The Last of Us dizisi, birinci oyunun tamamını anlatacak; oyuna göre farklılıklar olacak

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PlayStation'ın ve oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan The Last of Us'ın bir dizi uyarlaması geliyor bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun yaratıcısı olan ve aynı zamanda dizinin de başındaki isim olan Neil Druckmann, dizi hakkında konuştu.

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Neil Druckmann'ın söylediğine göre dizi, ilk oyunun tamamını konu alacak. Ancak bölüm bölüm bazı farklı olaylar da olacak. Neil Druckmann'ın söylediğine göre kendisinin en sevdiği bölümler oyunun hikayesinden sapan bölümler. Her ne kadar bazı bölümlerde farklı şeyler görecek olsak da Neil Druckmann, hikayenin temelinin aynı kalacağını da ekledi.

Ayrıca yüzeysel farklılıkların da kendileri için son derece önemsiz olduğunu belirtti. Örneğin bir karakterin hangi renk gömlek giydiği ile ilgili çok ilgilenmendiklerini söyledi. Çekimler henüz başlamış değil ancak kamera arkası işler güzel bir şekilde ilerliyor gibi duruyor. Son olarak Neil Druckmann, Clicker'ın örnek tasarımını gördüğünü ve çok hoşuna gittiğini söyledi.

Dizinin yapımcılığını ve senaristliğini, Naughty Dog'un kreatif direktörü Neil Druckmann ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin birlikte üstlenecek. Başrollerde ise Pedro Pascal ve Bella Ramsey bulunuyor. Dizinin müziklerini ise oyunun da müziklerini yapan Gustavo Santaolalla yapacak. Dizi, HBO'da yayınlanacak. Dizinin yönetmenliğini ise Tesnota ve Dylda gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Kantemir Balagov üstlenecek. Yayın tarihi bilinmiyor.

https://www.pushsquare.com/news/2021/03/the_last_of_us_tv_show_will_cover_the_entire_first_game_but_will_deviate_in_places

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