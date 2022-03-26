Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Spotify, Nisan ayından itibaren Rusya'da kullanılamayacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri saldırılarından dolayı Rusya'daki ofisini kapatan Spotify, bu sefer yeni yürürlüğe giren bir kanundan dolayı Rusya'daki tüm hizmetlerini askıya alıyor.
    Oy Ver

    Spotify, Nisan ayından itibaren Rusya'da kullanılamayacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları tüm hızıyla devam ederken birçok şirket Rusya'daki faaliyetlerini ya belirli bir süre için ya da sınırsız olarak askıya aldı. Rusya'nın saldırıarından dolayı daha öncesinde Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapatan Spotify, bu sefer Rusya'daki tüm hizmetlerinin erişimini kapatıyor.

    Spotify, Rusya'daki bütün hizmetlerini askıya alıyor

    Spotify, Nisan ayından itibaren Rusya'da kullanılamayacak

    Adının açıklanmasını istemeyen bir Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada, "Spotify, bölgede güvenilir, bağımsız haber ve bilgi sağlamak için hizmetlerinin Rusya'da çalışır durumda tutmanın kritik derecede önemli olduğuna inanmaya devam etti. Ne yazık ki, yakın zamanda yürürlüğe giren ve bilgiye erişimi daha da kısıtlayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ve belirli haber türlerini suç haline getiren mevzuat, Spotify çalışanlarının ve hatta muhtemelen dinleyicilerimizin güvenliğini riske atıyor. Seçeneklerimizi ve mevcut koşulları dikkatlice değerlendirdikten sonra, Rusya'daki hizmetimizi tamamen askıya alma konusunda zor bir karara geldik.” dedi. Ayrıca Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada şirketin Rusya'daki hizmetini tahminen Nisan ayı başlarında askıya alacağını söyledi.

    Spotify sözcüsünün yaptığı açıklamada bahsedilen kanun, Rusya'da yakın bir zamanda yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre Rus ordusunun itibarını zedeleyecek yalan haberleri yapan kişi ve kurumlara hapis cezası verilebilir. Bu kanunu sebep gösteren Spotify, yakın bir zamanda Rusya'daki tüm hizmetlerini sonlandıracak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 2 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 4G8H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız