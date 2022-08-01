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    Spotify, Türkiye fiyatlarına zam yaptı! Spotify fiyatları ne kadar oldu?

    Spotify'a yüzde 16 oranında zam geldi! Spotify'ın bireysel, öğrenci, duo ve aile fiyatları güncellendi. Spotify yeni fiyat listesi haberimizde.                         
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    Spotify'a zam geldi: Spotify fiyat listesi 2022
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    Türkiye’deki enflasyon ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle teknolojik ürün ve hizmetlerin fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Bu defa Spotify abonelik ücretlerine yüzde 16 oranında zam geldi. Spotify, yaklaşık bir buçuk senedir zam yapmamıştı. Bu nedenle yüzde 16 oranındaki zam miktarının makul olduğunu söyleyebiliriz.

    Mevcut aboneler için Ekim'de geçerli olacak

    Spotify’dan kullanıcılara gönderilen e-posta ile zam geldiği duyuruldu. Zamlı fiyatlar yeni aboneler için bugün uygulanmaya başladı. Mevcut aboneler ise 2 ay boyunca zamsız fiyattan kullanmaya devam edecek. Zamlı fiyatlar mevcut aboneler için Ekim ayında devreye girecek.

    Spotify Fiyatları 2022
    Spotify Paketi Zamdan Önce Zamdan Sonra
    Öğrenci 8,99 TL 10,49 TL
    Bireysel 17,99 TL 20,99 TL
    Duo 23,99 TL 27,99 TL
    Aile 29,99 TL 34,99 TL
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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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