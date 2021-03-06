Zack Snyder's Justice League'in Türkiye'de nasıl yayınlanacağı belli oldu

2017 yılında Zack Snyder yönetmenliğinde çekilen Justice League bildiğiniz gibi yönetmenin yaşadığı talihsiz olay sebebiyle Joss Whedon'a devredilmişti. Ancak ortaya çıkan film pek de sevilen bir film olmadı. Zack Snyder da yıllar sonra filmin kendi versiyonunu yayınlamak istedi.İlginizi Çekebilir Zack Snyder's Justice League, Amerika ile aynı anda Türkiye'de de yayınlanacak
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Geçtiğimiz yıl duyurulan Zack Snyder's Justice League'in HBO Max'te yayınlanacağı açıklandı. HBO Max ise ne yazık ki yalnızca şu an için Amerika'da bulunuyor. Diğer ülkelerde nasıl yayınlanacağı ise geçtiğimiz gün belli oldu.
Zack Snyder's Justice League'in resmi internet sitesi üzerinden her ülke için ayrı ayrı yayıncı kuruluş açıklandı. Zack Snyder's Justice League, tüm dünya ile aynı anda, yani 18 Mart'ta yayınlanacak. Türkiye'de yayınlanacağı platform ise Türk Telekom Tivibu ve Turkcell TV+. Film büyük ihtimalle ekstra bir ücret ile satılacaktır.
Zack Snyder's Justice League, 4 saatlik bir film şeklinde yayınlanacak. Filmde daha önce görülmeyen yaklaşık 2.5 saatlik sahne bulunacak. Son olarak, film için paylaşılan iki ayrı klibi aşağıda bulabilirsiniz.
https://zacksnydersjusticeleague.dcuniverseinfinite.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Anlamıyorum ne geçiyor ellerine kendilerini küçük düşürmekten başka ? Çizgi roman seven biri, hayranı olduğu bir karakteri yönetmen veya stüdyo kötü bir şey yapıyor diye takip etmeyecek mi, ortaya ne çıkacak diye bakmayacak mı, sizi mi ırgalıyor bu konu ?
Herkes bir habere yorum yapabilir, o konuyla ilgili düşüncelerini dile getirebilir, eleştirilerini yazabilir, siz mi karar vereceksiniz "takip etme o zaman konuyu kardesim, hem beğenmiyorsun hem haberlerine bakıyorsun" gibi boş laflar sarf eden.
Şurada ilgili olduğum o kadar konularda gezindim, olumlu olumsuz filmlerle ilgili yorumlar okudum ama böyle saygısızlık ve seviyesizlik inanın görmedim forumda bu konular bazında. Toplam 4-5 defa bu film ve karakterler ile ilgili sevip sevmediğim noktaları film bazında gayet "normal" bir şekilde eleştirdim kendimce. Filmle ilgili normal bir şekilde olumsuz düşüncesi olan hiçbir kişi ve kuruma gram tenezzül etmiyorlar yani bu kadar tapıyorlar, böyle bir fanboyluk gerçekten görmedim. Zack şu çabanızı görse herhalde bir ödül taktim eder size. Cevap vermeye tenezzül bile etmeye değmez ama ilk ve son olsun bu da.
Bu haberi yapan kişi milyon tane haber yapıyor yabancı film bölümünde, mesela hızlı ve öfkeli 9 filminin haberini yapmış. Girip de oraya ''9 fiLm oLdU aBi YhAa yeTeR aRTıK'' yazmıyorum 5 iq gibi. Seveni var izleyen izler, izlemeyen de ilgilenmez ve yazmaz olur biter.
Ne tuhaf bir milletiz abi anlamıyorum ki ya, başkalarının takip etmekten zevk aldığı şeylere burnunu sokmaktan kendileri zevk alacak bir şey bulamıyor.
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