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    Spotify, üretken yapay zeka reklamlarını test ediyor

    Spotify'ın yaptığı duyuruda kendi bünyesinde yeni bir ajans kurduğu açıklandı. Creative Lab adlı ilk şirket içi ajansla üretken yapay zeka seslendirme reklamları test edilecek.
    Spotify, üretken yapay zeka reklamlarını test ediyor Tam Boyutta Gör
    Spotify yaptığı duyuruda, Creative Lab adlı ilk şirket içi ajansıyla reklam alanında daha da ileriye giderek markaların özel pazarlama kampanyaları oluşturmasına yardımcı olacağını duyurdu. Şirket ayrıca üretken yapay zeka reklamlarını test etmeye başlayacağını söyledi.

    Creative Lab, reklamverenlerin Spotify hedef kitlesine daha etkili bir şekilde ulaşmasını sağlayacak

    Creative Lab'ın lansmanı, Spotify'ın reklamverenleri platforma çekme çabalarını artırdığını gösteriyor. Bu, Spotify'ın 615 milyon dinleyicisine ulaşabilecek pazarlamacılar için cazip bir teklif olabilir. Ayrıca Spotify, reklamverenlere yönelik yeni bir yapay zeka aracı üzerinde de çalışıyor.

    Bu yapay zeka aracı markaların üretken yapay zekayı kullanarak senaryolar ve seslendirmeler oluşturmasına olanak tanıyacak. Şirket sözcüsü bu özelliğin çok yakında Spotify Reklam Yöneticileri'nde kullanıma sunulacağını söyledi.

    Spotify sözcüsü, markaların video ve sesli reklamlar, uygulama içi dijital deneyimler ve harekete geçirici mesaj kartları gibi diğer etkileşimli reklam formatları gibi şeyler üretmek için yeni Creative Lab ekibiyle birlikte çalışabileceğini söyledi.

    Spotify, Creative Labs ile platformun yaratıcı, kültürel ve bağlamsal potansiyelini kullanarak reklamverenlerin aşırı etkileşimli hedef kitlesine ulaşmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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