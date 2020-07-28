Speedtest'e göre Türkiye'nin internet hızı 100 ülkeden daha yavaş

İnternet hız testi platformu Speedtest, ülkelerin internet hızını kıyasladığı tabloyu güncelledi. Haziran 2020 verilerine göre dünya genelinde sabit internet ile indirme hızı (download) 78,26 Mbps, yükleme hızı (upload) 42.06 Mbps olarak ölçüldü. Ülkeler arası kıyaslamaya baktığımızda ise Türkiye’nin mobil internet fena değil ancak sabit internet hızı epey vahim durumda.

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Türkiye'nin sabit internetle ortalama indirme hızı: 26.30 Mbps (101. sırada)

Türkiye’nin sabit internet üzerinden indirme hızı ortalaması 26.30 Mbps olarak ölçüldü. Geçen yıl Haziran ayında 20.64 Mbps olarak ölçülmüştü. Ortalama upload hızı 9.05 Mbps, ortalama gecikme ise 27 ms olarak belirlendi. Geçen yıla göre artış var ancak bu artış diğer ülkelerin gerisinde olduğu için Türkiye sıralamada 2 basamak aşağıya düştü. Türkiye, ortalama indirme hızıyla 101. sırada yer alıyor. Teknolojiye meraklı ve dijitalleşmenin desteklendiği bir ülkede yaşamamıza rağmen sabit internet hızının bu kadar düşük olması, teknolojik açıdan diğer ülkelerin gerisinde kalmamıza neden oluyor.

Türkiye'nin mobil internetle ortalama indirme hızı: 37.21 Mbps (48. sırada)

Mobil internet hızlarına baktığımızda ise Türkiye ortalama 37.21 Mbps indirme hızı ile geçen yılın Haziran ayına göre 10 basamak birden yükselerek 48. sıraya çıktı. Ortalama upload hızı 14.51 Mbps, ortalama gecikme ise 30 ms olarak ölçüldü.

Sabit internetin en hızlı olduğu ülke ortalama 208.16 Mbps indirme hızıyla Singapur, mobil internetin en hızlı olduğu ülke ise ortalama 110.10 Mbps indirme hızıyla Güney Kore.

https://www.speedtest.net/global-index

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