Spotify çalışanlarının %17'sini işten çıkaracak

Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, işten çıkarmaların şirketin önündeki zorluklar nedeniyle yapıldığını, zamanla küçük işten çıkarmalar yerine şimdiden harekete geçmeyi tercih ettiklerini ifade etti. CEO ayrıca, şirketin geleceği için yalın olmanın bir seçenek olmadığını, zorunluluk olduğunu belirtti.
İşten çıkarmaların ardından Spotify'ın 9000 olan çalışan sayısı yaklaşık 1500 azalacak. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı olarak büyüyen firma şuanda 574 milyon aylık kullanıcıya sahip. Spotify aynı zamanda kâr etmekte de zorlanan bir şirket. Buna karşın firma son çeyrekte uzun bir aradan sonra kâr açıklamıştıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.