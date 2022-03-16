Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify ve Barcelona arasında tarihi anlaşma

    Barcelona kulüp tarihinde ilk kez stadyum ismine sponsorluk anlaşması yapıldı ve stadın adı Spotify Camp Nou olarak değişti. Spotify ayrıca formaya da sponsor oldu.
    Oy Ver

    Spotify, Barcelona'nın stadına ve formasına sponsor oldu
    Tam Boyutta Gör

    Dijital müzik platformu Spotify, bugüne kadarki en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attı. Spotify ile Barcelona arasında imzalanan anlaşma kapsamında Camp Nou stadyumunun ismine Spotify Camp Nou adı verilecek ve formaların göğüs kısmında Spotify logosuna yer verilecek. Anlaşma 2022/2023 sezonuyla birlikte başlayacak ve dört sene boyunca devam edecek.

    Bugüne kadar Camp Nou stadyumunun ismine sponsorluk anlaşması yapılmamıştı. Böylece 123 yıllık kulüp tarihinde ilk kez stadyumun ismine sponsor adı ekleniyor ve Spotify Camp Nou oluyor. Anlaşma yalnızca isim sponsorluğunu değil çeşitli iş birliklerini de kapsıyor. Barça ve Spotify'ın iş birliği, Müzik ve Futbol dünyalarını bir araya getirme, Spotify Camp Nou Stadyumu'nda oyunculara ve sanatçılara global bir sahne yaratma, sanatçı ve oyuncuları dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla ve hayranlarla bir araya getirmeye yönelik yeni fırsatlar yaratma vizyonu ile kulüp için türünün ilk örneği niteliğinde.

    Spotify, Barcelona'nın stadına ve formasına sponsor oldu
    Tam Boyutta Gör

    Forma göğüs sponsorluğu anlaşması ise erkek ve kadın futbol takımını kapsıyor. Önümüzdeki dört sezon boyunca maç formalarında ve önümüzdeki üç sezon boyunca antrenman formalarında Spotify'a yer verilecek.

    Spotify ve Barcelona’dan yapılan resmi açıklamalarda anlaşmanın maddi boyutu hakkında bilgi verilmedi. Söylentiler dört sezon için yaklaşık 300 milyon Euro değerinde bir anlaşma olduğunu işaret ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 6 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    HUAWEI Y5P 2020
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız