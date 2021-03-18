Söylentiye göre Bethesda'nın uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, bu yıl yayınlanacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bethesda'nın yaptığı, uzayda geçen açık dünya oyunu Starfield, 2018 yılında duyurulmuştu. Duyurulduğu günden bu yana ne yazık ki neredeyse hiçbir detay paylaşılmadı.

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Çıkan son söylentiler ise oyunun yakın bir zamanda çıkacağı yönünde. Daha önce birçok kez bu tarz haberleri önceden aktaran VentureBeat muhabiri Jeff Grubb, Bethesda'nın merakla beklenen oyunu Starfield'ın bu yıl çıkacağını söylüyor. Söylediğine Covid-19 sebebiyle bazı endişeler varmış ancak oyun yüzde 90 ihtimalle bu yıl içerisinde yayınlanacak.

Hem Microsoft hem de Bethesda, bu tarz büyük oyunlarını çıkışından kısa bir süre önce duyurmayı veya detay açıklamayı seviyor. Hatta Bethesda 2015 yılında Fallout 4'ü tanıttıktan birkaç ay sonra yayınlamıştı. Bu yüzden çok da sürpriz bir durum olmaz.

Bu ay içerisinde Xbox'ın bir sunum yapması bekleniyor ancak resmi bir bilgi değil. Ayrıca yaz aylarında da Xbox'ın etkinlik düzenleyeceği resmi olarak açıklandı. Bu yüzden Starfield'ın çıkış tarihini yakın bir zamanda öğrenebiliriz. Ancak dediğimiz gibi yanlızca bir söylentiden ibaret bu bilgiler.

Oyun çıktığında ilk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacak.

https://www.vg247.com/2021/03/18/starfield-2021-release-e3-reveal/

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