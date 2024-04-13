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    Anlık Bildirim

    Spotify'a "Music Pro eklentisiyle" kayıpsız ses geliyor

    Spotify'a uzun süredir gelmesi beklenen kayıpsız ses Music Pro eklentisiyle gelebilir. Android için Spotify uygulamasında kodlar arasında kayıpsız müziğe dair referanslar bulundu.
    spotify kayıpsız ses müzik pro eklentisi Tam Boyutta Gör
    İlk olarak üç yıl önce Spotify HiFi olarak duyurulan, sonrasında daha pahalı Supreme aboneliğin bir parçası olduğu söylenen kayıpsız ses özelliği, sonunda Music Pro eklentisi aracılığıyla kullanıcılara sunulacak.

    Android için Spotify uygulamasındaki kodlara göre, Spotify, 24 bit/44.1kHz'e kadar FLAC dosyalarını destekleyecek, Music Pro, kayıpsız sese ek olarak abonelerin parçaları yeni yollarla denemelerine olanak tanıyan DJ remiks özelliğini içerecek.

    Kodu analiz eden Reddit kullanıcısı Hypixely'ye göre Spotify, ayrıca sesi iyileştirmek için patentli teknolojiyi kullanan kulaklık optimizasyon özelliği sunmayı planlıyor. Kodda Apple AirPods modellerinden bahsediliyor. Bu özellik, kullanıcının kulaklıklarına göre özelleştirilmiş ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Music Pro'nun ayrıca kullanıcıların müziği ruh hallerine, türe ve diğer kriterlere göre sıralamasına olanak tanıyan gelişmiş kitaplık filtreleme seçenekleri sunması bekleniyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan çalma listeleri Music Pro eklentisine dahil edilecek mi, henüz belli değil.

    Music Pro eklentisi, ayrı bir abonelik planı değil; kullanıcıların mevcut Spotify Premium aboneliklerine ekleyebileceği isteğe bağlı bir özellik olacak. Spotify’ın kayıpsız ses getiren bu eklentiyi yakın zamanda sunması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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