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    Spotify Supremium aboneliği netleşmeye başladı

    Spotify Supremium adıyla sızdırılan yeni abonelik seçeneği daha yüksek bir fiyata kayıpsız ses, yapay zekâ ile oluşturulmuş listeler ve tavsiyeler gibi avantajlar sunacak. 
    Spotify Supremium Tam Boyutta Gör
    Kullanıcı sayısını arttırsa da gelir tarafında sıkıntı yaşamaya devam eden Spotify, yeni bir abonelik seçeneği ile alternatiflerini çoğaltmaya çalışıyor. Spotify Supremium adı verilen abonelik farklı avantajlar sunacak.

    Spotify Supremium nedir?

    Spotify Supremium olarak daha önce sızdırılan abonelik seçeneğinin 24-bit kayıpsız ses ile sunulacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili bazı kod satırları Spotify uygulamasının kaynak kodlarında tespit edilmiş durumda.

    Spotify Supremium ayrıca yapay zekânın daha yoğun kullanıldığı bir abonelik olacak. Örneğin kullanıcıya özel hazırlanmış oynatma listeleri, dinleme alışkanlıklarına göre tavsiyeleri kişiselleştiren Soundcheck, 30 saatlik sesli kitap hakkı bunlar arasında.

    Spotify Supremium aboneliği bir son dakika değişikliği olmazsa aylık 20$ isteyecek. Bu rakam herhangi bir Spotify Premium planından daha pahalı ancak Tidal 24-bit HiFi aboneliği ile aynı seviyede. Henüz Spotify Supremium ne zaman tanıtılacak bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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