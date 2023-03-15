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    Anlık Bildirim

    Spotify HiFi neden gecikti? İşte iki yıl sonra gelen açıklama

    "Spotify HiFi ne zaman gelecek?" merak edenler için Spotify başkanından iki yıl sonra açıklama geldi. Spotify kayıpsız ses özelliğinin neden geciktiği de belli oldu.     

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    spotify hifi ne zaman gelecek Tam Boyutta Gör
    Spotify, kayıpsız planını “Spotify HiFi” 2021’de dinleyicilerine duyurmuştu ancak HiFi paketi hâlâ sunulmadı. İlginç olarak iki yıl sonra Spotify eş başkanından HiFi açıklaması geldi; HiFi planı kesinlikle gelecek ancak ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok.

    Spotify HiFi neden gecikti?

    Spotify eş başkanı Gustav Soderstrom’un açıklaması şu yönde; “HiFi’ı duyurduk ancak sonrasında sektör birçok nedenden değişti. Bunu yapacağız ama bizim ve dinleyicilerimiz için akla yatkın (mantıklı) olacak şekilde yapacağız. Sektör değişti, biz de uyum sağlamak zorundayız.”

    Spotify çalışanlarının bir yılı aşkın süredir HiFi planını test ettiği biliniyor. Söylentilere göre, Apple Music’in kayıpsız kalitede müzik için hiçbir ek ücret istememesi Spotify’ın planlarını bozmuş. Spotify, daha yüksek fiyatlandırma ile kayıpsız müzik sunmayı ummuş.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 10 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 11 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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