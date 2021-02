Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip

İlk olarak Marvel ve Disney ortaklığında çekilen Spider-Man filmleri ile tanıdığımız, ardından da birçok filmde izlediğimiz başarılı oyuncu Tom Holland, bir başka önemli ve ikonik karaktere de talip.

Geçtiğimiz saatlerde Spider-Man hakkında Variety'e konuşan başarılı oyuncu Tom Holland, Spider-Man gibi ikonik bir karakter olan James Bond'u da canlandırmak istediğini söyledi ve takım elbise içinde oldukça şık gözüktüğünü söyledi.

Eğer salgın izin verirse son James Bond filmi No Time to Die'ın yayınlanması ile birlikte Daniel Craig rolü bırakacak. Yerine kimin seçileceği hala belli değil. Ancak en büyük adaylar şu an için Henry Cavill ve Tom Hardy gibi duruyor. Eğer genç bir oyuncu istenirse Tom Holland'ın da role yakışacağını söyleyebiliriz.

Tom Holland'ın yakın zamanda yayınlanacak olan 4 farklı filmi bulunuyor: Spider-Man 3, Uncharted, Cherry ve Chaos Walking.

