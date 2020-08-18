SpaceX, bugün fırlatacağı Falcon 9 roketiyle iki rekor birden kırmayı planlıyor

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SpaceX, uzaydan internet projesi Starlink kapsamında bugün uzaya fırlatmayı planladığı Falcon 9 roketi ile iki rekor birden kırmaya hazırlanıyor.

Starlink uydularının 11. grubunu bugün TSİ 17:31’de düzenlenecek görevle uzaya taşıyacak SpaceX, eğer bir aksilik yaşanmazsa 100. başarılı fırlatma görevini icra etmiş olacak. Daha önceki 99 görevin 91’ini sırtlayan Falcon 9’un yanında Falcon 1 beş kez, Falcon Heavy ise üç kez uzaya çıkmıştı.

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Bundan sadece 12 yıl önce ilk fırlatma görevini gerçekleştiren SpaceX’in bu süre içinde gösterdiği gelişme gerçekten inanılmaz. Falcon 9, 58 adet Starlink uydusunun yanında üç tane de Planet uydusunu yörüngeye taşıyacak.

Şirketin diğer rekoru denemesi ise bugün Starlink uydularını uzaya taşıyacak Falcon 9 roketiyle ilgili. Roketlerinin tekrar kullanılabilirliğini her zaman ön plana çıkaran SpaceX, bugünkü görevde B1049 isimli uzay aracını tam altıncı kez yeniden kullanmış olacak.

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SpaceX’in fırlatma platformlarını tekrar kullanılmak üzere geliştirmesinin maliyet avantajı ise inanılmaz boyutlarda. Zira şirket, 62 milyon dolar maliyetle gerçekleşen bir Falcon 9 görevi sonunda roketin tekrar kullanılmak üzere geri alınmasıyla yaklaşık 46.5 milyon dolar tasarruf ediyor. Altı görev sonrası ise bu rakam 279 milyon dolar seviyelerine çıkıyor.

Siz de SpaceX’in bu tarihi görevine tanıklık etmek isterseniz buradaki linke tıklayarak fırlatmayı izleyebilirsiniz.

https://interestingengineering.com/spacexs-100th-launch-to-set-two-records-tomorrow

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