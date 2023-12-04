Tam Boyutta Gör Spotify maliyetleri düşürmek için işgücünün yaklaşık %17'sine denk gelen çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Spotify Ocak ayında 600, Haziran'da da 200 çalışanı işten çıkarmıştı.

Spotify'ın CEO'su Daniel Ek, işten çıkarmaların şirketin önündeki zorluklar nedeniyle yapıldığını, zamanla küçük işten çıkarmalar yerine şimdiden harekete geçmeyi tercih ettiklerini ifade etti. CEO ayrıca, şirketin geleceği için yalın olmanın bir seçenek olmadığını, zorunluluk olduğunu belirtti.

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İşten çıkarmaların ardından Spotify'ın 9000 olan çalışan sayısı yaklaşık 1500 azalacak. Kurulduğu günden bu yana istikrarlı olarak büyüyen firma şuanda 574 milyon aylık kullanıcıya sahip. Spotify aynı zamanda kâr etmekte de zorlanan bir şirket. Buna karşın firma son çeyrekte uzun bir aradan sonra kâr açıklamıştı

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Spotify çalışanlarının %17'sini işten çıkaracak