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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak

    Oyun dünyasının en popüler stüdyolarından biri olan Bethesda'nın bilim kurgu temalı açık dünya oyunu Starfield, söylentiye göre bu yıl yayınlanacak.
    18 Mart 2021, 22:30 (3 sa.)
    533
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    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuştu. Duyurulduğu günden bu yana ne yazık ki neredeyse hiçbir detay paylaşılmadı. 

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    Çıkan son söylentiler ise oyunun yakın bir zamanda çıkacağı yönünde. Daha önce birçok kez bu tarz haberleri önceden aktaran VentureBeat muhabiri Jeff Grubb, Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield'ın bu yıl çıkacağını söylüyor. Söylediğine Covid-19 sebebiyle bazı endişeler varmış ancak oyun yüzde 90 ihtimalle bu yıl içerisinde yayınlanacak.

    Hem Microsoft hem de Bethesda, bu tarz büyük oyunlarını çıkışından kısa bir süre önce duyurmayı veya detay açıklamayı seviyor. Hatta Bethesda 2015 yılında Fallout 4'ü tanıttıktan birkaç ay sonra yayınlamıştı. Bu yüzden çok da sürpriz bir durum olmaz.

    Bu ay içerisinde Xbox'ın bir sunum yapması bekleniyor ancak resmi bir bilgi değil. Ayrıca yaz aylarında da Xbox'ın etkinlik düzenleyeceği resmi olarak açıklandı. Bu yüzden Starfield'ın çıkış tarihini yakın bir zamanda öğrenebiliriz. Ancak dediğimiz gibi yanlızca bir söylentiden ibaret bu bilgiler.

    Oyun çıktığında ilk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacak.



    https://www.vg247.com/2021/03/18/starfield-2021-release-e3-reveal/
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Omisis046 (Cem Özdemir) 57 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gelmeli.
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    kataaay 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Patlat bombaları Microsoft, 3 yıllık Gamepass Ultimate'i boşa almamış olalım
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Battle royale uzay oyunu şart
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    A Asehan (Asehan Korkut) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu yıl anca trailerı çıkar
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    C ctntas 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük patlayacak bak buraya yazıyorum
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