SpaceX ilk ticari uzay istasyonunu yörüngeye taşıyacak

Ticari uzay istasyonları gerçekleşiyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.