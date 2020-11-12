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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man Remastered'ın PS4 vs PS5'teki grafik karşılaştırması

    PlayStaiton 5'in çıkış oyunu Marvel's Spider-Man Remastered, bildiğiniz gibi 2018 yılında çıkan oyunun yenilenmiş sürümü. Oyunun da PS4 ve PS5 sürümünden karşılaştırma videosu yayınlandı.
    15 sa.
    3,2b
    18
    17
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spider-Man Remastered'ın PS4 vs PS5'teki grafik karşılaştırması
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Insomniac Games'in yaptığı 2018 yapımı Marvel's Spider-Man'in yenilenmiş sürümü olan Spider-Man Remastered'ın PlayStaiton 4 ile PlayStation 5 arasındaki karşılaştırma videosu paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "PS5'in merakla beklenen oyunu Demon's Souls Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı"

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    2018 yılında yayınlanan Spider-Man gayet güzel yorumlar almıştı ve o yıl oyuncuların en sevdiği oyunlardan biri olmuştu. Bu yüzden hem oyunun geliştiriliş olması hem de Miles Morales oyununun da yeni nesil için çıkıyor oluşu PlayStation 5 sahipleri için gayet güzel bir haber.

    Oyunun bu remastered verisyonu ışın izleme teknolojisi, yani ray tracing sunuyor. Ayrıca oyunun performansını 30 FPS'ten 60 FPS'e çıkaran bir modda oyuna eklenmiş durumda. Aşağıdaki karşılaştırma videosuna baktığımızda zaten güzel olan doku kalitesininin ve yeni ışın izleme teknolojisinin, oyunun grafiklerini daha üst seviyeye çıkardığını görebiliyoruz.

    Şu anda Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in bulunduğu Ultimate Edition, 619,00 TL'ye; sadece Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in bulunduğu Standart Sürüm 459,00 TL'ye satılıyor. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    deoks 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Elinde büyüteç frame frame fark aramışlar resmen. Oyunu oynarken bu detayları görmüyoruz bile. Kapitalist düzen hep daha yenisini daha pahalısını aldırmak için çırpınıyor.
    Elinde büyüteç frame frame fark aramışlar resmen. Oyunu oynarken bu detayları görmüyoruz bile. Kapitalist düzen hep daha yenisini daha pahalısını aldırmak için ...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    emregnu (Emre ONGUN) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen deoks
    Arada muazzam fark var. Görmek için aramak gerekmiyor. Ben de genelde remastered sürümlerden fazla etkilenmem ama bu sefer yeni konsol kendi farkını fazlası ile ortaya koymuş.
    Arada muazzam fark var. Görmek için aramak gerekmiyor. Ben de genelde remastered sürümlerden fazla etkilenmem ama bu sefer yeni konsol kendi farkını fazlası ile...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    soneday (Soner Çakır) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    fazla fark göremedim
    renk paleti değişmiş, ps4 deki temiz beyaz palet daha güzel bana göre
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    GT_55 (uğur ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Fark yok diyenler , yukarıda arkadaşın verdiği gamerysde videosunu izlesin.İgn gibi 1080p ve düşük kalite stream video vermemişler. Hem 4k vermişler, hem de yüksek kalitede stream edilmiş. Sadece rt yansımalar bile, çok fark ettiriyor. Bunu canlı oynarsan daha fazla fark görünecektir. Yani farki görmek için büyüteç falan kullanmaya gerek yok.
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    joven 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    İki görüntü yan yana konup fark aranıyorsa fark yoktur sadece psikloleji bir algılma farkı vardır buda kişiden kişiye bu algı farkları değişir bence fark yok
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    cemus 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence bu nesil muazzam farklar yaratmayacak PS nin hep çift sayılı nesilleri fark yarattı. Bu gelenek değişmeyecek ve PS6 çıktığında asıl farkı yaratacak.
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    OnLiNe MaNaGeR 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı yerlerde Ps4 daha iyi gözüküyor
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    C28_ (ömür Kılıçarslan) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    karşılaştırma videosu kötü. Yeni sürümdeki renk paleti ps5 daha kötü göstermiş. Arkadaşın paylaştığı video da daha iyi anlaşılıyor
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    akilsizadam (Selim Berkay ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Detay seviyesinde, dokularda, ışıklandırmada bariz büyük fark var, nasıl fark yok diyorsunuz anlamıyorum
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    Lirikal Militan 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps3 ve ps4 arasındaki fark daha fazla diyenler ps4 un çıkışında da hic fark yok diyordu. Ps3 ile ps2 arasındaki fark daha fazla diyorlardi. Her konsol neslinde ayni tartismalar yapildi. Hic sekmez bu olay. Eskiyi bilenler ps3 nesline geçişi ps4 nesline gecisi iyi hatirlayanlar elbet yapılan yorumlari elestirileri bilir. Yine ayni seyler yazılıp ciziliyor asla değişmez.
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    # Ace # (Hakan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 tarafında ışıklandırma ve renk seçimi çok farklı tabi ki çoğu yerde ps5 çok üstün gözüküyor ama o karakter yüz modellemesi değişimi sonrası bu ergen parker benim için berbat bir değişim.
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    Frobisher (Orhan ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben last of us 2 remastered bekliyorum.
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    soneday (Soner Çakır) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    fazla fark göremedim
    renk paleti değişmiş, ps4 deki temiz beyaz palet daha güzel bana göre
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    3211 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Marvel's Spider-Man Remastered, ps4 ve
    9 etiket daha ps5 ps4 pro grafik karşılaştırma hangisi daha iyi karşılaştırma grafik marvel's spider-man oyun Yazılım
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