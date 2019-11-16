Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor

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Apple Music servisinin en önemli özelliklerinden birisi de şarkı sözlerinin müzikle senkron bir şekilde görüntülenebilmesidir. Bu da çalan şarkıyı söylemek isteyen ve sözlerini tam olarak bilmeyen kullanıcılar için oldukça eğlenceli bir özellik ve artık Spotify uygulamasına da geliyor.

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Yakında kullanıma sunulması planlanıyor

TechCrunch'ın haberine göre Spotify, Apple Music benzeri bu özelliği test ettiğini onaylamış durumda. Şimdiye kadarki testlerin bir grup kullanıcı için yapıldığı ve yakında tüm kullanıcıların gerçek zamanlı şarkı sözü özelliğine kavuşacağı da belirtilirken, ilginçtir ki bu gelişme Spotify'ın ilk şarkı sözü gösterme girişimi değil. Zira şirket daha önce masaüstü sürümünde de benzer bir özellik sunmuştu.

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Musixmatch ile yapılan ortaklık sonucu ise aynı özellik mobil platforma uyarlanacak. Her ne kadar Musixmatch farklı bir servis olsa da, Spotify bu özelliği kullanmak için başka uygulama indirmeye gerek olmayacağını da belirtmiş durumda. Tam olarak hangi tarihte tüm kullanıcılara açılacağı belli olmayan gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğinin, Spotify kullanıcıları oldukça eğlendireceğini söylemek mümkün.

https://techcrunch.com/2019/11/14/spotify-confirms-its-testing-real-time-lyrics-synced-to-music/