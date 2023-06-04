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    SpaceX kötü hava koşullarına rağmen 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

    SpaceX, %50 oranında iyi bir kalkış oranı sunan havada yörüngede bulunan binlerce uyduya katılan 22 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi. İşte o anlara dair görünütüler ve etkinliğin tamamı:
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    SpaceX 22 Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi Tam Boyutta Gör
    Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Uzay Fırlatma Rampası 40'tan fırlatılan şirketin Falcon 9 roketi, 22 adet ikinci nesil Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine gönderdi.

    Başarılı fırlatış ve başarılı iniş

    45. Hava Filosu Pazar günkü fırlatma için %50 oranında iyi bir kalkış havası şansı verirken, fırlatma başarıyla gerçekleşti. Kademenin ayrılmasının ardından roketin ilk kademesi, Atlas Okyanusu'ndaki insansız hava aracının bulunduğu Just Read the Instructions'a iniş yaptı.

    Toplam 4.198 uydu yörüngede 

    Fırlatmadan önce Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell,Starlink uydularına ilişkin güncel bilgileri kaydetti: 4.162'si çalışır durumda ve 3.542'si aktif olarak faaliyette olmak üzere 4.198 uydu yörüngede bulunuyor. Etkinliğin tamamnını alt kısımdan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://www.mynews13.com/fl/orlando/space/2023/06/04/spacex-starlink-6-4 https://spaceflightnow.com/2023/06/04/falcon-9-starlink-6-4-coverage/
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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