Spotify HiFi neden gecikti? İşte iki yıl sonra gelen açıklama

Spotify HiFi neden gecikti?
Spotify eş başkanı Gustav Soderstrom’un açıklaması şu yönde; “HiFi’ı duyurduk ancak sonrasında sektör birçok nedenden değişti. Bunu yapacağız ama bizim ve dinleyicilerimiz için akla yatkın (mantıklı) olacak şekilde yapacağız. Sektör değişti, biz de uyum sağlamak zorundayız.”
Spotify çalışanlarının bir yılı aşkın süredir HiFi planını test ettiği biliniyor. Söylentilere göre, Apple Music’in kayıpsız kalitede müzik için hiçbir ek ücret istememesi Spotify’ın planlarını bozmuş. Spotify, daha yüksek fiyatlandırma ile kayıpsız müzik sunmayı ummuş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)