SpaceX açıkladı: Starlink ne zaman hizmete başlayacak?

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Son yılların en çılgın projelerinden birisi olarak değerlendirilen Starlink uydu ağı, çok yakında resmen internet hizmeti sunmaya başlayacak. Elon Musk'ın dün attığı ilginç tweetin ardından bugün konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, Starlink uydu ağının 2020'nin ortaları gibi ABD'de son kullanıcıya hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

"Küresel hizmet için 1500 uyduya ihtiyacımız var"

Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. SpaceX'in Falcon 9 roketleri tek bir uçuşta tam 60 farklı Starlink uydusunu uzaya fırlatabiliyor. Shotwell, 400 uyduluk ağın tamamlanması için altı ila sekiz arasında bir kalkışa ihtiyaç duydularını belirtti.

Gwynne Shotwell'in ifadelerine göre Starlink ağının global anlamda internet hizmeti sunmaya başlaması için yaklaşık 1500 uyduya ihtiyacı olacak. Bu da 24 farklı Starlink misyonu anlamına geliyor. SpaceX'in 2020 ve 2021'de Starlink görevleri sayısını artırmayı planladığını biliyorduk. Herhangi bir aksilik olmaması durumunda 1500 uyduluk filo 2021'in sonlarına doğru tamamlanabilir. Bunun sonrasında fırlatılacak olan uydular ise Starlink'in kapasitesini artırmaya yönelik olacak.

ABD Hava Kuvvetleri'ne internet desteği

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, Starlink uydu ağına ABD Hava Kuvvetleri'nin de büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Hava Kuvvetleri, Global Lightning ismini verdiği bir program kapsamında Starlink projesine tam 28 milyon dolarlık bir yatırım yapmış. Bu proje kapsamında önümüzdeki dönemlerde Starlink uyduları Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara direkt olarak kriptolanmış internet sunacak. Gwynne Shotwell, ilk testlerin gerçekleştirildiğini ve Starlink uydularının uçuş halindeki C-12 askeri uçağına tam 610 mbit/saniye hızında internet bağlantısını başarıyla sağladığını söylüyor.

"Bizim için çok yeni bir alan"

Gwynne Shotwell,"Starlink, SpaceX için çok farklı bir iş alanı. Uzay teknolojilerinden faydalanıyoruz ancak bu sefer odak noktamız son kullanıcı. Satışlar, teknik destek, üretim mühendisliği gibi konularda yepyeni bir işgüçü oluşturmamız gerekecek." dedi.

Starlink hizmetinden faydalanmak isteyenlerin yerel bir kullanıcı terminaline ihtiyacı olacak. Gwynne Shotwell şu anda bu terminalin geliştirme sürecine odaklandıklarını söylüyor. Shotwell,"Starlink'e kaydolan kullanıcılara SpaceX tarafından bir kutu gönderilecek. Bu kutunun içerisinde kullanıcı terminali ve gerekli bağlantı kabloları yer alacak. Terminalin nerelere yerleştirileceği veya nasıl bağlanacağı konusunda hala çözülmesi gereken bazı sorunlar var. Elon'u biliyorsunuz, her şeyin öncelikle 'güzel' görünmesini istiyor. Kullanıcı terminali de çok hoş bir tasarıma sahip olacak." şeklinde konuştu.

"Her ülkenin farklı bir prosedürü var"

Gwynne Shotwell son olarak ABD dışındaki planları için de bazı açıklamalar yaptı. Her ülkenin farklı bir prosedürü olduğundan bahseden Shotwell, şu anda bu konudaki çalışmaların devam ettiğini ve hizmet sunabilmek için sırasıyla tüm ülkelerden izin almaya çalıştıklarını söyledi.

https://spacenews.com/spacex-plans-to-start-offering-starlink-broadband-services-in-2020/