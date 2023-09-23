Spotify Supremium aboneliği netleşmeye başladı

Spotify Supremium nedir?
Spotify Supremium olarak daha önce sızdırılan abonelik seçeneğinin 24-bit kayıpsız ses ile sunulacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili bazı kod satırları Spotify uygulamasının kaynak kodlarında tespit edilmiş durumda.
Spotify Supremium ayrıca yapay zekânın daha yoğun kullanıldığı bir abonelik olacak. Örneğin kullanıcıya özel hazırlanmış oynatma listeleri, dinleme alışkanlıklarına göre tavsiyeleri kişiselleştiren Soundcheck, 30 saatlik sesli kitap hakkı bunlar arasında.
Spotify Supremium aboneliği bir son dakika değişikliği olmazsa aylık 20$ isteyecek. Bu rakam herhangi bir Spotify Premium planından daha pahalı ancak Tidal 24-bit HiFi aboneliği ile aynı seviyede. Henüz Spotify Supremium ne zaman tanıtılacak bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.