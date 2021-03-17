SpaceX, Starship prototipinin iniş anlarından inanılmaz görüntüler paylaştı

SpaceX'in yeni nesil Starship roketinde geliştirme süreci hızla devam ediyor. Starship'in geçtiğimiz haftalarda test edilen SN10 isimli prototipinde yüzeye ilk kez başarılı iniş gerçekleştirilmişti. SpaceX şimdi bu tarihi inişten çok güzel bir video paylaştı.

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SN10 roketi 4 Mart Perşembe günü SpaceX'in Teksas'taki fırlatma sahasından kalkışa geçmişti. Roket, tıpkı SN8 ve SN9 denemelerinde olduğu gibi yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe ulaşmayı başardı. Sonrasında ise gövde üstü iniş pozisyonuna geçerek yüzeye doğru alçaldı ve Starship geliştirme sürecindeki ilk başarılı inişe imza attı.

SN10 denemesi aslında dev bir patlamayla sona ermişti ancak SpaceX bu kısmı videoya eklememeyi tercih etmiş. İnişten birkaç dakika sonra, her şey yolunda gidiyor sandığımız anda Starship aniden dev bir alev topuna dönüşmüştü.

Tam Boyutta Gör

SpaceX şu anda SN11 prototipinde de sona gelmiş durumda. SN10 gibi üç Raptor motoruna sahip olan SN11'in yine 10 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra iniş denemesi gerçekleştirmesi bekleniyor. SN11 testi bir aksilik olmazsa bu hafta gerçekleştirilecek.

Starship'in nihai halinin tam 50 metre yüksekliğinde olması ve 6 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Starship ayrıca Super Heavy isimli devasa bir iticinin üzerine yerleştirilecek. Starship'i yüzeyden yörüngeye taşıyacak olan Super Heavy'nin, tam 72 metre uzunluğunda olması ve 28 Raptor motoruna ev sahipliği yapması bekleniyor. Yani Starship ve Super Heavy'nin toplam uzunluğu tam 122 metre olacak.

SpaceX bu yıl içerisinde Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefi var.

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