SpaceX mürettebatı ilk özel uzay yürüyüşünün ardından Dünya'ya döndü

Polaris Dawn misyonu başarıyla tamamlandı
İlk özel uzay yürüyüşünü yapan Isaacman, inişin ardından "Görev tamamlandı." anonsunu yaptı. Böylece Isaacman'ın yanı sıra SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in 5 günlük yolculuğu sona erdi. Isaacman ve Gillis, uzayda yürüyüş yapan 264 ve 265'inci kişiler olarak kayıtlara geçti.
SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için Florida'dan Falcon 9 roketini 10 Eylül'de fırlatmıştı. Misyon kapsamında 12 Eylül'de önce Isaacman, daha sonra Gillis Dragon kapsülünden bir halat yardımıyla uzay boşluğuna çıkarak uzay yürüyüşünü tamamlamıştı.
Bilimsel deneyler de yapan Polaris Dawn misyonu ekibi, radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girerek en yüksek Dünya yörüngesine ulaşmıştı. Bu arada, SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk misyonu Polaris Dawn'ın yanı sıra gelecek dönemde 2 misyonunun daha hayata geçmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.