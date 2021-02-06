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    Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip

    Spider-Man karakterini canlandırmasıyla tanınan ve birçok filmde oynayan başarılı oyuncu Tom Holland, James Bond karakterini oynamak istediğini belirtti.
    06 Şubat 2021, 01:00 (1 hf.)
    2,5b
    1
    19
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Spider-Man'in başrolü Tom Holland, James Bond rolüne de talip

    İlk olarak Marvel ve Disney ortaklığında çekilen Spider-Man filmleri ile tanıdığımız, ardından da birçok filmde izlediğimiz başarılı oyuncu Tom Holland, bir başka önemli ve ikonik karaktere de talip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Tom Holland, Spider-Man 3'ün şimdiye kadar yapılmış en iyi süper kahraman filmi olduğunu söyledi

    Ayrıca Bkz. "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marvel filmi Ant-Man'in çekimlerinin Kapadokya'da başladığını söyledi"

    Geçtiğimiz saatlerde Spider-Man hakkında Variety'e konuşan başarılı oyuncu Tom Holland, Spider-Man gibi ikonik bir karakter olan James Bond'u da canlandırmak istediğini söyledi ve takım elbise içinde oldukça şık gözüktüğünü söyledi. 

    Eğer salgın izin verirse son James Bond filmi No Time to Die'ın yayınlanması ile birlikte Daniel Craig rolü bırakacak. Yerine kimin seçileceği hala belli değil. Ancak en büyük adaylar şu an için Henry Cavill ve Tom Hardy gibi duruyor. Eğer genç bir oyuncu istenirse Tom Holland'ın da role yakışacağını söyleyebiliriz.

    Tom Holland'ın yakın zamanda yayınlanacak olan 4 farklı filmi bulunuyor: Spider-Man 3, Uncharted, Cherry ve Chaos Walking.



    https://variety.com/2021/film/awards/tom-holland-cherry-awards-circuit-podcast-1234899695/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    barabarabarbara 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Okurken kalp spazmı geçirdim nerden buluyorlar bu cesareti merak ediyorum :) Ulan spiderman filminde Zendaya'nın yanında bile kardeşi gibi duruyorsun yanına yakışmıyorsun dünyanın en karizmatik rolüne mi talip oluyorsun bebek suratınla
    Okurken kalp spazmı geçirdim nerden buluyorlar bu cesareti merak ediyorum :) Ulan spiderman filminde Zendaya'nın yanında bile kardeşi gibi duruyorsun yanına yak...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    V V4LKyR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu uyduruk veletten kurtulamadık gitti? James Bond'a talipmiş bi de vay be.

    Gandalf'ı da oynasın yeni dizide.
    Yanıtla +9
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    NitroNos (Nitro Nos) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Git köşede oyna james bond gibi filmler olgun bir ajanı temsil eder biraz filmlerini izlede gör.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Favorim Pierce Brosnan

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Git köşede oyna james bond gibi filmler olgun bir ajanı temsil eder biraz filmlerini izlede gör. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    einhander (Erdem ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    40 yaslarına gelınce talıp olsun
    bebe daha
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    ßenle100les 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence Tom ellis oynasa yıkar geçer ortaligi
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    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben y[color=#141414]akıştıramadım
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    temmuzaksami 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hiç gerek yok yakışmaz
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ne tom hollandmış birader. heryerde bitiyor eleman. bide özgüven gelmiş açıklamalara bak.

    o rolün sahibi henry cavill reisdir.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Jeolog.
    Tom Hardy de bu role iyi gider aslında.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Henry Cavill iyi gider
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    K kayamtky 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok genç, çocuksu bir yüze sahip, Bond rolünün ciddiyetine yakışmaz.
    Ah Cüneyt Arkın şu anda 30 lu yaşlarda olacaktın ki, James Bond nasıl oluyormuş tüm dünya görürdü.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bence bir siyahi oynamali
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    Reaper87 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu veled suratlı herifin oyunculuğuna bir türlü alışamadım.Filmlerde olduğu gibi oyunculardada kalite düştü...
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    White Water 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hollywood'un jokeri mi oldu Tom Holland? Her role ismi geçiyor. Son 1 yılda 4 büyük filmde yer aldı ya da alıyor. Hayranı olup olmaman önemli değil ancak bu gidişle yüzü eskiyecek.
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