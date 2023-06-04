SpaceX Pazartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo görevi gerçekleştirecek

Tam Boyutta Gör SpaceX, iki günlük hava durumu gecikmesinin ardından 5 Haziran Pazartesi günü NASA için Uluslararası Uzay İstasyonu'na 28. kargo görevini başlatacak. SpaceX Falcon 9 roketinin robotik Dragon kargo kapsülünü, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngedeki istasyona doğru fırlatması planlanıyor.

Ertelemelerin ardından fırlatma Pazartesi gerçekleşecek

Fırlatma başlangıçta 3 Haziran Cumartesi günü için planlanmıştı, ancak SpaceX, Twitter güncellemesine göre "araç hazırlıkları ve hava koşullarının iyileşmesi için daha fazla zaman tanınması" ihtiyacını gerekçe göstererek sabah saatlerinde 24 saatlik bir erteleme duyurdu. Pazar günü (4 Haziran) SpaceX, roket fırlatma bölgesindeki şiddetli rüzgârları gerekçe göstererek bir günlük gecikme daha duyurdu.

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Fırlatmayı buradan, ya da doğrudan SpaceX'in sayfasından izleyebilirsiniz. SpaceX'in web yayını kalkıştan yaklaşık 20 dakika önce başlayacak. Ancak Dragon'un zamanında yerden kalkacağının garantisi yok. Zira pazartesi günü hava koşullarının kalkışa izin verme oranı %40. Eğer pazartesi günü fırlatma gerçekleşmezse, 7 Haziran Çarşamba günü gerçekleşecek. Herhangi bir aksilik olmazsa etkinlik 5 Haziran Pazartesi günü saat 18:45'te başlayacak.

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SpaceX Pazartesi günü kargo görevi gerçekleştirecek