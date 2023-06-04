SpaceX kötü hava koşullarına rağmen 22 Starlink uydusunu uzaya gönderdi

Tam Boyutta Gör Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Uzay Fırlatma Rampası 40'tan fırlatılan şirketin Falcon 9 roketi, 22 adet ikinci nesil Starlink uydusunu alçak Dünya yörüngesine gönderdi.

Başarılı fırlatış ve başarılı iniş

45. Hava Filosu Pazar günkü fırlatma için %50 oranında iyi bir kalkış havası şansı verirken, fırlatma başarıyla gerçekleşti. Kademenin ayrılmasının ardından roketin ilk kademesi, Atlas Okyanusu'ndaki insansız hava aracının bulunduğu Just Read the Instructions'a iniş yaptı.

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Toplam 4.198 uydu yörüngede

Fırlatmadan önce Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell,Starlink uydularına ilişkin güncel bilgileri kaydetti: 4.162'si çalışır durumda ve 3.542'si aktif olarak faaliyette olmak üzere 4.198 uydu yörüngede bulunuyor. Etkinliğin tamamnını alt kısımdan izleyebilirsiniz.

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