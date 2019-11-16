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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor

    Popüler müzik akış servisi Spotify, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği test etmeye başladı. Uygulamada artık şarkıların gerçek zamanlı sözlerini de görebilmeniz mümkün olacak.
    6 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor
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    Apple Music servisinin en önemli özelliklerinden birisi de şarkı sözlerinin müzikle senkron bir şekilde görüntülenebilmesidir. Bu da çalan şarkıyı söylemek isteyen ve sözlerini tam olarak bilmeyen kullanıcılar için oldukça eğlenceli bir özellik ve artık Spotify uygulamasına da geliyor.

    Ayrıca Bkz. "GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu"

    Yakında kullanıma sunulması planlanıyor

    TechCrunch'ın haberine göre Spotify, Apple Music benzeri bu özelliği test ettiğini onaylamış durumda. Şimdiye kadarki testlerin bir grup kullanıcı için yapıldığı ve yakında tüm kullanıcıların gerçek zamanlı şarkı sözü özelliğine kavuşacağı da belirtilirken, ilginçtir ki bu gelişme Spotify'ın ilk şarkı sözü gösterme girişimi değil. Zira şirket daha önce masaüstü sürümünde de benzer bir özellik sunmuştu.

    Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor
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    Musixmatch ile yapılan ortaklık sonucu ise aynı özellik mobil platforma uyarlanacak. Her ne kadar Musixmatch farklı bir servis olsa da, Spotify bu özelliği kullanmak için başka uygulama indirmeye gerek olmayacağını da belirtmiş durumda. Tam olarak hangi tarihte tüm kullanıcılara açılacağı belli olmayan gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğinin, Spotify kullanıcıları oldukça eğlendireceğini söylemek mümkün.



    https://techcrunch.com/2019/11/14/spotify-confirms-its-testing-real-time-lyrics-synced-to-music/ Yorum Yaz
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    CircassiaN98 6 gün en beğenilen nct96
    320 kbps mp3 ile hi-res audio arasında birine çöp diyebileceğiniz seviyede duyulabilir bir fark olduğunu düşünmüyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    o8 5 gün
    işte bu güzel olur
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    alaz1903 6 gün
    Daha iki gün önce forumda çemkirmiştim "Lyrics desteğini kaldırdılar bir daha da getirmediler. Gereksiz yeniliklerle uğraşacaklarına önce şarkı sözü desteği getirin." diye. Mesajım gerekli yerlere ulaşmış demek ki :))))))
    Spotify akıllı olsun :P
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    Ussuz 6 gün
    E bir zahmet gelsin artık
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    flean 6 gün CircassiaN98
    Çöp seviyesinde bir fark yok elbette ama artık loseless flac desteğinin gelmesi lazım. Tidal'in kütüphanesi yeterince geniş değil ve Deezer'in uygulaması kullanışsız. Spotify bu hamleyi yapmak için geç kalmamalı.
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    nct96 6 gün
    Hi-Res Audio ekleyin bıktım artık bu mp3’ün çöp kalitesinden!!!!!
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    CircassiaN98 6 gün nct96
    320 kbps mp3 ile hi-res audio arasında birine çöp diyebileceğiniz seviyede duyulabilir bir fark olduğunu düşünmüyorum.
    3 Yanıt Yanıtla +6
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