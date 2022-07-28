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    Spotify'ın kullanıcı büyümesi beklentileri aştı: Aylık aktif 433 milyon üye!

    Spotify, 2022 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali performans sonuçlarını açıkladı. Stockholm merkezli müzik akış devi, Temmuz 2022 itibarıyla aylık aktif kullanıcı ve abone sayısına dikkat çekti.
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    spotify premium

    Spotify, bu yılın başlarında Rus kullanıcılarını kaybetmesine ve dünyanın dört bir yanında yaşanan ekonomik sıkıntının baskılarına rağmen geçen yıla kıyasla kullanıcı ve abone sayısını artırdı.

    Kullanıcı sayısındaki büyüme beklentilerin üzerinde

    Spotify, Çarşamba günü 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Müzik akış hizmeti, Haziran ayı sonu itibarıyla 433 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı. Mart ayında sonunda platform, 422 milyon aktif kullanıcıya sahipti. Şirket, Latin Amerika’daki Z kuşağı ve Avrupa’da hesaplarını yeniden etkinleştiren kullanıcılar sayesinde şimdiye kadarki en büyük ikinci çeyrek büyümesini kaydetti.

    Spotify Premium üye sayısı

    Spotify, Nisan ayında Rusya ile bağlantılarını koparmasının ardından 600.000 abone kaybetti. Şirketin CEO’su Daniel Ek, Haziran ayına kadar 187 milyon premium (ücretli) aboneye ulaşacakları tahmininde bulunmuştu. İkinci çeyrek sonuçlarına göre, Spotify 188 milyon premium aboneye sahip.

    Reklam gelirlerinde artış

    Kullanıcılara bedava ve premium kalitede müzik dinleme seçeneği sunan akış servisi, reklam gelirlerini de artırdı. Spotify’ın üç aylık reklam geliri %31 artarak 365 milyon dolara yükseldi. Reklamlar, şirketin toplam gelirinin %13’ünü oluşturuyor. Reklam büyümesi 2. çeyrek gelir kazancını %23’lük artışla 2.9 milyar dolara çıkardı. Spotify, podcast yayınları üzerinden de gelirini artırdı.

    Milyonlarca dolar zarar!

    Spotify, üç ayda 197 milyon dolar faaliyet zararı, 127 milyon dolar net zarar bildirdi.

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