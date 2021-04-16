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    Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı

    Geçtiğimiz günlerde Jason Schreier'ın açıkladığı Naughty Dog ile haberler biraz daha ayrıntı kazandı. Stüdyo şimdilik odağını The Last of Us Remake'e kaydırdı.
    16 Nisan 2021, 16:30 (10 sa.)
    2,4b
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    22
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı
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    Özel oyunları ile dikkat çeken PlayStation'ın şüphesiz en öne çıkan oyun stüdyosu Naughty Dog. Stüdyo Uncharted ve The Last of Us gibi önemli serilere sahiplik ediyor. Geçtiğimiz günlerde Jason Schreier'ın stüdyo ile ilgili açıkladığı haberler de biraz daha ayrıntı kazandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uncharted ve Last of Us geliştiricisi birkaç farklı projeleri olduğunu söyledi

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    MinnMax Show'da konuşan oyun dünyasının güvenilir isimlerinden Jason Schreier, Naughty Dog'un projeleri ile ilgili bazı detaylar açıkladı. Söylediğine göre stüdyo şu anda elindeki projeyi şimdilik bırakıp odağını The Last of Us Remake'e kaydırmış durumda. Bunun iki sebebi var. Birincisi stüdyonun asıl projesinin henüz yapım öncesi aşamada olması ki bu da henüz yapacak pek bir şey olmadığı anlamına geliyor. İkinci sebep de stüdyonun PlayStation 5 için biraz daha tecrübe kazanmak istemesi. Şu anda ayrıca küçük bir ekip de Last of Us'ın çevrimiçi modunu geliştiriyor.

    Jason Schreier'ın açıklamaları arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni Uncharted oyunu. Bildiğiniz gibi Days Gone 2 iptal edilmişti ve o stüdyo yeni Uncharted oyununu geliştiriyordu. Ancak Bend Studio projeyi bırakıp kendi oyunlarını yapmak istediklerini söylemiş ve projeyi bırakmışlardı. Kısaca proje tekrar Naughty Dog'a kalmıştı.

    Ancak Jason Schreier'ın dediğine göre proje zaten bir yan hikaye olacaktı ve bu yüzden projeyi artık görmeyeceğimizi, iptal edileceğini düşündüğünü söyledi.



    https://www.gamesradar.com/naughty-dog-reportedly-moved-staff-to-the-last-of-us-remake-because-other-projects-are-still-in-pre-production/
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    D Dellialli 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben yazınca kızıyordu sony fanatikleri.

    Aynı haltı Sony efendi PS4 ü çıkarınca da yapmadı mı?

    ama ne demişti Sony efendi ps4 çıkmadan önce?

    Yeni Uncharted yeni TLOU yeni GOD ...

    ps4 2013 yılında çıktı. Peki Uncharted 4 , GOD , TLOU2 ne zaman çıktı? 5 yıl sonra. Yahu ara konsollar çıktı Ps4 Pro dediler milleti iki defa söğüşledi sony efendi ama fanatikleri hala peçete tuttular. Boşuna ps5 almamayı seçmedim. Belliydi Sony efendinin yapacağı. Ps5 pro alırım diyordum ama sanırım ps5 pro ikinci el alıcam ps5 ( ps6 ve yeni xbox nesli çıkmadan birkaç ay önce). muhtemelen daha ucuza ikinci el vey o zamana kadar hacklenmiş olacaktır. Sony bu kafa ile devam etsin daha çok kan kaybeder.
    Ben yazınca kızıyordu sony fanatikleri. Aynı haltı Sony efendi PS4 ü çıkarınca da yapmadı mı? ama ne demişti Sony efendi ps4 çıkmadan önce?
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    Jutdxx (Berkay Yalçın) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni nesil konsollar böyle gecicek demek aynı oyunu ısıt ısıt koy oyuncuya
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    - -MoDeStUs- 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ellerindeki tüm malzeme bitti demek.Last of Us Remastered zaten grafikleri çok sırıtmayan güzel bir oyundu.Bununla uğraşacağınıza yeni bir ip veya serilerden birinin devamını yapsanız ya.Tabii adamlar en kolayına kaçıyorlar.Bakalım kaç yılda bitecek.
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    from softwave 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    adamlar iyi ki tlou 2 cikardilar. onu cikarmayip 1 in ekmegini yeselerdi tam rockstar olurlardi . bu yuzden yine de birazcik ufacik minnacik sineye cekilebilir
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    Innerpeace 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Remake mükemmel olacaktır ama gerek yoktu be.
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    M mahsur kalan adam (V ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nerden çıktı bu Tlou1 remake sevdası
    Millet yeni oyun beklerken hala last of us uncharted
    İnsanlara kızıyoruz ama harbiden sony bu nesle kötü girdi
    Ps5 oyunlarını ps4e getirme
    Ps4 oyunlarını pcye getirme
    Durup dururken Tlou1 remake işi napıyorsun sony
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    E evo_4 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazık yahu! Şu remake için harcanacak emeğe, kaynağa, alın terine yazık. Bunlarla mı savaşacaksın gamepass ile, satın alınan Bethesda ile.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    remastered, remake isteyen bir durumda değil ki şuan.

    varolan bir oyunun remakeini almaktansa bildiğim bir hikayenin yeni yan hikayesini almayı tercih ederdim şahsen.
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    komenyus123 (deniz karabacak) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sony iyice paracı olmuş bune lan tlou nun remake falan ihtiyacı yok umarm oyunu 60 dolardan satmak gibi bir hata yapmazlar o zaman işler çok karışır
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    D Dellialli 10 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben yazınca kızıyordu sony fanatikleri.

    Aynı haltı Sony efendi PS4 ü çıkarınca da yapmadı mı?

    ama ne demişti Sony efendi ps4 çıkmadan önce?

    Yeni Uncharted yeni TLOU yeni GOD ...

    ps4 2013 yılında çıktı. Peki Uncharted 4 , GOD , TLOU2 ne zaman çıktı? 5 yıl sonra. Yahu ara konsollar çıktı Ps4 Pro dediler milleti iki defa söğüşledi sony efendi ama fanatikleri hala peçete tuttular. Boşuna ps5 almamayı seçmedim. Belliydi Sony efendinin yapacağı. Ps5 pro alırım diyordum ama sanırım ps5 pro ikinci el alıcam ps5 ( ps6 ve yeni xbox nesli çıkmadan birkaç ay önce). muhtemelen daha ucuza ikinci el vey o zamana kadar hacklenmiş olacaktır. Sony bu kafa ile devam etsin daha çok kan kaybeder.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    El Goblino (Cevdet ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) Dellialli
    Bethesda oyunlarini kac yil bekleyecen evladım gelmis ''Ps oyunlar bes yilda bir cikkküyüorrr'' diyor

    Xboxta bir tane cikis oyunu bile yok, Sie of kekos oynarsin anca oturur. Kanda kaybetmez US tarihinde en hizli satmis konsol suan Ps5'in yanina yaklasan yok. islak ruyalarinda belki Sony kan kaybeder.
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    encuni (mesut karas) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 fps yamasını bu yüzden vermıyorlar ilerde parayla satıcaklar
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