SpaceX kötü hava koşullarına rağmen 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

Başarılı fırlatış ve başarılı iniş
45. Hava Filosu Pazar günkü fırlatma için %50 oranında iyi bir kalkış havası şansı verirken, fırlatma başarıyla gerçekleşti. Kademenin ayrılmasının ardından roketin ilk kademesi, Atlas Okyanusu'ndaki insansız hava aracının bulunduğu Just Read the Instructions'a iniş yaptı.
Toplam 4.198 uydu yörüngede
Fırlatmadan önce Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell,Starlink uydularına ilişkin güncel bilgileri kaydetti: 4.162'si çalışır durumda ve 3.542'si aktif olarak faaliyette olmak üzere 4.198 uydu yörüngede bulunuyor. Etkinliğin tamamnını alt kısımdan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.mynews13.com/fl/orlando/space/2023/06/04/spacex-starlink-6-4 https://spaceflightnow.com/2023/06/04/falcon-9-starlink-6-4-coverage/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)