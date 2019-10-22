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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Starlink internetiyle ilk tweet'ini paylaştı

    Elon Musk, Starlink uydu ağını şimdiden kullanmaya başlamış gibi görünüyor.
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink uyduları tarafından sağlanan internet bağlantısını kullanarak ilk Twitter paylaşımını yaptı. Ünlü iş adamının attığı tweet kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Son dönemlerin en çılgın projelerinden birisi olarak gösterilen Starlink uydu ağının 2020 yılı içerisinde kısıtlı olarak resmen hizmete başlaması bekleniyor.

    SpaceX ilk Starlink prototip uydularını geçtiğimiz mayıs ayında uzaya göndermişti. Geride bıraktığımız aylarda ise bu uydular üzerinde bir takım testler gerçekleştirildi. SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, yapılan testlerin Starlink projesinin  geleceğini belirlemek adına çok büyük öneme sahip olduğunu belirtmişti. SpaceX şimdi önümüzdeki ay itibarıyla yeni Starlink uydularını da yörüngeye yerleştirmeye başlayacak ve uzaydaki uydu ağını yavaş yavaş genişletecek. Sadece Kasım ayında toplam 120 uydunun fırlatılması planlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme"

    Gwynne Shotwell'in ifadelerine göre SpaceX, uydu sayısını 400'e çıkardığında Starlink'i kısıtlı olarak resmen servise açmayı hedefliyor. İlk testlerin Kuzey Amerika bölgesinde yapılacağı belirtilmişti. Shotwell ayrıca önümüzdeki altı aylık süreçte 400 uyduluk ağın tamamlanmasını beklediklerini söyledi. Yani 2020'nin başları gibi Starlink konusunda ilginç gelişmeler yaşanabilir.

    Starlink gelirleri Mars'a gidecek

    Starlink projesinde büyük potansiyel gören SpaceX CEO'su Elon Musk, bu projeden elde edeceği kazançları nihai hedefi olan Mars projelerine yatıracak. 2025 yılına kadar dünya genelinde tam 40 milyon Starlink abonesine ulaşmayı hedefleyen Musk, projeden yaklaşık 30 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi bekliyor. 

    Mayıs ayındaki ilk Starlink görevinin ardından bazı açıklamalar yapan Musk,"Starlink projesiyle birlikte internet bağlantısı olmayan bölgelere uygun fiyatlı bağlantı götürme imkanımız olacak. Starlink ayrıca hali hazırda internete erişebilen bölgerde de rekabetçi internet seçenekleri sunacak." şeklinde konuşmuştu.

    Türkiye'de kullanılabilecek mi?

    ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yıl sektöre rekabet getireceğini söyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.

    Elon Musk daha önce yaptığı açıklamalarda Starlink uydularının yer istasyon modülleri aracılığıyla hizmet vereceğini söylemişti. Bu cihazların yaklaşık bir pizza kutusu boyutlarında olacağı söyleniyor.  



    https://techcrunch.com/2019/10/22/elon-musk-tweets-using-spacexs-starlink-satellite-internet/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    borukuzen 3 dk.
    Bu dünyada her şeyin mutlaka bir bedeli olur.



    Türkiyede bu bedelin, bir kaç çeşit vergisi olur...
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    Tengrist 17 dk.
    Vergi şart buna ??????????
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    Galatas4ray 48 dk.
    Dikkat damat konuyu okuyor olabilir
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    IceRulez 51 dk.
    gelsinde kullanalım. 35mbit 50 mbit net avrupada gülünç hızlar. 100mbit 500mbit kullanalım şu internet sıkıntımız bitsin. tekel isp sağlayıcıları da batar inş
    Yanıtla +3
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    deniz_sea 56 dk.
    Starlink değilde, sanki Skaynet'te giriş gibi,
    Aklımda deli sorular, az kaldı Skaynet'e ...
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    oly1786 1 sa.
    Sansür için yolun sonu geldi gibi; tepemizdeki uydudan internet nasıl engellenecek ve kapalı devre veya bizim gibi yarı kapalı devre ülkeler ne yapacak; göreceğiz.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Darklord Sauron 53 dk. oly1786
    S-400'ler bunun için alınmış olabilir
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