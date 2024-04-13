Spotify'a "Music Pro eklentisiyle" kayıpsız ses geliyor

Android için Spotify uygulamasındaki kodlara göre, Spotify, 24 bit/44.1kHz'e kadar FLAC dosyalarını destekleyecek, Music Pro, kayıpsız sese ek olarak abonelerin parçaları yeni yollarla denemelerine olanak tanıyan DJ remiks özelliğini içerecek.
Kodu analiz eden Reddit kullanıcısı Hypixely'ye göre Spotify, ayrıca sesi iyileştirmek için patentli teknolojiyi kullanan kulaklık optimizasyon özelliği sunmayı planlıyor. Kodda Apple AirPods modellerinden bahsediliyor. Bu özellik, kullanıcının kulaklıklarına göre özelleştirilmiş ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Music Pro'nun ayrıca kullanıcıların müziği ruh hallerine, türe ve diğer kriterlere göre sıralamasına olanak tanıyan gelişmiş kitaplık filtreleme seçenekleri sunması bekleniyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listeleri Music Pro eklentisine dahil edilecek mi, henüz belli değil.
Music Pro eklentisi, ayrı bir abonelik planı değil; kullanıcıların mevcut Spotify Premium aboneliklerine ekleyebileceği isteğe bağlı bir özellik olacak. Spotify’ın kayıpsız ses getiren bu eklentiyi yakın zamanda sunması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)