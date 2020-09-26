SpaceX'in yeni nesil roket motorundan inanılmaz test görüntüleri (VİDEO)

Tam Boyutta Gör

Mars'a insan gönderme konusunda NASA gibi dev uzay ajanslarından bile daha iddialı olan SpaceX, devasa uzay gemisi Starship üzerindeki çalışmalarına hızla devam ediyor. Şirket şimdi de yeni nesil roket motoru Raptor'un uzaya çıkmaya hazır nihai halini test etmeye başladı. Raptor Vakum'un Twitter üzerinden paylaşılan ilk ateşleme görüntülerini aşağıdan izleyebilirsiniz.

SpaceX'in insanlığı Mars ve Ay'a taşımak için tasarladığı Starship gezegenlerarası taşıma sistemi, gücünü yukarıda görmüş olduğunuz Raptor motorlarından alacak. SpaceX sadece Starship gemisine bu motorlardan altı tane yerleştirmeyi planlıyor. Starship bu haliyle Ay ve Mars'ın yüzeyinden uzaya çıkabilecek kapasiteye sahip olacak. Dünya yüzeyinden uzaya çıkmak içinse Super Heavy isimli itici roketin desteğine ihtiyaç duyuyor. Super Heavy'de de tam 28 Raptor motoru yer alacak.

Elon Musk'ın ilk kez 2013 yılında duyurduğu Raptor motoru, şu anda Falcon 9 ve Falcon Heavy'de kullanılan Merlin motorlarına göre yaklaşık üç kat daha güçlü. Yaklaşık 250 tonluk bir itici güce sahip. SpaceX'ten beklendiği gibi tekrar kullanılabilir olarak tasarlanan motor, gücünü sıvı metan ve sıvı oksijenden alıyor. SpaceX yetkililerinin belirttiği ifadelere göre Raptor tamamıyla gezegenlerarası seyahatler düşünülerek dizayn edilmiş.

İlginizi Çekebilir

Elon Musk, Raptor roket motorunun test görüntülerini yayınladı (VİDEO)

SpaceX Raptor motorlarını geçtiğimiz yıl içerisinde düzenli olarak test etmeye başlamıştı. Starship'in SN serisi prototip versiyonlarında başarılı testler gerçekleştirildi. SN1-SN7 prototiplerinde sadece tek bir Raptor motoru yer alıyordu, bu test örnekleri sadece 150 metre yüksekliğe çıkabilmişti. SpaceX şimdi üç Raptor motorunun yer aldığı SN8 prototipini hazırlıyor. Önümüzdeki hafta gibi hazır olması beklenen SN8 tam 20 kilometre yüksekliğe çıkacak.

SpaceX 2021 yılı itibarıyla Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefleri var.

Tam Boyutta Gör

Raptor motoru ve Mars

SpaceX'in yeni Raptor motorunda yakıt olarak sıvı metanı tercih ettiğini belirtmiştik. Bunun nedenlerine bakınca Kızıl Gezegen Mars'ın burada büyük bir rol oynadığını görüyoruz. Kurulduğu günden bu yana tekrar kullanılabilir roket hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefleyen SpaceX, gelecekte Mars'a göndereceği roketleri de yine aynı şekilde tekrar kullanmak istiyor. İşte Kızıl Gezegen'de yoğun olarak bulunan metan kaynağı da tam olarak burada devreye giriyor.

Bildiğiniz gibi gezegenler arası uzay yolculuğunun önündeki en büyük engellerden birisi de yakıt problemi. Günümüz teknolojisiyle bir insanı Mars'a gönderebilsek dahi maalesef onu geri getirecek gerekli yakıtı bulamıyoruz. Yani Mars'a insan gönderme planları çoğunlukla oraya gidecek ilk insanın, hayatının geri kalanını da orada yaşaması gerektiğine dayanıyor.

SpaceX'in sıvı metandan güç alan Raptor motorlarıysa işte tam olarak burada önemli bir çözüm sunuyor. SpaceX, Mars'taki metanın Sabatier reaksiyonuyla kolayca yüzeyden sentezlenebileceğini ve bu şekilde roketin yakıtının tekrar doldurabileceğini düşünüyor.

Aslında burada çok büyük bir bilim kurgu hayalinin gerçeğe dönüşmesinden, insanoğlunu gezegenler-arası yaşayan bir canlı yapmaktan bahsediyoruz. NASA'nın Mars'a insan gönderme planları bugün eleştiri oklarının hedefi haline gelmiş durumda. SpaceX uzay sektöründe genç sayılabilecek bir özel şirket olmasına rağmen tüm uzay ajanslarının önüne geçip insanlık tarihinde önemli bir ilke imza atabilir.

https://www.space.com/spacex-starship-vacuum-raptor-rocket-engine-test

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.