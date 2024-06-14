Spotify, üretken yapay zeka reklamlarını test ediyor

Creative Lab, reklamverenlerin Spotify hedef kitlesine daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak
Creative Lab'ın lansmanı, Spotify'ın reklamverenleri platforma çekme çabalarını artırdığını gösteriyor. Bu, Spotify'ın 615 milyon dinleyicisine ulaşabilecek pazarlamacılar için cazip bir teklif olabilir. Ayrıca Spotify, reklamverenlere yönelik yeni bir yapay zeka aracı üzerinde de çalışıyor.
Bu yapay zeka aracı markaların üretken yapay zekayı kullanarak senaryolar ve seslendirmeler oluşturmasına olanak tanıyacak. Şirket sözcüsü bu özelliğin çok yakında Spotify Reklam Yöneticileri'nde kullanıma sunulacağını söyledi.
Spotify sözcüsü, markaların video ve sesli reklamlar, uygulama içi dijital deneyimler ve harekete geçirici mesaj kartları gibi diğer etkileşimli reklam formatları gibi şeyler üretmek için yeni Creative Lab ekibiyle birlikte çalışabileceğini söyledi.
Spotify, Creative Labs ile platformun yaratıcı, kültürel ve bağlamsal potansiyelini kullanarak reklamverenlerin aşırı etkileşimli hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.