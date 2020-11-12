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    PS5'in merakla beklenen oyunu Demon's Souls Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı

    PlayStation 5'in çıkış oyunu Demon's Souls Remake, bugün PlayStation 5 için çıkıyor. Heyecanla beklenen oyunun çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    PS5'in merakla beklenen oyunu Demon's Souls Remake'in çıkış fragmanı paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sony Interactive Entertainment Japan Studio ve Bluepoint Game'in yaptığı, PlayStation 5'in çıkış oyunlarından Demon's Souls'un çıkış fragmanı paylaşıldı.

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    PlayStation 3 klasiklerinden olan Demon's Souls'un PlayStation 5 için tekrar geliştirilmiş hali bugün, yani PlayStation 5 ile aynı gün çıkıyor. Hatta oyun Türkçe altyazılı bir şekilde çıkıyor. Oyunun bahsi geçen çıkış fragmanını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

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    Tanıtım Yazısı

    PlayStation Studios ve Bluepoint Games'ten, bir PlayStation klasiği olan Demon's Souls'un yeniden yapımı geliyor. Tepeden tırnağa yenilenen ve ustalıkla geliştirilen bu yeniden yapım, sisin kapladığı karanlık ve fantastik bir diyarı günümüzün oyuncu nesliyle tanıştırıyor. Bu dünyanın zorluk ve çileleriyle yüzleşmiş olanlar, baş döndüren görsel kalite ve inanılmaz performansla bir kez daha karanlığa meydan okuyacak.

    Boletarya'nın 12. kralı olan Kral Allant, güce duyduğu açlıkla kadim ruh sanatlarına başvurdu ve zamanın başlangıcından beridir var olan bir iblisi, yani Kadim Varlık'ı uyandırdı. Kadim Varlık'ın çağrılmasıyla birlikte solgun bir sis, diyarı pençesine aldı ve kâbuslardan fırlamış, insan ruhuna susamış yaratıkları serbest bıraktı. Ruhlarından yoksun bırakılanlar akıllarını yitirdi. İçlerinde kalan tek dürtüyse, aklı başında olanlara karşı duydukları dizginsiz bir saldırı arzusuydu.

    Boletarya'nın dış dünyayla iletişimi koptu ve diyarı bu musibetten kurtarma çabasıyla derin sisi aşmaya cüret eden şövalyeler bir daha geri dönmedi. Bu ölümcül sise meydan okuyan yalnız bir savaşçı olarak "İblis Avcısı" unvanını hak etmek ve Kadim Varlık'ı tekrar ebedî uykusuna yatırmak için en zorlu sınavlarla yüzleşmelisin.

    Özellikler

    Efsanenin doğduğu yeri keşfet

    Tepeden tırnağa yenilenmiş şekliyle, kült hâline gelmiş acımasız zorluğa göğüs ger. Etkileyici görüntü kalitesi ve geliştirilmiş performansla, Boletarya dünyasını daha önce hiç böyle görmedin.

    İblis avcısına dönüş

    Bir zamanlar şövalyelerin koruduğu ve refah içinde bir diyar olan ancak şimdilerde tarifsiz yaratıklar ve aç iblislerin sardığı kuzey krallığı Boletarya'ya gir. Çevrelerindeki dünya yüzünden aklını oynatmış tuhaf karakterlerle tanış ve Demon's Souls'un sarsıcı hikâyesini keşfet.

    Büyü ve savaş sanatlarında ustalaş

    Savaş hünerlerini geliştirip mükemmelleştir. Ne zaman saldırıp ne zaman bekleyeceğini iyi öğren çünkü kılıcını her boşa savuruşun veya yapacağın her dikkatsizce hata, binbir güçlükle topladığın ruhları kaybetmenle sonuçlanabilir. Buna karşın, kudretli düşmanları yere sermenin ödülü de büyük ve ölmek, her şeyin sona erdiği anlamına gelmiyor. Ölüm yalnızca başka bir varoluş boyutu.

    Dünyanın en iyi savaşçılarıyla yüzleş

    Şiddetli PvP çatışmalarında dünyanın en iyi savaşçılarıyla yüzleş. Çevrimiçi1 oynarken her an dünyanı istila edebilmeleri, macerana ayrı bir tehlike katacak. İblislere karşı savaşında yardımcı olacak dostlar çağırarak omuz omuza da oynayabilirsin.

    PlayStation 5 Özellikleri

    • Çarpıcı görseller: Demon's Souls'un karanlık ve kasvetli dünyasının harika ve göz alıcı görsellerle PS5 konsolunda hayat bulmasına tanık ol. Oyuncular, Demon's Souls'u oynarken iki grafik modu arasından seçim yapabilecek: 4K Modu (4K çözünürlükte oyna2) ve Yüksek Kare Hızı Modu (Daha yüksek kare hızıyla oyna.)
    • Hızlı yükleme: Demon's Souls hızlı yüklenecek şekilde tasarlanmış bir oyundur. Ölüm, yaşayacağın deneyimin kaçınılmaz bir parçası ancak hızlı yükleme sayesinde aksiyona çabucak geri dönebileceksin.
    • Dokunsal geri bildirim: Dokunsal kontroller sayesinde Demon's Souls'un gücü, avuçlarının içinde. Karanlık büyüler ve ışık saçan mucizeler yaparken enerjiyi hissedeceksin. Sıkı tutun çünkü çarpışmaların dokunsal teknolojiyle yeni bir boyut kazandığı oyunda, korkutucu baş düşman ve iblislerin gerçek gücünü hissedeceksin.
    • Uyumlu kulaklıklarla Tempest 3D AudioTech: Oyuncuyu içine çeken üç boyutlu ses, Demon's Souls'un her köşe başında kol gezen korkulara hayat veriyor. Düşmanlarının arkandan sinsice yaklaştığını duy ve kafana doğru gelen ateştopu ve okların yerini tespit et. 3D ses yalnızca seni oyuna çekmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın inandırıcılığını artırıp korku ve heyecanı körüklüyor.


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    esmerbuyucu (E. B.) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cilala parlat 😄
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    Chillout 11 sa. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Bu oyuna cila demek biraz haksızlık bence, aradaki görsel ve detaydaki farklılık inanılmaz. Soul oyun becerebilsrm alıp oynayacam ama kırıp atarım kesin aleti.
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    gowlet 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ulan şu oyun PS4’e çıkmalıydı..
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