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    SpaceX ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacak

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX ve Amerikan havacılık şirketi Vast, ilk ticarı uzay istasyonu üzerinde çalışıyor. SpaceX, geliştirilen istasyonu yörüngeye taşımaya hazırlanıyor.
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    SpaceX ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Yapay yerçekimli uzay istasyonu girişimi Vast, fırlatma ortağı SpaceX aracılığıyla Ağustos 2025'te ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye yerleştirmeyi planladığını duyurdu. İstasyon yörüngeye yerleştirildikten kısa bir süre sonraSpaceX'in Dragon mürettebat kapsülü de insanları uzay istasyonuna taşıyacak.

    Ticari uzay istasyonları gerçekleşiyor

    SpaceX ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Dönme hızıyla çalışan yapay yerçekimine sahip 100 metre uzunluğunda, modüler bir yapay uzay istasyonu inşa etme hedefini ilk kez geçen yıl ortaya koyan Vast, ilk istasyonuna Haven-1 adını verdi. İstasyonun başlangıçta kendi başına çalışması amaçlanıyor, ancak daha sonra fırlatılan diğer modüler bileşenleriyle birlikte daha büyük bir istasyon haline gelecek.
    SpaceX ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Haven-1 istasyonu SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılabilecek kadar küçük ve aynı anda dört mürettebatı barındırabilecek şekilde tasarlandı. Ancak başlangıçtaki tek modüllü haliyle Vast istasyonu daha çok Dragon uçuşları için uzun süreli bir konaklama noktası olarak düşünülmüş durumda. İstasyon ilk aşamalarda dört kişinin kalabileceği ve yörüngede 30 gün kadar yaşayabilecekleri bir yapı sunacak.

    SpaceX ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacak Tam Boyutta Gör
    İstasyon içerisindeki ekip, bilimsel faaliyetlerde ve araştırmalarda bulunacak. İstasyonun aynı zamanda sürekli elektrik ve yerleşik Wi-Fi ile günün her saati dünya ile bağlantı kurulmasını sağlayacak. İçerisinde bir de mini bar barındıracak. Öte yandan yörüngede ticari bir istasyon kurulması fikrinde Vast ve SpaceX yalnız değil. Nanoracks, Lockheed Martin ve Voyager Space'in 2027'yi hedefleyen özel Starlab projesi de gelişmeye devam ediyor. Ve ilk fırlatmanın Axiom tarafından 2025’in sonlarında yapılması hedefleniyor. Önümüzdeki on yılın sonunda yörüngeye seyahat etmek yaygın bir turizm faaliyeti halini alacak gibi görünüyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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