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    Anlık Bildirim

    Tek tıkla paylaşım: Spotify şarkılarını TikTok'ta paylaşmak artık daha kolay

    Spotify ve TikTok arasındaki yeni entegrasyon ile şarkıları, TikTok'ta paylaşmak artık daha kolay. İşte Spotify'dan çıkmadan şarkıları TikTok'ta paylaşmanızı sağlayan özelliğin detayları:
    Spotify şarkılarını TikTok'ta paylaşmak artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    Mobil uygulama dünyasının iki devi Spotify ve TikTok, kullanıcılarına daha keyifli bir deneyim sunmak için güçlerini birleştirdi. Artık Spotify kullanıcıları, beğendikleri şarkıları doğrudan TikTok'ta paylaşabilecek. Bu sayede müzik keşfi daha kolay hale gelirken, sosyal medya deneyimi de daha müzikal bir hal alacak.

    Spotify kullanıcıları artık TikTok'ta şarkıları kolayca paylaşabilecek

    Yeni özellik sayesinde Spotify kullanıcıları, uygulamadan çıkmadan beğendikleri şarkıları TikTok'ta paylaşabilecek. Şarkıları videolarına ekleyebilir, hikayelerinde paylaşabilir veya arkadaşlarıyla direkt olarak gönderebilirler. Bu sayede müzik ve sosyal medya deneyimi bir araya gelerek daha keyifli hale gelecek.

    Spotify şarkılarını TikTok'ta paylaşmak artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    Yeni özellik, iOS 18.1 ile eklenen Apple Music ve TikTok entegrasyonuna benzer şekilde çalışıyor. Şarkıyı video veya fotoğraf olarak paylaşmayı seçerseniz, TikTok şarkıyı otomatik olarak gönderinize bağlayacak. Ayrıca TikTok ve Spotify arasındaki bu işbirliği sayesinde sanatçılar, şarkılarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve kullanıcılar ise yeni şarkılar keşfetme fırsatı bulacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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