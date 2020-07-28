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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Speedtest'e göre Türkiye'nin internet hızı 100 ülkeden daha yavaş

    Speedtest, ülkelerdeki ortalama indirme hızını kıyasladı. Türkiye, sabit internet hızıyla 101. sırada yer alıyor.
    6 sa.
    3,2b
    18
    110
    Operatö...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İnternet hız testi platformu Speedtest, ülkelerin internet hızını kıyasladığı tabloyu güncelledi. Haziran 2020 verilerine göre dünya genelinde sabit internet ile indirme hızı (download) 78,26 Mbps, yükleme hızı (upload) 42.06 Mbps olarak ölçüldü. Ülkeler arası kıyaslamaya baktığımızda ise Türkiye’nin mobil internet fena değil ancak sabit internet hızı epey vahim durumda.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip

    Ayrıca Bkz. "Dijital Mecralar Komisyonu'nun görevleri ve yetkileri açıklandı"

    Türkiye'nin sabit internetle ortalama indirme hızı: 26.30 Mbps (101. sırada)

    Türkiye’nin sabit internet üzerinden indirme hızı ortalaması 26.30 Mbps olarak ölçüldü. Geçen yıl Haziran ayında 20.64 Mbps olarak ölçülmüştü. Ortalama upload hızı 9.05 Mbps, ortalama gecikme ise 27 ms olarak belirlendi. Geçen yıla göre artış var ancak bu artış diğer ülkelerin gerisinde olduğu için Türkiye sıralamada 2 basamak aşağıya düştü. Türkiye, ortalama indirme hızıyla 101. sırada yer alıyor. Teknolojiye meraklı ve dijitalleşmenin desteklendiği bir ülkede yaşamamıza rağmen sabit internet hızının bu kadar düşük olması, teknolojik açıdan diğer ülkelerin gerisinde kalmamıza neden oluyor.

    Türkiye'nin mobil internetle ortalama indirme hızı: 37.21 Mbps (48. sırada)

    Mobil internet hızlarına baktığımızda ise Türkiye ortalama 37.21 Mbps indirme hızı ile geçen yılın Haziran ayına göre 10 basamak birden yükselerek 48. sıraya çıktı. Ortalama upload hızı 14.51 Mbps, ortalama gecikme ise 30 ms olarak ölçüldü.

    Sabit internetin en hızlı olduğu ülke ortalama 208.16 Mbps indirme hızıyla Singapur, mobil internetin en hızlı olduğu ülke ise ortalama 110.10 Mbps indirme hızıyla Güney Kore.



    https://www.speedtest.net/global-index Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Six Feet Under. 6 sa. en beğenilen
    2020 yilinda 16 mbit, 0.5 mb uploadli adsl internet kullaniyorum. Turkiyenin yarisi hatta daha fazlasi gibi. Yabancilara falan soyledigimde kaba etleriyle gulup dalga geciyorlar.
    2020 yilinda 16 mbit, 0.5 mb uploadli adsl internet kullaniyorum. Turkiyenin yarisi hatta daha fazlasi gibi. Yabancilara falan soyledigimde kaba etleriyle gulup...
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    2 Yanıt Yanıtla +56
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    Sulu Çor Kağan 6 sa.
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    WereChaos 6 sa. yeni yorumcu gowlet
    Bunu cidden söylediysen senin gibilerden tiksiniyorum bencil ve yaşamayi haketmeyen kisi tiplemelerinden birisindir.
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    1
    Krone 14 dk. (düzenlendi)
    Adı sanı bilinmeyen ada ülkelerinin bile altyapısı bizden iyi. Reklama gelince bol duygu sömürülü anaların babaların ağladığı, işte biz böyle altyapı kurduk temalı reklamları oynatırlar. Üç büyük operatöre sesleniyorum buradan, işiniz gücünüz şov ve duygu sömürüsü ! Daha geçen gün adamlar internet kutusunu değiştirmek için imza ve para toplayın diyorlar. Yahu yatırım yapmak senin işin benim değil ! Vatandaşa en iyi hizmeti vermek zorundasın.
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    ercintemirtas (Erçin Temirtaş) 18 dk.
    Hız 16 mb, gelen 7 mb.. Rakamları görünce 101. olduğumuza şaşırmadım ama 101. olmamızı sağlayan değerleri kıskandım.



    Kopmasında, varsın 7 kalsın.
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    AL3lMA (Akın ) 23 dk. (düzenlendi)
    Türkiye'nin hızlarının düşük çıkmasının sebebi tek başına altyapı değil internet paketi fiyatlarının yüksek olması çünkü genelde evlere 8 yada 16 Mbps lik hat çekiyorlar
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 sa. (düzenlendi)
    Ben izmir'de vodafone fıbermax kullanıyorum 1000 mb hız 25 upload ayda 400 TL ödüyorum çok memnunum
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    NewsTR (ÖMER ) 45 dk. nevrans
    Pilot bölge olarak buca tarafına yapıyorlardı sizin neresi?
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    Naganzo (Yusuf GENÇ) 1 sa.
    ben 4mbit kullanıyorum daha yükseğini verirlerse kopma oluyor :))))sene 2020 diye notta düşeyim :D
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    gowlet 1 sa. (düzenlendi)
    Bir önceki mesajımda anlatmak istediklerimi anlamayıp da 2 çocuğun tek bir oyuncağı isteyip de diğerinin alamadığındaki saldırganlığıyla hareket eden arkadaşlar, demek istediğim o listede 1. Sırada olan ülkede de internet gitmeyen, hat çekmeyen yerler var emin olabilirsiniz. Zamanla, yatırımla her şey değişiyor. Benim anlatmak istediğim buydu.

    Düzenleme: Hele konuyu bencilliğe getirip de yaşamamdan utanan arkadaşım benim. Okuduğunu anlamaktan aciz olduğun için ben senden utanıyorum. Konuyu bencilliğe nasıl bağdaştırdın?
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    borukuzen (faruk puka) 1 sa.
    Bu durumun tek suçlusu TTNET.
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    huncacare 1 sa. borukuzen
    Özelleşince güzelleşti işte. Özelleştirme demek halka hizmet demek,devletin olunca gelişemez deniyordu. İletişim ağını satan bir ülke.. 2007de superonline fiber , 2019'da turknet sağolsun ttnetten kurtuldum internetsizde kalsam asla ve asla almam.
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    huncacare 1 sa.
    Bu verileri paylaşarak Türkiye'de internetin kötü olduğunu mu söylüyorsunuz? Bu veriler o sitede test yapan kullanıcılar baz alınarak hesaplanmıştır. Benim hızım 100mbit ama bu sitede değil de diğer sitelerde yapıyorum genelde. Bu sonuçlara dayanarak eleştiri yapmak yersiz olur. Birde bu ülkelerin yüzölçümlerine bakıp fiber ağlarını kıyaslamak lazım ve kaç kişi internet kullanıyor bunları konuşmak lazım. Türkiye bu konuda geri kalmış demek haksızlık olur. Büyükşehirlerde yaşayanlar kırsal kesime göre tabi daha iyi alt yapıdan dolayı hızlı internet alabilirler. Geçen gün vitrinhaber'de okudum Sinop'ta bile 100mbps fiber var artık. CIA sitesinde dün görmüştüm dikkatimi çekmişti aşağıdaki fotoya iyi bakın 47 milyona yakın kullanıcı var bu ülkede arkadaşlar. Daha iyi hizmeti tabiki bekliyoruz her ilimize fiber yayılır umarım.

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    CoreXXX (fatih tat) 1 sa.
    Bu tablonun sebebi TTNet. Diğer sağlayıcılarda ttnet altyapısı kullanıyor. Eğer süperonline fiber yada kablonet ile ölçülse çok ğst sıralara çıkabiliriz. TTNet den kurtulamadık gitti ya
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    Kingo Panda (Gökmen ) 1 sa.
    Türkiye’nin başındaki en büyük bela Türk Telekom ve Ttnet
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