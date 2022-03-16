Spotify ve Barcelona arasında tarihi anlaşma

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Dijital müzik platformu Spotify, bugüne kadarki en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı. Spotify ile Barcelona arasında imzalanan anlaşma kapsamında Camp Nou stadyumunun ismine Spotify Camp Nou adı verilecek ve formaların göğüs kısmında Spotify logosuna yer verilecek. Anlaşma 2022/2023 sezonuyla birlikte başlayacak ve dört sene boyunca devam edecek.

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Bugüne kadar Camp Nou stadyumunun ismine sponsorluk anlaşması yapılmamıştı. Böylece 123 yıllık kulüp tarihinde ilk kez stadyumun ismine sponsor adı ekleniyor ve Spotify Camp Nou oluyor. Anlaşma yalnızca isim sponsorluğunu değil çeşitli iş birliklerini de kapsıyor. Barça ve Spotify'ın iş birliği, Müzik ve Futbol dünyalarını bir araya getirme, Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oyunculara ve sanatçılara global bir sahne yaratma, sanatçı ve oyuncuları dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla ve hayranlarla bir araya getirmeye yönelik yeni fırsatlar yaratma vizyonu ile kulüp için türünün ilk örneği niteliğinde.

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Forma göğüs sponsorluğu anlaşması ise erkek ve kadın futbol takımını kapsıyor. Önümüzdeki dört sezon boyunca maç formalarında ve önümüzdeki üç sezon boyunca antrenman formalarında Spotify'a yer verilecek.

Spotify ve Barcelona’dan yapılan resmi açıklamalarda anlaşmanın maddi boyutu hakkında bilgi verilmedi. Söylentiler dört sezon için yaklaşık 300 milyon Euro değerinde bir anlaşma olduğunu işaret ediyor.

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Spotify, Barcelona'nın stadına ve formasına sponsor oldu