Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor

    SpaceX, bugün düzenleyeceği fırlatma görevinde iki rekor birden kırmaya hazırlanıyor. Şirket, 100. kez uzaya çıkarken aynı zamanda bir Falcon 9 roketini altıncı kez kullanacak.
    3 gün
    5,6b
    1
    1
    Uzay
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX, uzaydan internet projesi Starlink kapsamında bugün uzaya fırlatmayı planladığı Falcon 9 roketi ile iki rekor birden kırmaya hazırlanıyor.

    Starlink uydularının 11. grubunu bugün TSİ 17:31’de düzenlenecek görevle uzaya taşıyacak SpaceX, eğer bir aksilik yaşanmazsa 100. başarılı fırlatma görevini icra etmiş olacak. Daha önceki 99 görevin 91’ini sırtlayan Falcon 9’un yanında Falcon 1 beş kez, Falcon Heavy ise üç kez uzaya çıkmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler

    Ayrıca Bkz. "Starlink uydudan internet hizmetinin ilk hız testi sonuçları ortaya çıktı"

    Bundan sadece 12 yıl önce ilk fırlatma görevini gerçekleştiren SpaceX’in bu süre içinde gösterdiği gelişme gerçekten inanılmaz. Falcon 9, 58 adet Starlink uydusunun yanında üç tane de Planet uydusunu yörüngeye taşıyacak.

    Şirketin diğer rekoru denemesi ise bugün Starlink uydularını uzaya taşıyacak Falcon 9 roketiyle ilgili. Roketlerinin tekrar kullanılabilirliğini her zaman ön plana çıkaran SpaceX, bugünkü görevde B1049 isimli uzay aracını tam altıncı kez yeniden kullanmış olacak.

    SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor
    Tam Boyutta Gör

    SpaceX’in fırlatma platformlarını tekrar kullanılmak üzere geliştirmesinin maliyet avantajı ise inanılmaz boyutlarda. Zira şirket, 62 milyon dolar maliyetle gerçekleşen bir Falcon 9 görevi sonunda roketin tekrar kullanılmak üzere geri alınmasıyla yaklaşık 46.5 milyon dolar tasarruf ediyor. Altı görev sonrası ise bu rakam 279 milyon dolar seviyelerine çıkıyor.

    Siz de SpaceX’in bu tarihi görevine tanıklık etmek isterseniz buradaki linke tıklayarak fırlatmayı izleyebilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/spacexs-100th-launch-to-set-two-records-tomorrow Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti
    4 sa.
    Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0
    13 sa.
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    afsin07 (Hüseyin Afşin Bozkurt) 3 gün
    2023 aracımız hazır.İkinci el araçlarda fiyatlar sıfır fiyatları bandına düştü mü ülkem tamamdır düze çıkacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Xbox Series S 4 TFLOPS’luk GPU ile gelebilir 3 gün Türk oyun sektörüne 5 yılda 2.4 milyar dolar yabancı yatırım 3 gün Microsoft'un ardından Oracle da TikTok'a talip 3 gün Japonya hükümeti, Nissan ve Honda'nın birleşmesini istiyor 3 gün Chrome Android uygulaması hızlı linkleri etiketliyor 3 gün Yeni vaka sayısı dünün ardından tekrar yükseldi (18 Ağustos) 3 gün Otomotivde ÖTV rekoru! 3 gün Üst segment tasarımlı LG K61'i denedik 3 gün ABD Gizli Servisi konum verilerini satın alıyor 3 gün ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı 3 gün 2020 Kia Carnival tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 3 gün Hızlı şarj destekli Oppo Power Bank 2 tanıtıldı 3 gün Huawei'den HarmonyOS'lu akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve tablet geliyor 3 gün Karsan, elektrikli araçlara yönelik teknoloji laboratuvarı kuracak 3 gün ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor 3 gün Bilim insanları, araştırma için inceledikleri tüm insan dokularında plastik atık tespit etti 3 gün Microsoft Flight Simulator 2020 çıktı: PC için Xbox Game Pass fırsatı 3 gün 700 beygirlik arazi canavarı 2021 RAM 1500 TRX tanıtıldı 3 gün Anket sonuçlarına göre yazılım geliştiricilerinin 2020 yılındaki durumu 3 gün Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonların listesi ortaya çıktı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor Sonraki Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı 3 gün Colgate yapay zeka destekli diş fırçasını satışa sunuyor 3 gün Apple, Epic Games'i tehdit ettikten sonra ilk kez konuştu: "İstisna olmayacak" 3 gün Cep telefonu alımında yeni dönem başladı! İşte, “TAAK” yani “Telefon Alırken Anında Katkı Kolaylığı” hakkında bilinmesi gerekenler 3 gün Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor 3 gün Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek 3 gün iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM 4 gün Google Chrome web sitelerinin enerji tasarrufu moduna geçmesine olanak sağlayacak 4 gün Apple'dan Epic'e büyük tehdit: "App Store lisansınız iptal edilecek" 4 gün GeForce RTX 3090 ekran kartının fiyatı 2000$’a kadar çıkabilir 4 gün Günlük vaka sayısı yeniden 1200'ün üzerinde (17 Ağustos) 4 gün Apple Arcade'lik kontrolcü "Steelseries Nimbus+ incelemesi" 4 gün Çinli CATL, içeriğinde pahalı metaller olmayan bir batarya geliştiriyor 4 gün Amazon’da okula hazırlık indirimleri başladı 4 gün HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 4 gün Digitimes: Bellek fiyatları son çeyrekte %10 daha düşecek 4 gün Microsoft Notepad uygulamasını mağaza üzerinden gizli gizli güncelliyor 4 gün 2021 Geely Preface'in üretim versiyonu ilk resmi görselleriyle karşınızda 4 gün Intel Avengers işlemcileri duyuruldu 4 gün Pandemi süreci Angry Birds serisini coşturdu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız