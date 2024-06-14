Tam Boyutta Gör Spotify yaptığı duyuruda, Creative Lab adlı ilk şirket içi ajansıyla reklam alanında daha da ileriye giderek markaların özel pazarlama kampanyaları oluşturmasına yardımcı olacağını duyurdu. Şirket ayrıca üretken yapay zeka reklamlarını test etmeye başlayacağını söyledi.

Creative Lab, reklamverenlerin Spotify hedef kitlesine daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak

Creative Lab'ın lansmanı, Spotify'ın reklamverenleri platforma çekme çabalarını artırdığını gösteriyor. Bu, Spotify'ın 615 milyon dinleyicisine ulaşabilecek pazarlamacılar için cazip bir teklif olabilir. Ayrıca Spotify, reklamverenlere yönelik yeni bir yapay zeka aracı üzerinde de çalışıyor.

Bu yapay zeka aracı markaların üretken yapay zekayı kullanarak senaryolar ve seslendirmeler oluşturmasına olanak tanıyacak. Şirket sözcüsü bu özelliğin çok yakında Spotify Reklam Yöneticileri'nde kullanıma sunulacağını söyledi.

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Spotify sözcüsü, markaların video ve sesli reklamlar, uygulama içi dijital deneyimler ve harekete geçirici mesaj kartları gibi diğer etkileşimli reklam formatları gibi şeyler üretmek için yeni Creative Lab ekibiyle birlikte çalışabileceğini söyledi.

Spotify, Creative Labs ile platformun yaratıcı, kültürel ve bağlamsal potansiyelini kullanarak reklamverenlerin aşırı etkileşimli hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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Spotify, üretken yapay zeka reklamlarını test ediyor