Spotify'ın yeni paketi Superpremium'un fiyatı ve özellikleri belli oldu

Söylentilere göre Spotify, Superpremium planını tanıtmaya hazırlanıyor. 24 bit kayıpsız ses ile müzik dinleme keyfi yaşatacak yeni paket, kendine özel logo ile gelecek. Kayıpsız ses, yapay zeka tarafından hazırlanan çalma listeleri ve fazlasını içerecek Superpremium, en pahalı paket olacak.

Spotify Superpremium fiyatı ne kadar olacak?

Spotify Superpremium paketi özellikleri ne olacak?

24-bit kayıpsız ses

20-30 saat sesli kitap dinleme

Last.fm stili dinleme istatistikleri

Yapay zeka çalma listesi oluşturma araçları

Gelişmiş çalma listesi miksleme araçları

Ses Kapsülünüz

Spotify’a yıllardır gelmesi beklenen HiFi planı Superpremium olarak gelecek. Spotify Superpremium, kayıpsız ses ve diğer özelliklere ek olarak kullanıcılar kitaplıklarını ruh hali, etkinlik ve türe göre filtreleyebilecek. 30 saate kadar sesli kitap dinlenebilecek. Mevcut Premium abonelikle ücretsiz 15 saat dinlenebiliyor. Kişinin dinleme alışkanlığına göre şekillenen Ses Kapsülü, en pahalı pakete özel yeni özelliklerden biri olacak.

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Spotify Superpremium paketin fiyatı ve özellikleri belli oldu