişti. Ancak ortaya çıkan film pek de sevilen bir film olmadı. Zack Snyder da yıllar sonra filmin kendi versiyonunu yayınlamak istedi.

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Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak

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Geçtiğimiz yıl duyurulan Zack Snyder's Justice League'in HBO Max'te yayınlanacağı açıklandı. HBO Max ise ne yazık ki yalnızca şu an için Amerika'da bulunuyor. Diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı ise geçtiğimiz gün belli oldu.

Zack Snyder's Justice League'in resmi internet sitesi üzerinden her ülke için ayrı ayrı yayıncı kuruluş açıklandı. Zack Snyder's Justice League, tüm dünya ile aynı anda, yani 18 Mart'ta yayınlanacak. Türkiye'de yayınlanacağı platform ise Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+. Film büyük ihtimalle ekstra bir ücret ile satılacaktır.

Zack Snyder's Justice League, 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Filmde daha önce görülmeyen yaklaşık 2.5 saatlik sahne bulunacak. Son olarak, film için paylaşılan iki ayrı klibi aşağıda bulabilirsiniz.

https://zacksnydersjusticeleague.dcuniverseinfinite.com/

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