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    Spotify, sesli kitapları kullanıma sunuyor

    Spotify platformunda artık özel bir link üzerinden sesli kitap satın almak ve doğrudan uygulama üzerinden okumak mümkün oluyor. Spotify sesli kitaplar başlıyor. 
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    Spotify
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    Çevrim içi müzik hizmetlerinde rekabetin giderek zorlaşması platformları farklı arayışlara yönlendiriyor. Spotify bir süre müzik yayını yaptıktan sonra podcast konseptini de yanına eklemişti. Pandemi döneminde yanıltıcı podcast bölümleri nedeniyle Neil Young gibi isimlerin platformdan ayrılması olayını herkes hatırlayacaktır.

    Spotify sesli kitaplara merhaba

    Spotify önemli podcast anlaşmalarının ardından şimdi de sesli kitap dönemini başlatıyor. Sesli kitaplar artık her şeyin dijitalleştiği bir dönemde insanların hareket halinde kitap dinlemesine imkân tanıyor. Günümüzde sesli kitap hizmeti sunan pek çok uygulama mevcut.

    Spotify de kullanıcıların yeni bir alternatif sunmak niyetinde. ABD’de başlayan yeni özellikyaklaşık 300 bin kitaplık bir kütüphane barındırıyor. Kullanıcılar özel bir link üzerinden satın aldığı sesli kitapları Spotify kütüphanesinden dinleyebiliyor. Yani bu özellikte kitapları satın almak gerekiyor ve aboneliğe dahil değil.

    İlk etapta kütüphane editör tercihleri ile hazırlandı. Sonrasında kullanıcının alışkanlıklarına göre öneriler ve listeler hazırlanacak. Spotify genel arama kısmındaki sonuçlara artık sesli kitaplar da dahil edilecek.

    Spotify zaman içerisinde bu özelliği daha geliştirmeyi planlıyor. Normalde Storytel kullanıcıları sesli kitaplarını Spotify ile eşleştirebiliyordu ancak firma yerleşik olarak ilk kez sesli kitapları sunmuş oldu.

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    M
    makine26 1 gün önce

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