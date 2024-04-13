Tam Boyutta Gör İlk olarak üç yıl önce Spotify HiFi olarak duyurulan, sonrasında daha pahalı Supreme aboneliğin bir parçası olduğu söylenen kayıpsız ses özelliği, sonunda Music Pro eklentisi aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

Spotify'a remix özelliği geliyor 1 gün önce eklendi

Android için Spotify uygulamasındaki kodlara göre, Spotify, 24 bit/44.1kHz'e kadar FLAC dosyalarını destekleyecek, Music Pro, kayıpsız sese ek olarak abonelerin parçaları yeni yollarla denemelerine olanak tanıyan DJ remiks özelliğini içerecek.

Kodu analiz eden Reddit kullanıcısı Hypixely'ye göre Spotify, ayrıca sesi iyileştirmek için patentli teknolojiyi kullanan kulaklık optimizasyon özelliği sunmayı planlıyor. Kodda Apple AirPods modellerinden bahsediliyor. Bu özellik, kullanıcının kulaklıklarına göre özelleştirilmiş ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Music Pro'nun ayrıca kullanıcıların müziği ruh hallerine, türe ve diğer kriterlere göre sıralamasına olanak tanıyan gelişmiş kitaplık filtreleme seçenekleri sunması bekleniyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listeleri Music Pro eklentisine dahil edilecek mi, henüz belli değil.

Music Pro eklentisi, ayrı bir abonelik planı değil; kullanıcıların mevcut Spotify Premium aboneliklerine ekleyebileceği isteğe bağlı bir özellik olacak. Spotify’ın kayıpsız ses getiren bu eklentiyi yakın zamanda sunması bekleniyor.

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Spotify'a "Music Pro eklentisiyle" kayıpsız ses geliyor