Spotify Supremium aboneliği netleşmeye başladı

Tam Boyutta Gör Kullanıcı sayısını arttırsa da gelir tarafında sıkıntı yaşamaya devam eden Spotify, yeni bir abonelik seçeneği ile alternatiflerini çoğaltmaya çalışıyor. Spotify Supremium adı verilen abonelik farklı avantajlar sunacak.

Spotify Supremium nedir?

Spotify Supremium olarak daha önce sızdırılan abonelik seçeneğinin 24-bit kayıpsız ses ile sunulacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili bazı kod satırları Spotify uygulamasının kaynak kodlarında tespit edilmiş durumda.

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Spotify Supremium ayrıca yapay zekânın daha yoğun kullanıldığı bir abonelik olacak. Örneğin kullanıcıya özel hazırlanmış oynatma listeleri, dinleme alışkanlıklarına göre tavsiyeleri kişiselleştiren Soundcheck, 30 saatlik sesli kitap hakkı bunlar arasında.

Spotify Supremium aboneliği bir son dakika değişikliği olmazsa aylık 20$ isteyecek. Bu rakam herhangi bir Spotify Premium planından daha pahalı ancak Tidal 24-bit HiFi aboneliği ile aynı seviyede. Henüz Spotify Supremium ne zaman tanıtılacak bilinmiyor.

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