SpaceX Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo görevi gerçekleştirecek

Ertelemelerin ardından fırlatma Pazartesi gerçekleşecek
Fırlatma başlangıçta 3 Haziran Cumartesi günü için planlanmıştı, ancak SpaceX, Twitter güncellemesine göre "araç hazırlıkları ve hava koşullarının iyileşmesi için daha fazla zaman tanınması" ihtiyacını gerekçe göstererek sabah saatlerinde 24 saatlik bir erteleme duyurdu. Pazar günü (4 Haziran) SpaceX, roket fırlatma bölgesindeki şiddetli rüzgârları gerekçe göstererek bir günlük gecikme daha duyurdu.
Fırlatmayı buradan, ya da doğrudan SpaceX'in sayfasından izleyebilirsiniz. SpaceX'in web yayını kalkıştan yaklaşık 20 dakika önce başlayacak. Ancak Dragon'un zamanında yerden kalkacağının garantisi yok. Zira pazartesi günü hava koşullarının kalkışa izin verme oranı %40. Eğer pazartesi günü fırlatma gerçekleşmezse, 7 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Herhangi bir aksilik olmazsa etkinlik 5 Haziran Pazartesi günü saat 18:45'te başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)