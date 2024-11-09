Tek tıkla paylaşım: Spotify şarkılarını TikTok'ta paylaşmak artık daha kolay

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Tam Boyutta Gör Mobil uygulama dünyasının iki devi Spotify ve TikTok, kullanıcılarına daha keyifli bir deneyim sunmak için güçlerini birleştirdi. Artık Spotify kullanıcıları, beğendikleri şarkıları doğrudan TikTok'ta paylaşabilecek. Bu sayede müzik keşfi daha kolay hale gelirken, sosyal medya deneyimi de daha müzikal bir hal alacak.

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Spotify kullanıcıları artık TikTok'ta şarkıları kolayca paylaşabilecek

Yeni özellik sayesinde Spotify kullanıcıları, uygulamadan çıkmadan beğendikleri şarkıları TikTok'ta paylaşabilecek. Şarkıları videolarına ekleyebilir, hikayelerinde paylaşabilir veya arkadaşlarıyla direkt olarak gönderebilirler. Bu sayede müzik ve sosyal medya deneyimi bir araya gelerek daha keyifli hale gelecek.

Tam Boyutta Gör Yeni özellik, iOS 18.1 ile eklenen Apple Music ve TikTok entegrasyonuna benzer şekilde çalışıyor. Şarkıyı video veya fotoğraf olarak paylaşmayı seçerseniz, TikTok şarkıyı otomatik olarak gönderinize bağlayacak. Ayrıca TikTok ve Spotify arasındaki bu işbirliği sayesinde sanatçılar, şarkılarının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak ve kullanıcılar ise yeni şarkılar keşfetme fırsatı bulacak.

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