Spider-Man Remastered'ın PS4 vs PS5'teki grafik karşılaştırması

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertaintment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Insomniac Games'in yaptığı 2018 yapımı Marvel's Spider-Man'in yenilenmiş sürümü olan Spider-Man Remastered'ın PlayStaiton 4 ile PlayStation 5 arasındaki karşılaştırma videosu paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "PS5'in merakla beklenen oyunu Demon's Souls Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı"

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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı

2018 yılında yayınlanan Spider-Man gayet güzel yorumlar almıştı ve o yıl oyuncuların en sevdiği oyunlardan biri olmuştu. Bu yüzden hem oyunun geliştiriliş olması hem de Miles Morales oyununun da yeni nesil için çıkıyor oluşu PlayStation 5 sahipleri için gayet güzel bir haber.

Oyunun bu remastered verisyonu ışın izleme teknolojisi, yani ray tracing sunuyor. Ayrıca oyunun performansını 30 FPS'ten 60 FPS'e çıkaran bir modda oyuna eklenmiş durumda. Aşağıdaki karşılaştırma videosuna baktığımızda zaten güzel olan doku kalitesininin ve yeni ışın izleme teknolojisinin, oyunun grafiklerini daha üst seviyeye çıkardığını görebiliyoruz.

Şu anda Marvel's Spider-Man Remastered ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in bulunduğu Ultimate Edition, 619,00 TL'ye; sadece Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in bulunduğu Standart Sürüm 459,00 TL'ye satılıyor.

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