Spotify'ın yeni paketi Superpremium'un fiyatı ve özellikleri belli oldu

- Spotify Superpremium fiyatı ne kadar olacak?
- Spotify Superpremium paketi özellikleri ne olacak?
- Yorumlar
Söylentilere göre Spotify, Superpremium planını tanıtmaya hazırlanıyor. 24 bit kayıpsız ses ile müzik dinleme keyfi yaşatacak yeni paket, kendine özel logo ile gelecek. Kayıpsız ses, yapay zeka tarafından hazırlanan çalma listeleri ve fazlasını içerecek Superpremium, en pahalı paket olacak.
Spotify Superpremium fiyatı ne kadar olacak?
Spotify Superpremium paketi özellikleri ne olacak?
- 24-bit kayıpsız ses
- 20-30 saat sesli kitap dinleme
- Last.fm stili dinleme istatistikleri
- Yapay zeka çalma listesi oluşturma araçları
- Gelişmiş çalma listesi miksleme araçları
- Ses Kapsülünüz
Spotify’a yıllardır gelmesi beklenen HiFi planı Superpremium olarak gelecek. Spotify Superpremium, kayıpsız ses ve diğer özelliklere ek olarak kullanıcılar kitaplıklarını ruh hali, etkinlik ve türe göre filtreleyebilecek. 30 saate kadar sesli kitap dinlenebilecek. Mevcut Premium abonelikle ücretsiz 15 saat dinlenebiliyor. Kişinin dinleme alışkanlığına göre şekillenen Ses Kapsülü, en pahalı pakete özel yeni özelliklerden biri olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.