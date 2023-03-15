Tam Boyutta Gör Spotify, kayıpsız planını “Spotify HiFi” 2021’de dinleyicilerine duyurmuştu ancak HiFi paketi hâlâ sunulmadı. İlginç olarak iki yıl sonra Spotify eş başkanından HiFi açıklaması geldi; HiFi planı kesinlikle gelecek ancak ne zaman geleceği konusunda henüz bir bilgi yok.

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Spotify HiFi neden gecikti?

Spotify eş başkanı Gustav Soderstrom’un açıklaması şu yönde; “HiFi’ı duyurduk ancak sonrasında sektör birçok nedenden değişti. Bunu yapacağız ama bizim ve dinleyicilerimiz için akla yatkın (mantıklı) olacak şekilde yapacağız. Sektör değişti, biz de uyum sağlamak zorundayız.”

Spotify çalışanlarının bir yılı aşkın süredir HiFi planını test ettiği biliniyor. Söylentilere göre, Apple Music’in kayıpsız kalitede müzik için hiçbir ek ücret istememesi Spotify’ın planlarını bozmuş. Spotify, daha yüksek fiyatlandırma ile kayıpsız müzik sunmayı ummuş.

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Spotify HiFi neden gecikti? İşte iki yıl sonra gelen açıklama