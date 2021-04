Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı

Tam Boyutta Gör

Özel oyunları ile dikkat çeken PlayStation'ın şüphesiz en öne çıkan oyun stüdyosu Naughty Dog. Stüdyo Uncharted ve The Last of Us gibi önemli serilere sahiplik ediyor. Geçtiğimiz günlerde Jason Schreier'ın stüdyo ile ilgili açıkladığı haberler de biraz daha ayrıntı kazandı.

İlginizi Çekebilir

Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

Ayrıca Bkz. "Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı"

MinnMax Show'da konuşan oyun dünyasının güvenilir isimlerinden Jason Schreier, Naughty Dog'un projeleri ile ilgili bazı detaylar açıkladı. Söylediğine göre stüdyo şu anda elindeki projeyi şimdilik bırakıp odağını The Last of Us Remake'e kaydırmış durumda. Bunun iki sebebi var. Birincisi stüdyonun asıl projesinin henüz yapım öncesi aşamada olması ki bu da henüz yapacak pek bir şey olmadığı anlamına geliyor. İkinci sebep de stüdyonun PlayStation 5 için biraz daha tecrübe kazanmak istemesi. Şu anda ayrıca küçük bir ekip de Last of Us'ın çevrimiçi modunu geliştiriyor.

Jason Schreier'ın açıklamaları arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni Uncharted oyunu. Bildiğiniz gibi Days Gone 2 iptal edilmişti ve o stüdyo yeni Uncharted oyununu geliştiriyordu. Ancak Bend Studio projeyi bırakıp kendi oyunlarını yapmak istediklerini söylemiş ve projeyi bırakmışlardı. Kısaca proje tekrar Naughty Dog'a kalmıştı.

Ancak Jason Schreier'ın dediğine göre proje zaten bir yan hikaye olacaktı ve bu yüzden projeyi artık görmeyeceğimizi, iptal edileceğini düşündüğünü söyledi.

https://www.gamesradar.com/naughty-dog-reportedly-moved-staff-to-the-last-of-us-remake-because-other-projects-are-still-in-pre-production/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.