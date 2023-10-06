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    Spotify'ın yeni paketi Superpremium'un fiyatı ve özellikleri belli oldu

    Spotify kayıpsız ses ile müzik dinleme keyfini yakında yaşatacak. Peki, Spotify Superpremium paketi özellikleri neler olacak? İşte Spotify'ın en pahalı paketi hakkında tüm bilinenler:

    Söylentilere göre Spotify, Superpremium planını tanıtmaya hazırlanıyor. 24 bit kayıpsız ses ile müzik dinleme keyfi yaşatacak yeni paket, kendine özel logo ile gelecek. Kayıpsız ses, yapay zeka tarafından hazırlanan çalma listeleri ve fazlasını içerecek Superpremium, en pahalı paket olacak.

    Spotify Superpremium fiyatı ne kadar olacak?

    Spotify Superpremium paketi ne kadar Tam Boyutta Gör
    Spotify Superpremium fiyatı aylık 19.99 dolar olacak.

    Spotify Superpremium paketi özellikleri ne olacak?

    • 24-bit kayıpsız ses
    • 20-30 saat sesli kitap dinleme
    • Last.fm stili dinleme istatistikleri
    • Yapay zeka çalma listesi oluşturma araçları
    • Gelişmiş çalma listesi miksleme araçları
    • Ses Kapsülünüz

    Spotify’a yıllardır gelmesi beklenen HiFi planı Superpremium olarak gelecek. Spotify Superpremium, kayıpsız ses ve diğer özelliklere ek olarak kullanıcılar kitaplıklarını ruh hali, etkinlik ve türe göre filtreleyebilecek. 30 saate kadar sesli kitap dinlenebilecek. Mevcut Premium abonelikle ücretsiz 15 saat dinlenebiliyor. Kişinin dinleme alışkanlığına göre şekillenen Ses Kapsülü, en pahalı pakete özel yeni özelliklerden biri olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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