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    Spotify çalışanlarının %17'sini işten çıkaracak

    Spotify maliyetleri düşürmek için işgücünün yaklaşık %17'sine denk gelen çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Spotify Ocak ayında 600, Haziran'da da 200 çalışanı işten çıkarmıştı.
    Spotify çalışanlarının %17'sini işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Spotify maliyetleri düşürmek için işgücünün yaklaşık %17'sine denk gelen çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Spotify Ocak ayında 600, Haziran'da da 200 çalışanı işten çıkarmıştı.

    Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, işten çıkarmaların şirketin önündeki zorluklar nedeniyle yapıldığını, zamanla küçük işten çıkarmalar yerine şimdiden harekete geçmeyi tercih ettiklerini ifade etti. CEO ayrıca, şirketin geleceği için yalın olmanın bir seçenek olmadığını, zorunluluk olduğunu belirtti.

    İşten çıkarmaların ardından Spotify'ın 9000 olan çalışan sayısı yaklaşık 1500 azalacak. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı olarak büyüyen firma şuanda 574 milyon aylık kullanıcıya sahip. Spotify aynı zamanda kâr etmekte de zorlanan bir şirket. Buna karşın firma son çeyrekte uzun bir aradan sonra kâr açıklamıştı

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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